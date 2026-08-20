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La junta de la autopista de peaje de Illinois aprueba por unanimidad el aumento de las tarifas de peaje a partir de 2027

El organismo estatal votó por unanimidad el alza que regirá desde el 1 de enero y que busca sostener un plan de inversiones a 15 años por 26.500 millones de dólares

La Junta de la Illinois State Toll Highway Authority aprobó por unanimidad un aumento de tarifas de peaje en Illinois desde el 1 de enero de 2027
La Junta de la Illinois State Toll Highway Authority aprobó por unanimidad un aumento de tarifas de peaje en Illinois desde el 1 de enero de 2027
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La red de autopistas de peaje de Illinois tendrá un aumento de tarifas a partir del 1 de enero de 2027, después de que la junta de la Illinois State Toll Highway Authority aprobara por unanimidad una suba destinada a financiar un plan de obras y modernización a largo plazo. La decisión, reportada por CBS Chicago, impactará tanto en conductores particulares como en el transporte de carga y abre un nuevo debate sobre el costo de circular en una de las redes viales más transitadas del estado.

De acuerdo con lo informado por CBS Chicago, el incremento servirá para sostener un programa de inversiones de 26.500 millones de dólares a 15 años. Ese paquete contempla trabajos de reparación de puentes, mejoras en infraestructura e incorporación de nueva tecnología sobre las autopistas de peaje administradas por el organismo estatal.

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Cómo quedarán las nuevas tarifas

Los vehículos comerciales afrontarán una suba de 30% por peaje, con posible impacto en los costos logísticos y en los precios de bienes y servicios
Los vehículos comerciales afrontarán una suba de 30% por peaje, con posible impacto en los costos logísticos y en los precios de bienes y servicios

Tal y como detalló CBS Chicago, los conductores de vehículos particulares pagarán un promedio de 45 centavos más por peaje desde comienzos de 2027. En el caso de los vehículos comerciales, la suba será de 30% por peaje, una modificación que podría trasladarse luego a los costos logísticos y, de manera indirecta, a los precios de bienes y servicios.

El mismo medio aseguró que la junta también dio luz verde a aumentos automáticos atados a la inflación cada dos años desde 2029. Ese mecanismo busca evitar que la autoridad vial llegue otra vez a un largo período sin actualizaciones. Según recordó CBS Chicago, la última vez que los peajes habían subido en Illinois fue en 2012.

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En la actualidad, las tarifas se ubican entre 30 centavos y 1,50 dólares en distintas plazas de peaje, siempre de acuerdo con los datos citados por CBS Chicago. Con la nueva estructura, el costo final para los usuarios dependerá del trayecto y del tipo de vehículo, aunque el mensaje central de la votación quedó claro: la red entrará en una nueva etapa de recaudación para sostener obras de gran escala.

El plan de obras y el argumento oficial

El aumento de peajes en Illinois financiará un plan de inversiones de 26.500 millones de dólares a 15 años para obras y modernización
El aumento de peajes en Illinois financiará un plan de inversiones de 26.500 millones de dólares a 15 años para obras y modernización

La aprobación del aumento quedó vinculada a un programa de mejora de largo aliento. CBS Chicago afirmó que la autoridad de peajes justificó la decisión en la necesidad de financiar mantenimiento, reparaciones estructurales y actualización tecnológica en toda la red. Entre los puntos centrales figuran puentes, sistemas de gestión vial y otras herramientas técnicas para la operación de las rutas pagas.

Antes de la votación final, la junta organizó 13 audiencias públicas para reunir opiniones de residentes, especialistas y sectores vinculados a la construcción y el transporte. Según la información difundida por CBS Chicago, entre los asistentes presenciales predominó una mirada favorable a la medida: 79% se expresó a favor, 15% en contra y 5% se mantuvo neutral.

Ese cuadro cambió en el terreno digital. El mismo reporte indicó que entre quienes enviaron su postura por internet, 76% rechazó la suba, 17% la apoyó y 7% adoptó una posición neutral. La diferencia entre ambos canales de participación expuso una recepción dispar frente a una medida que tocará el bolsillo de millones de usuarios.

Críticas por el impacto económico y por el uso de fondos públicos

Las objeciones no se limitaron al aumento en sí. CBS Chicago recogió cuestionamientos de actores del sector transporte y de dirigentes políticos que vincularon la medida con decisiones previas sobre fondos estatales. Mike Moran, empresario del área de transporte en Elk Grove Village, sostuvo que el desenlace era previsible después del desvío de recursos provenientes del impuesto estatal a los combustibles.

La Legislatura les quitó ese dinero, así que tenían que hacer algo; nunca dudé de que esto iba a avanzar”, afirmó Moran en declaraciones recogidas por CBS Chicago. Su planteo apuntó a que parte de esos fondos, antes dirigidos a obras viales, terminó orientada a necesidades del transporte público en el área de Chicago.

También se expresó el legislador estatal Martin McLaughlin, republicano por Lake Barrington, quien criticó el traslado de ingresos del fondo vial. “Siempre nos dijeron que era una caja protegida que no se iba a tocar, y cuando eso ocurrió el año pasado, ese fue el primer paso de lo que ahora parece ser un movimiento anual para equilibrar un presupuesto desequilibrado del gobernador”, aseguró McLaughlin, tal y como reprodujo CBS Chicago.

Qué puede pasar con el tránsito y el transporte de carga

Especialistas en transporte citados por CBS Chicago advirtieron que el aumento podría tener efectos más allá del peaje. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que más camiones elijan rutas alternativas para reducir costos, con mayor circulación sobre carreteras sin peaje y calles secundarias.

Esa eventual migración, siempre de acuerdo con el reporte de CBS Chicago, podría elevar riesgos de seguridad vial y alterar la distribución del tránsito pesado en distintas zonas. A la vez, analistas del sector consideraron que la suba puede sumar presión sobre los costos cotidianos, ya que el transporte de mercaderías influye sobre la cadena de precios de productos de consumo masivo.

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