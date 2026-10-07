Estados Unidos

Revelan la carta que "El monstruo de Denver" escribió para sus víctimas; la familia del asesino habla tras ocho años de silencio

Los padres de Chris Watts accedieron a cuatro días de entrevistas exclusivas, visitaron el cementerio de Bethesda con una misiva escrita y siguen divididos entre la duda y el dolor

Un hombre y una mujer sonríen mientras sostienen a dos niñas pequeñas con los ojos censurados frente a un fondo natural.
Christopher Watts posando junto a su esposa Shanann y sus hijas Bella y Celeste, antes de asesinarlas en agosto de 2018 (Netflix)
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Ronnie y Cindy Watts visitaron por primera vez la tumba de su nuera Shanann y sus nietas Bella y Celeste ocho años después del crimen que destruyó dos familias y conmocionó a Estados Unidos. Los abuelos de las niñas llevaron consigo una carta que su hijo Chris Watts, también conocido como “El Monstruo de Denver”, les pidió que leyeran ante las lápidas de sus víctimas.

Mientras recorrían el cementerio de Bethesda, en Aberdeen, Carolina del Norte, una patrulla policial los siguió hasta la salida. Ese momento reflejó la situación que vive la familia del asesino condenado: atrapada entre la justificación desmedida a favor de su hijo, el dolor por las víctimas y el conflicto permanente con los Rzucek, la familia de Shanann.

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Los padres de Watts no habían dado una entrevista en profundidad desde la condena, en 2018. Después de ocho años de silencio, accedieron a pasar cuatro días con Melissa G. Moore, periodista e hija del asesino serial Keith Jesperson, recordado como “El asesino de la cara feliz”, quien publicó el relato en el Daily Mail.

Los padres de Chris Watts visitaron la tumba de las víctimas para leer una carta enviada por el condenado desde prisión (Archivo)
Los padres de Chris Watts visitaron la tumba de las víctimas para leer una carta enviada por el condenado desde prisión (Archivo)

Los padres de Watts cargan con preguntas que su hijo se niega a responder

Ronnie y Cindy Watts procesan el crimen de maneras opuestas. Cindy, que desde 2018 rara vez trabaja o sale de su casa, no puede conciliar la imagen del hijo que conoció con la del hombre condenado por cinco homicidios. “Christopher es una buena persona, lo conozco”, dijo al diario británico.

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“Nadie en su pasado, ni siquiera quienes lo conocen en prisión, puede decir nada malo de él”, remarcó. Su posición no varió en años: acepta que Chris mató a Shanann, pero se niega a creer que asesinó a sus propias hijas.

En cambio, Ronnie, no defiende el carácter de su hijo. Su obsesión es otra: quiere saber por qué Chris aceptó el acuerdo de culpabilidad en apenas dos días, sin ir a juicio, sin permitir que se presentara la totalidad de las pruebas.

Un hombre y una mujer maduros con anteojos están sentados en un sofá de cuero frente a un cojín con la palabra hello
Cindy Watts aceptó que su hijo mató a Shanann, pero rechazó la versión sobre el asesinato de sus dos nietas. Mientras que Ronnie cuestiona la rapidez en aceptar la culpabilidad (KCRA 3)

El padre del asesino revisó miles de páginas de documentación sin censurar —registros de cámaras de seguridad, pings de celular, bitácoras de peritos, búsquedas de internet de Nichol Kessinger, la amante de su hijo al momento del crimen— y cree que Kessinger tuvo un papel central en los hechos. “Mi pobre papá, cerca de los 70 años, todavía tratando de encontrar respuestas”, compartió Jamie, la hermana de Chris, a la entrevistadora Moore.

Durante visitas carcelarias, los padres de Watts intentaron que su hijo les confesara lo inconfensable, pero no obtuvieron respuesta.

Un hombre y una mujer sonríen al aire libre durante el atardecer mientras sostienen en brazos a dos niñas pequeñas
Chris Watts estranguló a su esposa Shanann, embarazada de 15 semanas. Luego asfixió a sus hijas Bella y Celeste (Netflix)

La carta que Chris Watts escribió para las tumbas de su familia

Antes de llegaran al cementerio, Watts le había enviado a sus padres una carta fechada el 10 de enero de 2020 —el cumpleaños de su esposa Shanann— con el pedido de que la leyeran ante sus tumbas. En el texto, el condenado reconoce el daño causado, pero lo atribuye a “una fuente maligna exterior” y se presenta como un hombre transformado por la fe.

“El hombre con quien te casaste no es el hombre que le dio la espalda a su familia”, escribió Watts en la carta, publicada íntegramente por el Daily Mail. Además, sostuvo: “Dediqué el resto de mi tiempo en esta tierra a mostrar el amor que Él me ha mostrado”. La carta no menciona explícitamente la responsabilidad en la muerte de sus hijas Bella y Celeste, quienes tenían 4 y 3 años respectivamente, al momento del crimen.

