Las universidades británicas piden a sus académicos revelar vínculos con China tras un alerta de espionaje

ARCHIVO: El director general del MI5, Ken McCallum, pronuncia el discurso anual del director general en Thames House, la sede del Servicio de Seguridad del Reino Unido, en Londres (Reuters)

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Las universidades británicas pidieron a sus académicos que revelen vínculos actuales o pasados con el China General Technology Research Institute (CGTRI) tras una alerta de MI5 sobre posibles actividades de espionaje. La agencia de inteligencia advirtió que mantener relaciones con ese organismo podría infringir la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

Las administraciones de varias instituciones distribuyeron correos internos para identificar colaboraciones formales e informales, de acuerdo con Nikkei Asia. Una universidad solicitó respuestas rápidas sobre toda actividad relacionada con CGTRI, mientras que otra, especializada en ciencia e ingeniería, recordó a su personal los mecanismos para evaluar a socios de investigación y los canales de consulta disponibles.

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MI5 sostuvo que CGTRI mantiene vínculos estrechos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China y financia investigaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, comunicaciones encubiertas y esteganografía, la técnica para ocultar información dentro de un mensaje o una imagen. La entidad tendría como objetivo central “financiar investigaciones que mejoren directamente la capacidad técnica del Ministerio de Seguridad del Estado chino para el espionaje”.

La alerta identificó a más de 100 académicos vinculados con el Reino Unido que participaron en proyectos financiados por el instituto. La Embajada de China en Londres rechazó las acusaciones, que calificó de “imaginarias y completamente inventadas”, y afirmó que los intercambios académicos son legales y beneficiosos para ambas partes.

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Sam Olsen, analista jefe de la consultora de seguridad Sibylline, consideró que el aviso público buscó presionar a Whitehall y a los políticos para que comprendan los riesgos. “Los servicios de seguridad están elevando su nivel porque la amenaza está creciendo”, afirmó. “Un gran anuncio público es una forma de sacudir las cosas”.

La vulnerabilidad de las alianzas académicas

MI5 reconoció que numerosos investigadores e instituciones pudieron actuar de buena fe al establecer esos contactos. Sin embargo, señaló que las relaciones sostenidas con CGTRI pueden derivar en consecuencias legales bajo la normativa de seguridad nacional.

Las universidades británicas ya habían recibido advertencias sobre su exposición a entidades chinas. En 2021, el centro de estudios Civitas detectó conexiones de investigación entre más de la mitad de las universidades del Grupo Russell, que reúne a las principales instituciones de investigación del país, y fabricantes o universidades vinculados con el Ejército chino.

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El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico advirtió en 2023 que algunas instituciones parecían “mirar hacia otro lado, felices simplemente de recibir el dinero”. Un exfuncionario de seguridad sostuvo que la situación debe terminar porque la academia británica fue penetrada profundamente por el Partido Comunista Chino.

“El robo masivo de propiedad intelectual británica por parte del Estado chino está socavando la rentabilidad a largo plazo de nuestras universidades y perjudicando activamente nuestra seguridad nacional”, afirmó el exfuncionario.

El riesgo adquiere mayor dimensión por el peso científico del Reino Unido. El Rastreador de Tecnologías Críticas 2025 del Instituto Australiano de Política Estratégica situó al país entre los cinco primeros en 48 de 74 tecnologías consideradas críticas, a partir de su producción de investigaciones altamente citadas.

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Las restricciones presupuestarias y la presión financiera de los últimos años incrementaron la dependencia de muchas universidades británicas respecto de las matrículas de estudiantes extranjeros, el talento internacional y las asociaciones con entidades de otros países. Esa necesidad de recursos puede volver más compleja la supervisión de colaboraciones científicas.

Los controles voluntarios y las consultorías informales

El Gobierno británico creó en 2021 el Equipo de Asesoramiento sobre Colaboración en Investigación para orientar a instituciones científicas sobre riesgos de seguridad nacional vinculados con socios internacionales. El servicio había trabajado con más de 155 instituciones y asesorado en más de 500 casos hasta marzo de 2026, aunque la participación es voluntaria.

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Olsen señaló que parte de la comunidad académica considera que la investigación debe permitir la circulación libre de información por el mundo, lo que puede generar resistencia a consultar a expertos en seguridad. “Hay una ingenuidad total sobre los riesgos”, dijo. “Se les pregunta a investigadores que trabajan en fusión nuclear si han hablado con los chinos y responden: ‘¿Por qué no lo haríamos? La investigación académica no tiene fronteras’”.

La Universidad de Manchester informó que revisó de inmediato todas sus posibles conexiones de investigación tras la alerta de MI5. La institución indicó que no detectó una relación “formal o sustancial” con CGTRI.

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Tahlia Peterson, investigadora asociada del Real Instituto de Servicios Unidos, advirtió que los riesgos también pueden originarse en tareas de consultoría informal. “Con frecuencia, este tipo de acuerdos no queda registrado en los marcos regulatorios ni en los procesos internos de debida diligencia de las universidades, por lo que sigue siendo difícil de identificar y examinar”, explicó.

Peterson consideró que el Reino Unido avanzó en seguridad de la investigación durante los últimos años, aunque los mecanismos existentes se desarrollaron de forma fragmentada. El Gobierno anunció en septiembre que presentará este año su primera Estrategia de Seguridad de la Investigación, con una visión unificada y un enfoque más coordinado.

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La investigadora sostuvo que el plan llega en un momento particularmente relevante y reclamó una respuesta “más sistémica, proactiva y adaptable”. Estados Unidos ya adoptó una postura más intervencionista al prohibir el financiamiento del Pentágono para investigaciones vinculadas con países considerados preocupantes dentro del sector de defensa.