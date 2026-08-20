Mamdani admite que Nueva York necesita 700.000 viviendas en 10 años para salir de su crisis habitacional

La ciudad abrió una nueva etapa en la discusión por el acceso a la vivienda tras admitir que el ritmo actual de construcción no alcanza para cubrir la demanda (REUTERS/David Dee Delgado)

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Nueva York autorizó menos de 18.000 viviendas por año en cada uno de los últimos tres ejercicios. El nuevo cálculo oficial exige casi cuadruplicar ese ritmo para empezar a reducir el déficit residencial de la ciudad, informó The New York Times con datos del Furman Center de la New York University.

La proyección elaborada por áreas del gobierno local fija en alrededor de 70.000 unidades anuales la meta necesaria para la próxima década. Esa cifra no tiene antecedentes recientes en el mercado inmobiliario de la ciudad.

El reporte fue elaborado por el Department of Housing Preservation and Development y el Department of City Planning para cumplir con una ley aprobada por el City Council en 2023, que obligó a la ciudad a calcular cuántas viviendas faltan y en qué zonas debería crecer la construcción.

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El mismo documento ubica en unas 290.000 unidades el faltante actual para alojar a personas sin vivienda estable o que hoy no pueden acceder a un hogar propio, tal y como publicó The New York Times.

La administración de Zohran Mamdani difundió ese cálculo en medio de una discusión más amplia sobre cómo ampliar la oferta y qué barrios deberán absorber una parte mayor del crecimiento.

La escasez de oferta y la presión sobre los alquileres volvieron a exponer la profundidad del problema residencial en la mayor ciudad de Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Munoz)

La meta oficial excede el plan de vivienda asequible de Mamdani

El plan de vivienda que Mamdani presentó este año contempla 200.000 unidades asequibles en una década y una inversión de USD 22.000 millones.

Esa hoja de ruta, bautizada Block by Block, cubre solo una parte del universo que ahora plantea el cálculo oficial.

La nueva proyección incluye también la necesidad de ampliar la oferta a precio de mercado, incluso en segmentos de mayor valor, afirmó The New York Times. La administración no presentó todavía un programa cerrado para alcanzar ese objetivo.

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Howard Slatkin, director ejecutivo del Citizens Housing & Planning Council, afirmó ante The New York Times que el documento “no es un plan completamente formado”, sino una guía para responder qué haría falta para resolver el déficit.

El objetivo trazado por el municipio va más allá del programa de unidades por debajo del mercado y obliga a pensar una expansión más amplia del parque habitacional (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Los barrios de bajo crecimiento quedan en el centro del debate

El reporte propone asignar metas de crecimiento a distintos barrios según su desempeño reciente en materia de construcción. Las zonas que registraron menor expansión deberán aumentar su aporte, aseguró la cobertura de The New York Times.

La idea apunta a repartir con más amplitud la carga del desarrollo urbano y a evitar que la nueva oferta recaiga siempre sobre los mismos sectores. En esa línea, The City Reporter destacó que la construcción en barrios de baja densidad será una pieza decisiva.

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El medio local señaló que la ciudad identificará en breve áreas rezagadas y les fijará objetivos no vinculantes para acercarlas a la demanda total del mercado. El texto también se apoya en cambios institucionales ya aprobados.

Este otoño, bajo reformas de la carta orgánica votadas el año pasado, Nueva York deberá señalar los 12 barrios que menos vivienda asequible construyeron.

En esos lugares, los proyectos de ese tipo accederán a una revisión de 90 días en lugar de los siete meses habituales, indicó The City Reporter.

El diagnóstico oficial puso bajo presión a las zonas que en los últimos años aportaron pocas construcciones nuevas y casi no sumaron proyectos asequibles (REUTERS/Shannon Stapleton)

El sector privado y las organizaciones de vivienda reclaman medidas adicionales

La difusión del reporte abrió una nueva ronda de presión sobre el gobierno local. Brendan Cheney, del New York Housing Conference, sostuvo ante The City Reporter que el objetivo reconoce la verdadera escala del problema y empuja a todas las comunidades a sumar viviendas.

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Desde el negocio inmobiliario, el mensaje fue otro. James Whelan, presidente del Real Estate Board of New York, afirmó que la ciudad deberá remover trabas que hoy frenan la actividad. Whelan también reclamó cambios en el beneficio fiscal 485-x.

Además, planteó la necesidad de devolver al mercado departamentos regulados que hoy permanecen vacíos, tal y como recogieron The City Reporter y The New York Times.

El sector inmobiliario volvió a reclamar medidas para reactivar miles de unidades fuera de uso que podrían ampliar la oferta disponible (REUTERS/Roselle Chen)

La New York Apartment Association también intervino en la discusión. La entidad volvió a poner sobre la mesa su reclamo por unas 60.000 unidades vacantes cuyos propietarios, según ese grupo, no pueden reacondicionar con los ingresos actuales.

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El gobierno local abrirá instancias públicas el 26 de agosto y el 2 de septiembre antes de publicar la versión final en octubre, afirmó The New York Times.