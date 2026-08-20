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El resort Four Seasons vinculado a Bill Gates enfrenta una demanda de sus propietarios por USD 100 millones

El conflicto escaló en Delaware después de que residentes del exclusivo complejo denunciaran daños sin reparar, falta de mantenimiento y pérdida de valor en sus propiedades

Vista aérea de un resort con edificios, piscinas, playa con sombrillas y mar, con un recuadro que muestra un retrato de Bill Gates con gafas y micrófono
El conflicto expuso el estado de conservación de uno de los complejos turísticos más exclusivos de Nevis y abrió una disputa de alto impacto económico (@Caribbean Journal/REUTERS)
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Un incendio que destruyó sectores clave del complejo, equipos fuera de servicio y reclamos por obras nunca ejecutadas quedaron en el centro de una disputa judicial en el Caribe.

Forbes informó que la asociación de propietarios del Four Seasons Resort Nevis demandó a Nevis Peak Holdings, la firma propietaria del predio y vinculada a Cascade, la oficina familiar de Bill Gates, en el Tribunal de Cancillería de Delaware.

La presentación fue impulsada por los dueños de villas dentro del resort, ubicado en la isla de Nevis, y reclama más de USD 100 millones por la presunta pérdida de valor de las propiedades. La entidad representa a 66 propietarios de 89 residencias y atribuyó ese deterioro a una falta sostenida de inversiones, mantenimiento y reconstrucción.

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Cada miembro pagó USD 100.000 para ingresar al club del resort. A eso se sumaron cuotas anuales superiores a USD 13.000, además de cargos extra por obras, mantenimiento y servicios.

Piscinas de resort, palmeras, camastros y sombrillas bajo un cielo anaranjado al atardecer, con el mar de fondo y algunas personas en el agua
Los dueños de villas dentro del resort sostienen que afrontaron cuotas y cargos elevados sin recibir las prestaciones e inversiones esperadas (@jsland)

Qué denuncian los propietarios del complejo

De acuerdo con Forbes, los demandantes denunciaron carros de golf fuera de servicio, piscinas con baldosas faltantes, equipos de gimnasio obsoletos o inutilizados y residuos esparcidos en áreas del campo de golf y otros sectores de la propiedad.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el estado de la tienda del campo de golf y del gimnasio, destruidos por un incendio en octubre de 2022. Casi cuatro años después, esos espacios no fueron reconstruidos. En su lugar, los propietarios aseguran que solo quedó una valla alrededor de los escombros.

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Dos carros de golf en un campo de golf verde con palmeras, vegetación tropical densa, un cuerpo de agua pequeño y una montaña al fondo bajo un cielo nublado
El área del golf aparece entre los puntos más cuestionados por los residentes, que denunciaron falta de mantenimiento y deficiencias visibles en sectores del predio (@jsland)

La asociación afirmó además que, cuando consultó quién afrontaría la reconstrucción, recibió como respuesta que Nevis Peak Holdings no contaba con seguro contra incendios para esa parte del complejo. Como informó Forbes, esa situación implicaría que el costo total de la obra recaería sobre los dueños.

El expediente también incluye cuestionamientos sobre servicios esenciales. Los propietarios sostienen que algunos transformadores eléctricos fueron comprados de segunda mano y que parte de esos equipos tendría más antigüedad que el propio resort, inaugurado en 1991.

También aseguraron que durante la estación seca se registran problemas de abastecimiento de agua por falta de inversiones en el sistema.

Un edificio de color claro con techo oscuro, ventanas rectangulares y una puerta con dos ventanas circulares, rodeado de vegetación y palmeras
Las críticas también alcanzaron al gimnasio del complejo, señalado en la demanda como uno de los espacios afectados por el deterioro de la infraestructura (@jsland)

Los montos en disputa y la respuesta de Cascade

La asociación indicó que desde 2013 pagó más de USD 20 millones en cargos de administración y membresía para trabajos que, a su entender, nunca se concretaron.

A eso agregó que en los últimos cuatro años desembolsó USD 1,4 millones de sus propios fondos para cubrir reparaciones eléctricas y de infraestructura que, a su juicio, correspondían a la parte demandada.

En la presentación judicial recogida por Forbes, los propietarios señalaron que la compañía “incumplió por completo sus obligaciones en perjuicio del uso y disfrute del resort y del valor de las propiedades para venta y alquiler”.

Entrada de edificio con techo de tejas verdes, palmeras altas, jardines con flores rojas, escultura de cabeza y cielo anaranjado
El reclamo judicial incluye una pretensión superior a USD 100 millones y suma objeciones por pagos acumulados durante más de una década (@jsland)

El medio estadounidense también afirmó que una evaluación atribuida a Four Seasons concluyó que el complejo necesita más de USD 65 millones en obras.

De ese total, más de USD 20 millones corresponderían a la reconstrucción de lo que se perdió en el incendio y a la renovación del spa.

Frente a esas acusaciones, un portavoz de Cascade Asset Management Company rechazó el planteo. En una declaración enviada a Forbes, la firma aseguró que planea defenderse “enérgicamente de las acusaciones, que considera completamente infundadas”.

Puerta de cristal con logotipo y nombre de empresa Cascade Asset Management Company, manija metálica, interior de oficina con escritorio y silla
La firma vinculada a la familia Gates rechazó las acusaciones y anticipó que buscará desestimar los planteos en sede judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conflicto con antecedentes judiciales

No es la primera vez que los propietarios del resort acuden a la Justicia. Forbes recordó que, tras los daños causados por el huracán Omar en 2008 y la falta de reconstrucción por parte del entonces dueño, los residentes ya habían promovido otra demanda en el mismo tribunal de Delaware.

Ese caso terminó con un acuerdo en 2013. A partir de ese entendimiento, el propietario se comprometió a mantener reuniones semestrales con la junta de propietarios y a abrir la información financiera sobre la operación del resort.

Edificio de dos plantas, tres cobertizos con techo de lona, palmeras, un carrito de golf semisumergido y terreno cubierto de agua y residuos
Los antecedentes del caso se remontan al impacto del huracán Omar, que ya había derivado en reclamos por reconstrucción e incumplimientos (Nevisblog)

La nueva demanda sostiene que esos compromisos no se cumplieron de manera efectiva tras el ingreso del grupo vinculado a Gates.

Los propietarios afirmaron que esas reuniones no se realizaron con regularidad y que tampoco apareció el panorama financiero prometido. También señalaron que sigue ausente un plan quinquenal de gastos que se había mencionado en una reunión de 2022.

Once personas en una sala de audiencias con estrado de madera, telón rojo, banderas de Estados Unidos y Delaware, y el sello de la Corte de la Cancillería visible
La causa quedó radicada en Delaware porque la sociedad demandada está registrada en ese estado de Estados Unidos (Delawere Courts)

La inversión inicial y el peso del caso para Gates

Forbes también recordó que, tras la compra de la propiedad en 2016, Cascade impulsó una renovación de gran escala en áreas comunes y en 196 habitaciones del complejo.

Ese rediseño estuvo a cargo de Todd-Avery Lenahan. En 2018, el diseñador dijo a The Hollywood Reporter que la remodelación multimillonaria probablemente había igualado o incluso superado el costo original de construcción del resort.

La acción judicial, de todos modos, está dirigida contra Nevis Peak Holdings y no contra Bill Gates a título personal. El expediente continúa en una etapa inicial en Delaware, donde la asociación busca una orden judicial que obligue a ejecutar las reparaciones reclamadas o, en su defecto, una compensación por la pérdida de valor de las propiedades.

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