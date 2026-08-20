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Un juez de Estados Unidos condenó a 77 años de cárcel al miembro más activo de “764”, la red acusada de aterrorizar a menores por internet

La fiscalía responsabilizó a Kyle Spitze por una cadena de captación, abuso sexual, amenazas y coerción contra adolescentes vulnerables, en un expediente que también lo vinculó con miles de víctimas y con dos suicidios atribuidos al hostigamiento

Hombre joven de cabello rizado y tez clara, viste una camisa color caqui y posa de frente contra una pared de ladrillos grises
La investigación federal ubicó al condenado entre los operadores con mayor nivel de actividad dentro de una estructura digital dedicada a la captación y extorsión de adolescentes (Laurel County Jail)
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La causa contra Kyle Spitze expuso un esquema de captación y sometimiento que, para las autoridades de Estados Unidos, convirtió a adolescentes en blanco de chantaje sexual, amenazas y pedidos de violencia extrema.

Los investigadores lo identificaron como uno de los operadores más activos de 764”, una estructura que busca chicas en redes sociales, gana su confianza y después usa ese vínculo para imponer exigencias.

El hombre, de 27 años y oriundo de Tennessee, usaba el alias Criminal y aseguraba haber manipulado a más de 2.600 víctimas dentro y fuera del país, de acuerdo con ABC News.

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Ese expediente terminó con una condena de 77 años de prisión, la más extensa dictada hasta ahora por la Justicia federal contra un integrante de esa organización. Ante el tribunal, los representantes del gobierno afirmaron además que dos de esas víctimas se suicidaron, convencidas de que no lograrían escapar del acoso.

Un cartel metálico negro con letras doradas muestra 'Howard H. Baker Jr. United States Courthouse' y un sello. Un directorio y un edificio de ladrillo al fondo
El proceso judicial avanzó en la sede federal de Knoxville, Tennessee, donde se definió una de las penas más severas dictadas en un expediente vinculado con este tipo de redes (@WBIR Channel 10)

Cómo operaba la red y qué rol ocupaba Spitze

El caso volvió a poner bajo atención a “764”, un entramado que el FBI ubica dentro del llamado extremismo violento nihilista. Esa categoría agrupa a comunidades que promueven la autolesión, la violencia extrema, el abuso animal y la destrucción social como forma de identidad y pertenencia.

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Las autoridades explicaron que estos grupos suelen apuntar contra chicas menores de edad. El primer paso consiste en establecer contacto directo. Después aparecen los pedidos de contenido sexual, las amenazas de difusión y las exigencias cada vez más violentas.

La presentación judicial sostuvo que ese contenido luego circula dentro de comunidades asociadas a esa estructura para elevar el prestigio del agresor ante otros miembros. En ese mismo expediente, Spitze fue descrito como “el miembro más activo” de “764” y de una ramificación conocida como Harm Nation.

En un escrito previo a la sentencia, los fiscales le dijeron al juez que el acusado “hizo un deporte de colocar a menores en su infierno particular por el solo hecho de ser chicas adolescentes inseguras”. La frase, citada por ABC News, formó parte del pedido de una pena ejemplar.

La agencia federal encuadró a estas comunidades dentro del extremismo violento nihilista y advirtió sobre un aumento de las causas abiertas en el último año (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La agencia federal encuadró a estas comunidades dentro del extremismo violento nihilista y advirtió sobre un aumento de las causas abiertas en el último año (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El caso de una niña de 12 años y los cargos que sellaron la condena

Uno de los episodios expuestos ante la Justicia involucró a una niña de 12 años de una comunidad rural no identificada. La acusación relató que Spitze la contactó a través de una red social, le dijo que era su novia y después la presionó para que enviara videos sexuales.

Cuando la menor intentó resistirse, Spitze amenazó con arrojar un ladrillo por la ventana de su casa, afirmó el expediente. Más tarde, la forzó a lastimarse durante una videollamada y le advirtió que divulgaría los registros si no obedecía.

