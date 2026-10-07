Estados Unidos

Política, perros y pistolas: así terminó una discusión sobre Trump entre dos hombres en un parque de Ohio

Un comentario sobre un titular de diario desató un altercado que incluyó agresión física y disparos mutuos. Además, dejó a ambos involucrados con cargos penales y consecuencias que cambiarán sus vidas para siempre

Las cámaras corporales de la policía registraron el momento en que los oficiales encontraron a Mattai tendido en el asfalto, con una herida de bala en la espalda (Fuente: Geauga County Sheriff/News 5 Cleveland)
Guardar

En Estados Unidos, la polarización política hace tiempo que dejó de ser un fenómeno abstracto.

En abril pasado, en el parque para perros de Centerville Mills, en Bainbridge Township, Ohio, se materializó de la forma más literal posible: dos desconocidos sacaron sus armas y se dispararon mutuamente en el estacionamiento después de discutir sobre Donald Trump.

PUBLICIDAD

Uno se fue en su auto con agujeros en la puerta del conductor. El otro terminó con una bala en la columna.

El nombre del presidente apareció en la conversación y la temperatura subió de inmediato. Lo que pasó después quedó en manos de la justicia (REUTERS/Nick Oxford)
El nombre del presidente apareció en la conversación y la temperatura subió de inmediato. Lo que pasó después quedó en manos de la justicia (REUTERS/Nick Oxford)

Emmanuel Mathews, de 80 años y retirado de la industria de distribución de carne, estaba en el parque con su corgi Frankie y un ejemplar de The Wall Street Journal con un titular sobre la guerra con Irán.

David Mattai, mecánico de montacargas de 55 años, había llegado esa tarde con Bob, su cavalier king charles spaniel.

Ninguno de los dos fue a buscar problemas. Sin embargo, ambos se fueron con consecuencias que cambiarán el resto de sus vidas, tal y como reconstruyó The New York Times a partir de entrevistas, registros policiales y grabaciones de cámaras corporales.

PUBLICIDAD

Fotografías policiales de frente de Emmanuel Mathews, con bigote y prenda blanca, y David Mattai, con anteojos y prenda negra
80 y 55 años, un jubilado conservador y un mecánico liberal: dos extraños que no tenían nada en común salvo el parque y los perros (Geauga County Sheriff)

Cómo empezó todo

El único testigo presencial fue Jamie Jedlinsky, de 70 años, quien al llegar al parque con su perra Willow hizo un comentario sobre ese titular ante Mathews. El anciano discrepó y expresó su apoyo al presidente. Mattai, que escuchaba desde una mesa cercana, intervino.

Trump es el peor presidente de la historia”, le dijo Mattai a Mathews. Mathews respondió que era el mejor.

Lo que siguió fue una escalada de gritos que Jedlinsky describió al diario como “dos hombres furiosos consigo mismos, furiosos con el mundo, que encontraron al adversario perfecto”.

Ante la insistencia de Jedlinsky, Mattai dejó de discutir y llevó a su perro al auto. Comenzó a salir del estacionamiento, pero Bob no quería irse. Mattai dio la vuelta y regresó al parque.

Vista de mapa satelital con áreas verdes y carreteras, marcada con un pin rojo con el texto Centerville Mills Dog Park
Lo que empezó entre una mesa de picnic y una valla terminó a metros de ahí, en el estacionamiento, con disparos (Google Earth)

Lo que pasó en el estacionamiento

Una vez dentro, le exigió a Mathews que fuera él quien se retirara. El anciano avanzó hacia su Cadillac, pero al cruzar el portón se detuvo y le preguntó a Mattai si su madre lo había “dejado caer de la cabeza

Mattai respondió: lo aferró por el cabello a través de una reja. Jedlinsky los separó y les ordenó a ambos que se fueran.

Mientras los tres llevaban sus perros a los autos, Jedlinsky escuchó a Mattai decir: “¿Vos tenés uno? Yo también tengo”. Segundos después, sonaron disparos.

Mathews sacó una pistola calibre .45 de su Cadillac y disparó primero. Al intentar un segundo disparo, el arma falló. Mattai respondió con su pistola de 9 milímetros y efectuó al menos cuatro disparos, que perforaron la puerta y el asiento del conductor cuando el anciano huía. Las balas lo rozaron por centímetros.