En prisión, Watts cumple condena en régimen de 23 horas de confinamiento diario en la Institución Correccional de Dodge (DCI), en Waupun, Wisconsin. Según informó la revista People en 2019, tiene acceso a una Biblia y lee libros en voz alta por las noches, dirigiéndose a las hijas que asesinó.

Un hombre y una mujer posan en el pórtico de una casa junto a dos niñas pequeñas con los ojos pixelados.
"El hombre con quien te casaste no es el hombre que le dio la espalda a su familia", manifestó "El monstruo de Denver" en el escrito dirigido a su esposa Shanann (Netflix)

Chris Watts intenta casarse en prisión con una mujer que se mudó para estar cerca de su celda

Ocho años después de los crímenes, el Daily Mail reveló en exclusiva que Watts mantiene una relación sentimental con Lizzie Henderson, una mujer de 39 años que se mudó desde Ohio hasta Wisconsin para estar cerca de la cárcel donde él cumple su condena.

Ambos presentaron una solicitud para contraer matrimonio dentro del sistema penitenciario, y Henderson ya comenzó a utilizar el apellido Watts: en la aplicación GettingOut, donde se comunica con familiares detenidos, figura como “Lizzie Watts”.

Registros judiciales del condado de Racine, Wisconsin, confirmados por Fox News, indicaron que Henderson presentó en septiembre de 2025 una solicitud de cambio legal de nombre, marcada como “confidencial”. Actualmente trabaja en un supermercado local y se ocupa del cuidado de su madre, quien también se trasladó a Wisconsin.

Lizzie Henderson solicitó autorización legal para contraer matrimonio con Chris Watts dentro del sistema penitenciario (AP)
Lizzie Henderson solicitó autorización legal para contraer matrimonio con Chris Watts dentro del sistema penitenciario (AP)

Henderson visitó a Watts 20 veces durante 2024, incluyendo el día de Navidad, según los registros de visitas obtenidos por el Daily Mail. En agosto de 2025, una testigo identificada como Lisa Johnson —que se encontraba en la misma prisión visitando a un familiar— aseguró al medio haber presenciado un abrazo prolongado y besos entre ambos al finalizar la visita.

En DCI no se permiten visitas íntimas y el contacto físico está limitado a diez segundos al despedirse.

Cuando el Daily Mail contactó a Henderson por teléfono, ella confirmó la relación y calificó los crímenes de Watts como “algo duro para cualquiera”. Su hermano Johnny Henderson, detenido en Ohio, comentó ante el medio que desconocía la identidad real del novio de su hermana. “Oh, mierda”, reaccionó al enterarse. “Estoy sorprendido. Eso es bastante malo”.

Las imágenes captadas por esa cámara la noche anterior mostraban sus movimientos de manera poco clara, justo cuando trasladaba los cuerpos en su camioneta (Weld County DA)
Las imágenes captadas por esa cámara la noche anterior mostraban sus movimientos de manera poco clara, justo cuando trasladaba los cuerpos en su camioneta (Weld County DA)

Bella, Celeste y Shanann: el crimen que horrorizó a Estados Unidos en 2018

El 13 de agosto de 2018, Watts estranguló a Shanann —embarazada de 15 semanas de un varón al que iban a llamar Nico— en el dormitorio del hogar familiar en Frederick, Colorado, luego de que la pareja tuviera relaciones sexuales al regreso de ella de un viaje de trabajo.

Después trasladó a Bella, de 4 años, y a Celeste, de 3, hasta el yacimiento petrolífero de la empresa Anadarko Petroleum, donde trabajaba, con los cuerpos de su esposa en el piso trasero del vehículo.

Allí asfixió a las niñas con sus mantas y arrojó sus cuerpos al interior de dos tanques de almacenamiento de crudo. Enterró a Shanann en una fosa superficial cerca del lugar. Los tres cadáveres fueron hallados tres días después.

Chris Watts ocultó los cadáveres de sus hijas en tanques de almacenamiento de petróleo de la empresa Anadarko Petroleum (Archivo)
Chris Watts ocultó los cadáveres de sus hijas en tanques de almacenamiento de petróleo de la empresa Anadarko Petroleum (Archivo)

Watts había iniciado meses antes una relación con Nichol Kessinger, compañera de trabajo, a quien le dijo que estaba en proceso de divorcio. El móvil declarado ante la justicia fue el deseo de comenzar una nueva vida, según repasó el tabloide británico.

Tras mentir repetidamente a la policía y a los medios —llegó a dar una entrevista televisiva pidiendo el regreso de su familia—, confesó el crimen y aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitió evitar la pena de muerte.

Caso policial CHRIS WATTS
Watts le ocultó a Nichol Kessinger que su esposa estaba embarazada y que no existía ningún divorcio en curso (Netflix)

En noviembre de 2018, el juez Marcelo Kopcow lo condenó a cinco cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y describió los crímenes como los más brutales e inhumanos que había visto en su carrera.

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