El caso también incluyó un hecho de crueldad animal. Los investigadores aseguraron que obligó a la niña a matar un pollo, escribir su alias con las vísceras del animal y grabar toda la escena. Después publicó ese video en sus cuentas y lo presentó como “impresionante”, detalló ABC News.

Cuando la víctima publicó comentarios negativos sobre él, Spitze la amenazó de muerte. Para los representantes del gobierno, ese patrón mostró una escalada sostenida de manipulación, violencia psicológica y control.

Spitze se declaró culpable a fines de 2024 por varios cargos vinculados con pornografía infantil y crueldad animal. El Ministerio Público sostuvo que 77 años de cárcel era “la única pena adecuada” y remarcó que los miembros de esa organización y sus imitadores debían ver castigos severos para entender las consecuencias penales.

Fotografía de frente de un hombre joven de cabello rizado y barba corta, con ojos claros, mirando directamente a la cámara. Su rostro tiene algunas imperfecciones
Uno de los episodios incorporados al expediente describió presiones, amenazas y exigencias extremas contra una menor, en un tramo clave para dimensionar la gravedad del caso (Blount County Sheriff's Office)

La causa incluyó antecedentes recientes del acusado

La presentación judicial también incorporó episodios previos que buscaron describir el perfil del condenado antes de la sentencia.

Uno de ellos ocurrió en 2023, cuando, de acuerdo con los fiscales citados por ABC News, Spitze provocó al novio de su madre hasta que le disparó dentro de la casa.

El proyectil le impactó en una oreja. El expediente señaló además que el acusado grabó toda la secuencia. Cuando la Policía llegó al lugar, el hombre que había efectuado el disparo se suicidó.

Hombre de pie en un pasillo, apuntando una pistola. Una mujer rubia está a su lado
Los fiscales sumaron otros hechos de los años previos para sostener ante el tribunal un perfil marcado por la exposición de escenas violentas y la ausencia de freno (Kyle Spitze)

Meses después, en febrero de 2024, Spitze encontró a su madre inconsciente en una habitación de hotel, tendida en su propia sangre, afirmó ABC News. La acusación sostuvo que no llamó al 911. En cambio, grabó dos videos de la escena y los compartió en redes sociales.

El FBI lo detuvo pocos días más tarde. Ya bajo custodia, pidió ayuda a su padre para contactar al menos a una de sus víctimas y borrar evidencia que pudiera complicar su situación judicial, añadió ABC News.

Esa derivación también alcanzó a su padre. El hombre admitió haber contactado a una víctima para pedirle que eliminara pruebas y recibió una condena de casi seis años de prisión.

Retrato frontal de un hombre de mediana edad con cabello castaño y ojos claros, vestido con una camisa marrón y una camiseta blanca, frente a una pared de ladrillo gris
La derivación judicial también alcanzó a su padre Michael, después de un contacto con una víctima orientado a eliminar evidencia del expediente (Laurel County Jail)

Qué es “764” y por qué preocupa al FBI

La investigación también ofreció datos sobre el crecimiento de “764”. Ese grupo nació en 2021, cuando Bradley Cadenhead, un adolescente de Texas de 15 años, usó los primeros tres números de su código postal para bautizar la red.

Con el tiempo, esa comunidad dejó de funcionar solo como un grupo cerrado y pasó a operar como referencia para otras células con métodos similares. Las autoridades señalaron que aparecieron espacios con otros nombres, aunque con tácticas casi idénticas.

El FBI informó que mantiene más de 450 causas abiertas ligadas al extremismo violento nihilista. Esa cifra casi duplica la cantidad de expedientes activos que la agencia tenía un año antes.

La condena contra Spitze quedó así como un antecedente central dentro de la respuesta federal contra estas redes, en un escenario que también expuso el avance de investigaciones paralelas y nuevas derivaciones judiciales.

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