Uno de los disparos entró por la zona lumbar de Mattai y salió por el abdomen. Cuando llegó el primer oficial de policía, encontró a Mattai tendido sobre el asfalto. Su perro esperaba en el asiento delantero del Hyundai, ileso.

Un hombre con sudadera gris y pantalón deportivo yace sobre el suelo y sostiene un teléfono móvil negro junto a su rostro
Dos cirugías, semanas internado y una lesión que le impide retomar su trabajo: las consecuencias físicas del tiroteo no terminaron con el alta médica (Geauga County Sheriff/News 5 Cleveland)

La versión de Mathews ante la policía

Mathews no llegó a la comisaría por sus propios medios. A pocos minutos de la escena, interceptó a un patrullero que ya acudía al llamado y le dijo: “¿Vas al tiroteo? Fui parte de él”. Esto quedó registrado en la cámara corporal del oficial.

En el asiento trasero del patrullero, con lágrimas y un pequeño corte en la mejilla, Mathews le explicó su versión. “Dije ‘siento que mi vida está en peligro’. Lo dije porque sé que eso es lo que hay que decir”, declaró, tal y como consta en el video. Afirmó que Mattai había rodeado el vehículo con una pistola en la mano antes de que él abriera fuego.

También sostuvo que Mattai lo había golpeado con la cabeza antes del tiroteo, algo que Mattai negó. “Si lo hubiera golpeado con la cabeza, no se habría ido manejando”, afirmó Mattai en declaraciones al diario.

Durante la estadía en comisaría, Mathews preguntó cuatro veces por el estado de su perro Frankie. No preguntó por el hombre al que había baleado.

Un hombre canoso con bigote mira a la cámara desde la ventanilla del conductor de un automóvil gris que presenta marcas de disparos
Antes de llegar a la comisaría, Mathews ya había detenido a un patrullero en la ruta para contar su versión (Geauga County Sheriff/News 5 Cleveland)

El estado de Mattai y lo que confesó después

En el hospital, los médicos advirtieron a la esposa de Mattai, Sally, que la cirugía de emergencia podía no ser suficiente.

Mattai sobrevivió, pero la bala le destrozó los intestinos y le fracturó la columna. Necesitó una segunda intervención al día siguiente y meses de rehabilitación.

Mattai reconoció haber consumido alcohol ese día. También admitió haber exagerado durante años la duración de su servicio en los Marines: les dijo a varios interlocutores que había servido una década, pero el cuerpo confirmó que fue menos de un año. “Es como la fachada que construí para el mundo”, confesó.

Dos semanas después del tiroteo, Mattai fue dado de alta. Al llegar a su casa, tiró todas sus calcomanías políticas a la basura. También volcó su vodka por el desagüe.

Un hombre mayor con cabello canoso y bigote sostiene su mano cerca de la cara mientras mira fijamente hacia un costado
Mientras Mathews esperaba su juicio con un monitor GPS en el tobillo, Mattai recuperaba la movilidad y reconocía que ese día había bebido (News 5 Cleveland)

Los cargos penales y el estado judicial del caso

Mathews fue imputado por agresión dolosa, un delito de segundo grado en Ohio que puede implicar entre tres y ocho años de cárcel.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 50.000 y porta un monitor GPS en el tobillo. Su juicio está previsto para febrero de 2027.

Su abogado, Ian Friedman, anticipó que la defensa alegará legítima defensa bajo la ley de stand your ground aprobada por la legislatura republicana de Ohio en 2020, que exime del deber de intentar huir antes de usar fuerza letal ante una amenaza grave.

“Este caso nunca tuvo que ver con la política ni con ninguna otra motivación”, aseguró Friedman al diario, “salvo que Mathews se enfrentó a una situación de vida o muerte y actuó para salvar su vida”.

El fiscal local se excusó del caso porque su madre convive con Mathews, y derivó la causa a la Fiscalía General de Ohio. Esa oficina, a su vez, no recibió solicitud de evaluar cargos contra Mattai.

