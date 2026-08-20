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Estados Unidos advierte a las escuelas: no pueden cambiar las reglas de disciplina solo para reducir brechas raciales

La directriz restringe cambios disciplinarios cuyo único fin sea igualar cifras entre grupos raciales. La medida impulsa nuevamente el debate nacional sobre la equidad y el trato justo en el sistema educativo

El Departamento de Educación de Estados Unidos publicó una guía que prohíbe a las escuelas cambiar sus políticas disciplinarias solo para reducir disparidades raciales (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
El Departamento de Educación de Estados Unidos publicó una guía que prohíbe a las escuelas cambiar sus políticas disciplinarias solo para reducir disparidades raciales (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
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El Departamento de Educación de Estados Unidos difundió el 19 de agosto de 2026 una nueva guía oficial para escuelas en todo el país, en la que aborda el modo en que deben gestionarse las políticas disciplinarias estudiantiles. La medida, anunciada desde Washington, responde al debate nacional sobre la equidad en el trato a estudiantes de distintos orígenes raciales y marca la postura del gobierno frente a las disparidades identificadas en años recientes.

Según la fuente oficial, la orientación busca precisar los límites legales sobre cómo las escuelas deben diseñar sus normas internas.

¿Qué dice la nueva guía del Departamento de Educación?

El documento, difundido por la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación, establece que las escuelas no pueden cambiar sus reglas de disciplina con la única finalidad de evitar o reducir la brecha entre estudiantes afroamericanos, blancos, latinos u otros grupos.

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Varios estudiantes sentados en pupitres con mochilas. Se ven sus torsos, brazos, manos, cuadernos y bolígrafos. Luz entra por ventanas laterales.
La oficina de derechos civiles del Departamento de Educación afirmó que modificar reglas de disciplina para evitar brechas raciales constituye discriminación por motivos de raza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía enfatiza que los centros educativos deben garantizar un trato igualitario a todo el alumnado, sin importar su origen étnico. El organismo federal aclara que el llamado “racial balancing” —la práctica de ajustar políticas para igualar datos entre grupos raciales— será interpretado como una forma de trato discriminatorio.

Antecedentes y datos sobre disparidades raciales en la disciplina escolar

Las cifras más recientes, aportadas por el propio Departamento de Educación en su informe de 2023, muestran que los estudiantes afroamericanos sufren tasas de castigo mucho más altas que sus pares.

El documento revela datos como los siguientes:

  • Los niños afroamericanos en preescolar público recibieron suspensiones fuera de la escuela a una tasa casi doble respecto a su proporción de matrícula.
  • En el nivel K-12, los varones afroamericanos tuvieron casi el doble de probabilidades de ser suspendidos o expulsados en comparación con el resto de sus compañeros.
  • Las niñas afroamericanas también enfrentaron riesgos similares, con tasas de suspensiones y expulsiones casi dos veces mayores que las otras niñas.

Estos indicadores han motivado que, en los últimos años, diversas organizaciones y expertos reclamen la revisión de los criterios disciplinarios para reducir las brechas raciales. No obstante, la nueva postura oficial rechaza cambios que busquen modificar la estadística como fin principal.

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Reacciones de autoridades y expertos

La decisión del Departamento de Educación generó reacciones inmediatas en el ámbito educativo y entre defensores de los derechos civiles. Eric Duncan, director de políticas P-12 en la organización EdTrust, expresó su desacuerdo con la orientación federal. Duncan señaló: “No se pueden abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar diciendo a las escuelas que ignoren la raza”.

Duncan recordó que los estudiantes afroamericanos han enfrentado históricamente los castigos más severos en las escuelas del país. Desde su perspectiva, la guía limita las herramientas con las que los centros educativos podrían intentar corregir desigualdades arraigadas.

Eric Duncan, de EdTrust, cuestionó la guía federal y sostuvo que no se pueden abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar si las escuelas ignoran la raza (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Eric Duncan, de EdTrust, cuestionó la guía federal y sostuvo que no se pueden abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar si las escuelas ignoran la raza (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Por el contrario, la administración Trump, al frente del Departamento, ha sostenido que las iniciativas de diversidad y equidad pueden ser discriminatorias contra estudiantes blancos y varones. Las autoridades federales han removido en el último mes varias regulaciones conocidas como “disparate impact”, que durante décadas prohibieron prácticas con efectos discriminatorios, incluso si no eran intencionados.

Implicancias para las escuelas y los sistemas educativos

Las escuelas públicas y privadas deberán revisar cuidadosamente sus políticas para asegurarse de que no aplican modificaciones orientadas exclusivamente a equilibrar cifras raciales en las medidas disciplinarias. La directriz oficial exige que los cambios en la normativa escolar tengan una justificación pedagógica y no solo la reducción de disparidades entre grupos étnicos.

La guía también podría influir en el modo en que los estados y distritos escolares abordan las denuncias de discriminación o las revisiones de sus reglamentos internos, especialmente en jurisdicciones donde las disparidades raciales han sido motivo de debate público.

Contexto político y social de la medida

La orientación del Departamento de Educación se enmarca en una serie de acciones tomadas por la actual administración para eliminar programas y normativas vinculadas a la equidad racial y la diversidad. El expresidente Donald Trump ha argumentado reiteradamente que muchas de estas prácticas resultan perjudiciales para los estudiantes blancos y varones, planteando que promueven una nueva forma de discriminación inversa.

Organizaciones civiles y activistas han denunciado que estas decisiones representan un retroceso en la protección de los derechos de los alumnos pertenecientes a minorías y dificultan el combate a la desigualdad estructural en el sistema escolar estadounidense.

Debates y posibles consecuencias

La decisión del Departamento de Educación de Estados Unidos de prohibir cambios disciplinarios enfocados únicamente en la reducción de disparidades raciales plantea nuevos desafíos para las escuelas y los legisladores. Mientras las autoridades federales defienden la medida como una garantía de igualdad de trato, críticos sostienen que limita la capacidad del sistema educativo para corregir desigualdades históricas.

De acuerdo con el informe de 2023 del Departamento de Educación, la persistencia de diferencias en la aplicación de castigos escolares sigue siendo un problema documentado en todo el país. Las organizaciones defensoras de la equidad han advertido que la nueva guía puede dificultar el desarrollo de soluciones efectivas y supervisadas para cerrar esas brechas.

La controversia anticipa un escenario de mayor escrutinio sobre las políticas escolares y un debate público renovado acerca de cómo lograr justicia educativa para todos los estudiantes, sin incurrir en nuevas formas de discriminación.

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