Acusan al capitán de la embarcación que se hundió en Nueva York y ahora enfrenta una posible deportación

Manuel Ernesto Hernandez-Umana fue señalado como quien pilotaba la embarcación que se hundió el 8 de agosto cerca de Liberty Island en el puerto de Nueva York (AP)

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La causa por el naufragio de una lancha en Nueva York sumó un nuevo frente este miércoles, después de que se conociera que el hombre acusado de operar la embarcación que se hundió en el puerto y causó la muerte de una mujer y su beba también enfrenta un proceso de deportación. La información fue difundida por People y replicada por otros medios estadounidenses, a partir de datos atribuidos al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El acusado fue identificado como Manuel Ernesto Hernandez-Umana, de 46 años, señalado por las autoridades como la persona que pilotaba el bote que se dio vuelta el 8 de agosto en aguas del New York Harbor, cerca de Liberty Island. En ese episodio murieron una mujer de 27 años y su hija de 5 meses, mientras que el resto de las 14 personas a bordo cayó al agua, de acuerdo con lo publicado por People.

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Qué dicen las autoridades sobre el acusado

El capitán acusado por el naufragio de una lancha en Nueva York enfrenta un proceso de deportación además de la causa penal por la muerte de una mujer y una beba (Crédito :Departamento de Justicia)

La situación judicial de Hernandez-Umana ya era delicada por la causa penal abierta tras el accidente, aunque en las últimas horas se agregó el componente migratorio. People informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvieron luego de una investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos, que concluyó que el hombre se encontraba en el país de forma irregular.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que el acusado habría ingresado de manera ilegal a Estados Unidos en 2007 a través de Texas y que, al hacerlo, afirmó falsamente ser ciudadano estadounidense ante un agente de control fronterizo. Tal y como indicó esa cartera, el hombre permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanza el expediente penal.

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La cobertura de ABC7 New York agregó que las autoridades prevén avanzar con la deportación una vez que finalice el proceso judicial y, en caso de corresponder, después de que cumpla una eventual condena. En esa misma línea, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que, tras responder ante la Justicia por lo ocurrido, el acusado será retirado del país “con rapidez”. La declaración fue traducida del inglés al español a partir de lo reportado por medios locales.

La investigación por el naufragio en el puerto

El naufragio en New York Harbor causó la muerte de Sara Sanchez, de 27 años, y de su hija Antonella Garcia, de 5 meses, mientras otras 14 personas cayeron al agua (Crédito :Departamento de Justicia)

En paralelo, la investigación sobre el vuelco de la lancha sigue su curso en el fuero federal. People detalló que Hernandez-Umana enfrenta dos cargos de mala conducta y negligencia de un oficial de embarcación con resultado de muerte, una acusación de extrema gravedad por la muerte de las dos víctimas.

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Los fiscales sostienen que el hombre operaba una embarcación no registrada, sin la certificación requerida para transportar pasajeros pagos, y que además el bote carecía del equipo de seguridad exigido. A eso se suma otra acusación central del caso: la lancha presuntamente iba sobrecargada al momento del accidente.

Esa hipótesis también apareció en otros reportes de la prensa local. ABC7 New York indicó que el acusado ya había sido señalado por 13 cargos de puesta en peligro temeraria, formulados en los primeros tramos de la causa. La investigación intenta establecer con precisión en qué condiciones se realizó el viaje, cuántos pasajeros habían abonado por el traslado y qué medidas de seguridad existían antes de que la embarcación se diera vuelta.

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Las víctimas y el próximo paso judicial

Las víctimas fatales fueron identificadas por distintos medios como Sara Sanchez, de 27 años, y su hija Antonella Garcia, de 5 meses. La dimensión del caso generó conmoción por la edad de la beba y por las circunstancias del hecho, ocurrido en una zona de alto tránsito turístico frente a uno de los puntos más reconocidos de la ciudad.

De acuerdo con lo publicado por People, el acusado había sido presentado ante la Justicia por la causa penal pocos días después del naufragio. Otros medios, entre ellos ABC7 New York, informaron que el hombre había recuperado la libertad bajo fianza en esa instancia, aunque luego quedó bajo custodia de inmigración.

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Por ahora, la causa penal y el expediente migratorio avanzan en paralelo. Las autoridades federales buscan determinar la responsabilidad del acusado en el hundimiento, mientras el gobierno estadounidense ya anticipó que intentará expulsarlo del país una vez que termine el proceso judicial. Ese será el próximo punto clave de un caso que combina muertes en una embarcación turística, acusaciones por negligencia náutica y una disputa migratoria que elevó todavía más el perfil público del expediente.