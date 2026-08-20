Reaparece en Michigan una rara enfermedad transmitida por mosquitos

Michigan confirmó un caso humano de encefalitis equina del este en un residente del condado de Roscommon (REUTERS/Josue Decavele)

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Las autoridades sanitarias de Michigan confirmaron el miércoles 19 de agosto un caso de encefalitis equina del este (EEE) en un residente del condado de Roscommon. Este diagnóstico marca el primer contagio humano detectado en el estado desde 2021, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal en Michigan.

De acuerdo con información publicada por Reuters, La encefalitis equina del este es una afección viral de baja frecuencia en Estados Unidos. El contagio ocurre exclusivamente a través de la picadura de un mosquito portador del virus.

La infografía explica el ciclo de transmisión de la encefalitis equina del este (EEE). Detalla la propagación entre aves y mosquitos y el contagio a humanos y caballos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La patología presenta una peligrosidad extrema, ya que registra una tasa de mortalidad del 30% en las personas que desarrollan la enfermedad, tal como advirtió la jefa ejecutiva médica de Michigan, Natasha Bagdasarian, en Detroit News.

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Sintomatología y cuadro clínico

El virus ataca el sistema nervioso central y desencadena una respuesta inflamatoria severa. Según detalla el Detroit Newse, el cuadro clínico inicial se manifiesta a través de los siguientes síntomas:

Fiebre elevada.

Cefalea intensa.

Escalofríos persistentes.

Náuseas y malestar general.

El paciente puede presentar una evolución rápida hacia una inflamación cerebral grave. Este deterioro neurológico se manifiesta mediante signos clínicos evidentes:

Desorientación y confusión mental.

Convulsiones recurrentes.

Rigidez en el cuello.

Debilidad muscular progresiva.

Estado de coma en los escenarios más críticos.

La rareza de este virus radica en la escasa cantidad de casos humanos registrados anualmente en todo el territorio nacional. Hasta el momento de la confirmación en el condado de Roscommon, el sistema de vigilancia estatal no había detectado actividad previa del virus en poblaciones animales dentro de Michigan.

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Acciones de salud pública

Tras la confirmación del caso, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan inició protocolos de respuesta inmediata. Las autoridades desplegaron equipos para la instalación de trampas y la ejecución de pruebas en mosquitos dentro del condado afectado. Este operativo busca determinar la prevalencia del virus y evaluar el nivel de riesgo real para los habitantes de la zona.

El virus afecta el sistema nervioso central y puede causar fiebre, cefalea, escalofríos, náuseas, convulsiones y coma (Europa Press)

El monitoreo se extiende a otros ámbitos para detectar posibles focos de infección. Los equipos estatales coordinan esfuerzos con autoridades locales para vigilar la presencia del patógeno tanto en humanos como en animales domésticos y especies de la fauna silvestre.

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Recomendaciones para la prevención

La principal medida de protección consiste en evitar las picaduras de insectos vectores. Las autoridades sanitarias instan a la población a adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio:

Utilizar repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental que contengan ingredientes activos como DEET, picaridina o aceite de eucalipto limón.

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos al permanecer en exteriores, especialmente durante el amanecer y el atardecer, periodos de mayor actividad de los mosquitos.

Instalar o reparar mallas mosquiteras en puertas y ventanas para impedir el ingreso de los insectos al interior de las viviendas.

Eliminar recipientes o áreas con agua estancada alrededor del hogar, ya que estos sitios facilitan la reproducción de los mosquitos.

Limitar las actividades recreativas en zonas boscosas o pantanosas donde la presencia de estos insectos suele ser más alta.

El seguimiento de la situación continúa activo. Las entidades gubernamentales mantienen la vigilancia epidemiológica y recomiendan a los residentes consultar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre el estado del riesgo en la región.