Ian Friedman, hombre calvo con barba cana y pajarita roja, habla en el interior de un edificio
El abogado defensor de Mathews tiene una estrategia clara: argumentar que su cliente disparó para salvar su propia vida, no por política (News 5 Cleveland)

Cuatro meses después del tiroteo, sin embargo, un fiscal de otro condado imputó a Mattai por agresión leve y conducta desordenada, con base en esa misma denuncia.

Mattai enfrenta hasta seis meses de prisión y dijo estar dispuesto a declararse culpable o a no disputar los cargos si eso le permite evitar la cárcel.

Camina con dificultad desde entonces y no pudo retomar su trabajo como mecánico de montacargas. Jedlinsky, por su parte, se mantuvo alejado del parque durante un largo tiempo y afirmó que no recuerda haber visto el cabezazo ni planea tomar partido en el proceso judicial.

“Este país está muy dividido”, dijo Jedlinsky a The New York Times. “Hay que elegir un bando y odiar al otro”. Al final, llegó a una conclusión: después de todo lo ocurrido, ninguno de los dos hombres cambió de opinión.

Temas Relacionados

TiroteoOhioEstados UnidosDonald TrumpPolíticaPerrosArmasPolicíaFianzaPrisiónCargos PenalesHeridoCámara CorporalParqueEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acusan a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas en Georgia

La investigación federal vinculó tres asaltos a centros de distribución con una presunta red criminal de Atlanta y derivó en doce allanamientos

Acusan a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas en Georgia

Carreras universitarias en California: qué ganan los graduados según la universidad y por qué la diferencia puede llegar al doble

Un análisis de miles de egresados con financiamiento federal expone disparidades salariales entre instituciones públicas y privadas para las mismas disciplinas

Carreras universitarias en California: qué ganan los graduados según la universidad y por qué la diferencia puede llegar al doble

El pasaje de Metrobus y Metrorail subirá 50 centavos en Miami-Dade

El pasaje regular pasará de USD 2,25 a USD 2,75 desde enero. El condado prevé recaudar USD 9,2 millones para conservar rutas nocturnas y otros servicios de autobús

El pasaje de Metrobus y Metrorail subirá 50 centavos en Miami-Dade

Cuatro canadienses y dos bermudianos: la Guardia Costera identificó a las seis personas que viajaban en el avión médico que cayó en Massachusetts

La empresa operadora confirmó la muerte de toda la tripulación, el paciente y su acompañante tras dos días de búsqueda infructuosa frente a Nantucket

Cuatro canadienses y dos bermudianos: la Guardia Costera identificó a las seis personas que viajaban en el avión médico que cayó en Massachusetts

Arizona anuló la pena de un homicida porque la familia de la víctima lo recreó con IA para que “hablara” ante el juez: el hombre deberá ser resentenciado

El fallo sienta un precedente inédito en la historia judicial estadounidense sobre el uso de inteligencia artificial en audiencias de sentencia

Arizona anuló la pena de un homicida porque la familia de la víctima lo recreó con IA para que “hablara” ante el juez: el hombre deberá ser resentenciado

TECNO

Quién es Dario Amodei: cómo fundó Anthropic con su hermana después de dejar OpenAI

Quién es Dario Amodei: cómo fundó Anthropic con su hermana después de dejar OpenAI

5 errores al cocinar en una freidora de aire que provocan humo y daños en la comida

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

Hackers secuestraron tres dominios nacionales para fabricar certificados falsos de Google

ENTRETENIMIENTO

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

La familia de C.S. Lewis alaba el trabajo de Greta Gerwig en ‘Las Crónicas de Narnia’: “Hemos visto su pasión sincera, será una película de enorme éxito”

Saoirse Ronan habla sobre si su marido, Jack Lowden, será el nuevo James Bond: “Estamos más centrados en pasear a nuestro perro que en eso”

MUNDO

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local

La directora del FMI advirtió que la IA puede “agravar las desigualdades económicas”

Xi Jinping quiere cobrarle más impuestos a los chinos más ricos en todo el mundo y lanzó una campaña global para recaudar

De serpientes a mamíferos y aves: la vida secreta detrás del cartel de Hollywood