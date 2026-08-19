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Escándalo en Harvard: la universidad pagará USD 53 millones por restos humanos robados

El caso salió a la luz tras la acusación contra un exgerente de morgue por sustraer partes de cadáveres destinados a investigación y comercializarlas fuera del circuito académico

La resolución preliminar abrió una instancia de reparación para familias afectadas por el uso indebido de material anatómico entregado con fines académicos (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)
La resolución preliminar abrió una instancia de reparación para familias afectadas por el uso indebido de material anatómico entregado con fines académicos (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)
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La causa que golpeó a Harvard por el manejo de cuerpos donados sumó este 18 de agosto un nuevo capítulo judicial en Boston.

La universidad aceptó pagar USD 53 millones para resolver las demandas de familias afectadas, tal y como informó The New York Times.

El expediente civil avanzó después de la condena contra Cedric Lodge, exgerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, sentenciado a ocho años de prisión.

Los fiscales afirmaron que retiró partes humanas de cadáveres bajo custodia de la institución y las incorporó a una red ilegal de ventas.

The New York Times señaló que los cuerpos habían sido entregados para enseñanza e investigación y que debían ser cremados una vez concluidos los estudios médicos. Ese desvío abrió reclamos de familiares y expuso fallas en el resguardo del programa anatómico.

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Cedric Lodge, exdirector de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard
El exresponsable de la morgue quedó en el centro de la causa penal que derivó en condenas y en una ola de reclamos civiles (Captura de video)

Qué contempla el acuerdo

La compensación alcanza a familiares que acusaron a Harvard de no resguardar de manera adecuada los restos de sus seres queridos. De acuerdo con The New York Times, un juez del condado de Suffolk otorgó aprobación preliminar al entendimiento judicial.

El pacto también incorpora medidas no económicas. Harvard Medical School prometió una disculpa pública y un encuentro virtual con las familias afectadas.

La emisora pública WBUR detalló que la institución se comprometió a reconocer que la conducta de Lodge fue “moralmente reprochable” y contraria a los estándares previstos para el trato de los donantes anatómicos.

La universidad además creará una beca anual para estudiantes de medicina en homenaje a quienes entregaron sus cuerpos a la formación médica y la investigación. The Guardian afirmó que esa ayuda comenzará en el ciclo académico 2027-2028.

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La escuela de medicina quedó bajo presión tras la exposición pública de fallas en un programa basado en la confianza de los donantes (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
La escuela de medicina quedó bajo presión tras la exposición pública de fallas en un programa basado en la confianza de los donantes (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Cómo operó la maniobra

La investigación federal indicó que Lodge sustrajo cabezas, cerebros, piel y otras partes anatómicas de cadáveres bajo custodia de la universidad.

Después trasladó esos restos a su casa en New Hampshire y desde allí parte del material salió hacia compradores de varios estados, aseguró The New York Times.

Los fiscales ubicaron la maniobra entre 2018 y 2023. Ese período afectó al Programa de Donaciones Anatómicas de la institución y dio lugar a un proceso judicial con ramificaciones penales y civiles. The Guardian añadió que la red incluyó a la esposa de Lodge y a otros involucrados en la comercialización ilegal.

Cedric Lodge, de 58 años, admitió un cargo por transporte interestatal de bienes robados. La sentencia se conoció en diciembre de 2025. WBUR precisó que había trabajado durante casi tres décadas en la morgue de la escuela de medicina.

Cedric Lodge, exdirector de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard
La investigación federal sostuvo que partes anatómicas salían del circuito institucional y terminaban en manos de compradores de distintos estados (Captura de video)

El recorrido judicial del caso

Las familias iniciaron demandas contra Harvard por el manejo de los cuerpos donados y por la falta de controles sobre el programa anatómico.

Su planteo sostuvo que la universidad incumplió el deber de custodia asumido al recibir esos restos con fines académicos.

La disputa atravesó varias instancias. Un juez desestimó una docena de demandas en 2024. Más tarde, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts reactivó esos expedientes.

Edificio de piedra claro con ventanas, tejado verde abuhardillado y un reloj. Detrás, un rascacielos gris con muchas ventanas. Árboles en primer plano
El máximo tribunal estatal reactivó expedientes que habían sido desestimados y habilitó el camino hacia la negociación del acuerdo (Massachusetts Government)

The New York Times explicó que ese tribunal concluyó que la universidad y la dirección del programa no estaban protegidas por una inmunidad limitada prevista en la legislación sobre donación anatómica.

Ese fallo abrió la etapa de negociación que concluyó en el acuerdo anunciado esta semana. La aprobación definitiva todavía depende del tribunal. WBUR indicó que la audiencia final quedó prevista para diciembre.

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