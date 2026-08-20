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Un piloto murió y dos agentes resultaron heridos tras choque de un avión y un helicóptero en Pensilvania

El Cessna 150 impactó la parte trasera del aparato policial en pleno entrenamiento nocturno dentro del aeropuerto de Carlisle. Investigadores de la FAA y la NTSB analizan la maniobra brusca que provocó la tragedia

Una aeronave blanca volcada sobre un campo de césped. Varios vehículos de emergencia con luces encendidas están en una pista adyacente
Un piloto murió y dos agentes de la Policía Estatal de Pensilvania sobrevivieron tras la colisión entre un avión Cessna 150 y un helicóptero Bell 407 cerca del Aeropuerto de Carlisle (NBC10)
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Un piloto murió y dos agentes de la Policía Estatal de Pensilvania resultaron heridos tras la colisión entre un avión Cessna 150 y un helicóptero Bell 407. El siniestro ocurrió la noche del miércoles 19 de agosto en las inmediaciones del Aeropuerto de Carlisle, en el condado de Cumberland.

El impacto se produjo cuando la aeronave privada se desvió de su trayectoria durante una maniobra de aterrizaje y golpeó la parte trasera de la unidad policial, la cual efectuaba un ejercicio de entrenamiento rutinario.

Este tipo de accidentes aéreos requiere una investigación minuciosa para determinar las causas exactas del siniestro. Las autoridades trabajan para esclarecer por qué la aeronave privada realizó un giro brusco antes de impactar contra el equipo de la policía.

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Dinámica del impacto y desintegración de las aeronaves

El helicóptero realizaba prácticas de vuelo a baja altura cerca de una zona de césped adyacente a la pista cuando el avión se aproximó para aterrizar. Según informó el comisionado interino de la policía estatal, George Bivens, a AP News y 6abc, la aeronave privada se desvió de su curso y chocó contra la parte trasera del helicóptero.

Un helicóptero blanco y negro volcado en un área de hierba. El fuselaje está de lado, con la cola hacia arriba. Se aprecian árboles y casas detrás
El helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pensilvania realizaba un ejercicio de entrenamiento rutinario a baja altura junto a la pista del Aeropuerto de Carlisle (@TripppleSeven7)

El impacto fue violento y provocó la desintegración del avión en múltiples piezas. Por su parte, la unidad de la policía estatal perdió las palas del rotor y la estructura de la cola. El aparato rodó sobre el terreno y terminó volcado de costado, de acuerdo con el reporte de NBC Philadelphia.

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Rescate de los agentes y estado de salud

El piloto del Cessna 150, cuya identidad permanece bajo reserva hasta notificar a sus familiares, perdió la vida en el lugar. Los dos tripulantes del helicóptero, identificados como el cabo Bryce Corman y el agente Jason Mills, lograron sobrevivir al siniestro a pesar de quedar atrapados en la cabina colapsada.

Bombero con uniforme amarillo camina sobre césped. Restos de helicóptero blanco, montículos de tierra, árboles y cadenas en primer plano visible
La colisión provocó la desintegración del avión y dejó al helicóptero sin palas del rotor ni estructura de cola antes de volcar sobre el terreno (NBC10)

Bivens relató a NBC Philadelphia que Corman consiguió expulsar una ventana de la aeronave y posteriormente ayudó a Mills a abandonar los restos del aparato. Tras ser trasladados al Centro Médico Hershey, el doctor Ashley Ludwig informó que ambos fueron atendidos como pacientes de trauma nivel 1, aunque presentaban lesiones menores y se mantenían en condición estable. Uno de los agentes recibió el alta médica poco después, mientras que el otro permaneció bajo observación.

Autoridades ante el siniestro

El gobernador Josh Shapiro se refirió a la gravedad del evento y señaló que la situación pudo tener un desenlace más trágico para la fuerza policial. El secretario de Transporte, Sean Duffy, mantuvo comunicación directa con el mandatario estatal para seguir la evolución de los hechos, según indicó AP News.

La investigación técnica recae sobre la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Estas agencias analizan los registros de comunicaciones y los restos de las naves, mientras las autoridades estatales trabajan en la confirmación definitiva de que el piloto fallecido viajaba sin acompañantes.

Contexto del accidente en Carlisle

El aeropuerto donde ocurrió el hecho se ubica a unos 177 kilómetros (110 millas) al noroeste de Filadelfia. El Cessna 150 involucrado es un modelo biplaza utilizado habitualmente para tareas de instrucción, lo que forma parte de los puntos de interés para los investigadores federales.

La zona cercana a la pista permaneció bajo resguardo mientras los equipos de emergencia atendían la escena. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el helicóptero volcado junto a los restos de la aeronave privada en un campo próximo, según reportó AP News.

Las agencias federales continuarán con el análisis de los registros de vuelo para esclarecer la secuencia final del suceso, mientras la comunidad local aguarda los resultados preliminares de las instituciones encargadas.

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