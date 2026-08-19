Recuperan en California casi 30.000 dólares en sets de LEGO robados de un tren de carga

Las autoridades recuperaron en Barstow, California, 123 cajas de sets LEGO McLaren F1 robados de un tren de carga de BNSF Railway (REUTERS)

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Un hallazgo en Barstow, en el condado de San Bernardino, puso en el centro de la escena el robo de mercadería transportada por tren en California. Las autoridades localizaron 123 cajas de sets LEGO McLaren F1, con un valor total estimado de 28.290 dólares, dentro de una camioneta abandonada que, de acuerdo con la investigación, estaba vinculada con el saqueo de un vagón de carga de BNSF Railway.

La información fue publicada por CBS LA, que precisó que el descubrimiento ocurrió el lunes 18 de agosto, después de que un agente del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino detectara un vehículo abandonado con varias cajas de gran tamaño en su interior. A partir de ese hallazgo, el oficial se contactó con la policía ferroviaria de BNSF, ya que en esa zona existían antecedentes recientes de robos a trenes.

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Una camioneta abandonada y una conexión con otros robos

La policía ferroviaria de BNSF confirmó que las cajas de LEGO estaban vinculadas con un robo reciente a un vagón de carga

De acuerdo con lo informado por CBS LA, las autoridades no difundieron detalles precisos sobre el lugar exacto ni sobre las circunstancias en las que apareció la camioneta. Aun así, la oficina del sheriff sí confirmó en una publicación en redes sociales que un agente encontró el vehículo con “varias cajas grandes” adentro.

Esa primera observación abrió la puerta a una revisión más profunda. Tal y como indicó el parte citado por CBS LA, el agente decidió dar aviso a la policía de BNSF Railway por la serie de robos registrados en la zona. La intervención de esa fuerza permitió establecer un vínculo directo entre la carga hallada y un robo reciente a un vagón ferroviario.

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La propia publicación oficial sostuvo que “la policía de BNSF confirmó que las cajas estaban conectadas con un robo reciente a un vagón de carga y tomó posesión de la mercadería recuperada”. La cita original fue difundida en inglés, pero su contenido da cuenta de que la investigación ya logró asociar los productos encontrados con un hecho delictivo concreto.

Qué encontraron dentro del vehículo

Dentro de la camioneta había 123 cajas de sets LEGO McLaren F1 y cada unidad tenía un valor aproximado de 230 dólares

Dentro de la camioneta había 123 cajas de sets LEGO McLaren F1, una línea de juguetes de colección que suele alcanzar precios elevados en el mercado. CBS LA detalló que cada unidad estaba valuada en aproximadamente 230 dólares, lo que llevó el total recuperado a 28.290 dólares.

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Ese dato convirtió al episodio en un caso de impacto por el volumen económico de la mercadería. La cifra también expone el valor que puede concentrarse en un solo cargamento de productos de consumo masivo o de colección, un factor que suele volver más atractivos este tipo de envíos para redes de robo o reventa ilegal.

La oficina del sheriff aseguró, en la comunicación reproducida por CBS LA, que la mercadería quedó bajo custodia de la policía ferroviaria de BNSF una vez confirmada su procedencia. Hasta el momento, no trascendió si los sets ya fueron restituidos a la empresa responsable del transporte o al propietario original de la carga.

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La investigación sigue abierta y no hay detenidos

Por ahora, no se informaron arrestos ni sospechosos identificados en relación con este caso. CBS LA remarcó que la investigación continúa abierta y que las autoridades todavía no divulgaron elementos adicionales sobre quiénes habrían participado en el robo ni sobre el recorrido que hizo la mercadería antes de aparecer en la camioneta abandonada.

Ese punto resulta central, ya que el contacto inicial del agente con la policía ferroviaria se produjo a partir de una seguidilla de robos a trenes en el área de Barstow. Aunque las autoridades no detallaron si todos esos episodios están conectados, la referencia sugiere un contexto de preocupación más amplio alrededor de la seguridad en los corredores de carga de la región.

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La recuperación de los juguetes no cerró el caso. Al contrario, abrió nuevas preguntas sobre la logística del robo, el traslado de la carga y el eventual destino comercial de los productos. Hasta ahora, la única confirmación oficial es que los sets encontrados provenían de un vagón saqueado y que el caso permanece bajo investigación.

En ese marco, CBS LA afirmó que las autoridades del condado de San Bernardino y la policía de BNSF Railway siguen trabajando sobre el expediente. La causa, al menos por el momento, no tiene personas detenidas, y tampoco hubo información pública sobre imputaciones o allanamientos posteriores al hallazgo del vehículo.

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