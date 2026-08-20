Nueve agentes especiales resultaron heridos en el derrumbe de una terraza mientras buscaban a un agresor sexual

Las cámaras corporales registraron la caída de los agentes y confirmaron que ninguna de las armas de fuego se disparó durante el incidente (U.S. Marshals)

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Durante una operación conjunta de la U.S. Marshals Service, nueve agentes cayeron al vacío cuando colapsó una terraza de madera del segundo piso frente a un departamento en Huntsville, en el estado de Missouri, mientras realizaban un despliegue para ejecutar una orden de arresto.

Los agentes se encontraban alineados junto a la puerta del inmueble cuando la estructura cedió de forma repentina y los lanzó al suelo en cuestión de segundos. El hecho sucedió el pasado 21 de julio, pero tomó relevancia en las últimas horas gracias a las nuevas imágenes difundidas por el servicio de seguridad.

Las diferentes tomas desde cámaras corporales muestran que varios llevaban armas de fuego, aunque fortuitamente ninguna se disparó durante la caída, según detalló Associated Press.

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Este incidente ocurrió mientras el grupo intentaba detener a Jacob Alexander Munoz, de 26 años, buscado por no registrarse como agresor sexual. El operativo formaba parte de Operation Adam’s Watch, una iniciativa nacional enfocada en localizar y detener a personas señaladas por incumplir obligaciones vinculadas al registro de agresores sexuales.

El derrumbe ocurrió frente a un departamento mientras las autoridades intentaban ejecutar una orden de arresto contra Jacob Alexander Munoz (U.S. Marshals Service)

Cómo ocurrió el colapso durante el operativo

Las grabaciones publicadas por la agencia federal muestran a los efectivos apostados sobre una plataforma exterior de madera, ubicada en el segundo nivel de la construcción.

En ese momento, la superficie se vino abajo casi en línea recta y quienes se encontraban allí, sufrieron diferentes lesiones. Debido a esto, el procedimiento en el lugar se interrumpió momentáneamente.

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Steven Lewis, alguacil federal del distrito este de Missouri, explicó que la caída fue similar a la apertura de una trampilla, sin margen de reacción para quienes estaban sobre la estructura. Por el momento, no se informó una causa oficial sobre la falla estructural.

De acuerdo con el relato del Randolph County Sheriff’s Office, en la operación participaron miembros de su oficina, del Moberly Police Department y de la North Missouri Drug Task Force, en coordinación con la U.S. Marshals Service.

La operación formaba parte de Operation Adam’s Watch, una iniciativa nacional para localizar a personas que incumplen el registro de agresores sexuales (U.S. Marshals Service)

Los heridos y situación tras la caída

Siete agentes fueron atendidos en el hospital y luego recibieron el alta, con lesiones “compatibles con una caída bastante seria”, entre ellas fracturas óseas, según declaró Steven Lewis en el medio local KMIZ. También se reportó que ningún efectivo tuvo heridas de gravedad.

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Asimismo, la cobertura de NBC News sostuvo que los cuadros que necesitaron de hospitalización incluyeron huesos rotos, conmociones cerebrales y desgarros musculares. En total, nueve efectivos cayeron cuando se desplomó la plataforma.

El Randolph County Sheriff’s Office informó además que no hubo civiles heridos. En las imágenes posteriores al derrumbe se observan tablas partidas alrededor de los agentes mientras otros miembros del operativo se acercan para asistirlos.

Por su parte, la oficina local del sheriff agradeció la respuesta de los equipos médicos y de las agencias que acudieron a la escena.

Siete agentes fueron atendidos en el hospital y recibieron el alta tras sufrir fracturas, conmociones cerebrales y desgarros musculares (U.S. Marshals Service)

Quién era el hombre que buscaban las autoridades

El objetivo del operativo era detener a Jacob Alexander Munoz, a quien las autoridades identificaron como prófugo por incumplir el registro como agresor sexual. De acuerdo con The New York Times, el servicio federal indicó que el hombre había cumplido una condena por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil y que, tras recuperar la libertad, se inscribió por un período breve antes de dejar de cumplir con esa obligación.

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El expediente estatal se habría activado entre junio y julio, después de que la oficina del sheriff del condado de Randolph obtuviera una orden por el presunto incumplimiento de las condiciones de su liberación. Con respecto al acusado, el registro de la Missouri State Highway Patrol lo ubica como agresor sexual de nivel 1 y consigna una condena en 2022.

El procedimiento estaba integrado al plan Operation Adam’s Watch, llamada así por Adam Walsh, un niño de 6 años cuyo secuestro y asesinato en 1981 impulsó una mayor atención nacional sobre los casos de menores desaparecidos y delitos sexuales contra niños.

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Jacob Alexander Munoz, señalado por no registrarse como agresor sexual, fue detenido más tarde ese mismo día pese a que no estaba en el departamento al inicio del procedimiento (Missouri State Highway Patrol)

Qué pasó después con la orden de arresto

Aunque el sospechoso no estaba en el departamento en el momento inicial del procedimiento, fue detenido más tarde ese mismo día, según confirmó Abigail Meyer, portavoz de la U.S. Marshals Service.

Más allá del arresto, el acontecimiento difundido en medios nacionales atrajo la atención a una pequeña localidad de 1.600 habitantes, situada a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Columbia, en Missouri.

Por último, el servicio de alguaciles federales anticipó posibles efectos de largo plazo para algunos integrantes de la fuerza de tarea, aunque sin impacto sobre su continuidad laboral. La documentación oficial del hecho quedó incorporada al expediente del incidente, de acuerdo con el comunicado inicial de las autoridades locales.

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