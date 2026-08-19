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Familias de Texas piden frenar la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en escuelas ante la Corte Suprema

El planteo apunta contra una ley estatal convalidada hace pocos meses. Con el reclamo buscan que el máximo tribunal defina si la medida viola la Primera Enmienda y el principio de separación entre Iglesia y Estado

Familias de Texas pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas (Europa Press/Jahi Chikwendiu)
Familias de Texas pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas (Europa Press/Jahi Chikwendiu)
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Un grupo de familias de Texas pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la ley estatal que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas, en la última novedad de una disputa judicial que puede redefinir los límites de la relación entre el estado, la religión, el ámbito educativo y la Primera Enmienda.

La presentación fue hecha por familias de distintos credos y personas sin afiliación religiosa, con apoyo de organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), la ACLU de Texas, Americans United for Separation of Church and State y la Freedom From Religion Foundation.

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El planteo busca que el máximo tribunal intervenga después de que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito validara en abril la norma firmada por el gobernador Greg Abbott.

Las familias denunciantes sostienen que Texas no puede imponer la exhibición permanente de un texto religioso en cada aula pública porque eso vulnera la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda, afecta la libertad religiosa y condiciona el derecho de los padres a definir la formación espiritual de sus hijos. El caso también es seguido de cerca porque otros estados impulsaron leyes similares en los últimos años.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito validó la norma firmada por Greg Abbott y permitió que los carteles siguieran instalándose mientras continúa el litigio (AP Foto)
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito validó la norma firmada por Greg Abbott y permitió que los carteles siguieran instalándose mientras continúa el litigio (AP Foto)

Qué dispone la ley y por qué llegó al máximo tribunal

La norma cuestionada es la Senate Bill 10, que entró en vigor en septiembre del año pasado. Exige que las escuelas públicas del estado coloquen los Diez Mandamientos en un lugar visible de cada aula, desde jardín de infantes hasta el último año de secundaria.

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Como la obligación se activa cuando los carteles son donados, grupos conservadores comenzaron a distribuir afiches en campus de todo Texas al inicio del ciclo lectivo, según Associated Press.

La disputa judicial avanzó luego de que el 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, revirtiera decisiones de tribunales inferiores que habían bloqueado parte de la aplicación de la ley. El tribunal avaló la norma por una mayoría estrecha, despejando el camino para que los carteles siguieran instalándose en las aulas mientras continúa el litigio.

Para los jueces que respaldaron la medida, la ley no obliga a los estudiantes a participar en una práctica religiosa. El fallo señaló que ningún alumno está forzado a recitar los mandamientos, creer en ellos ni aceptar su origen divino.

Texas también defendió esa postura y sostuvo que exhibir el texto en una pared no equivale a imponer un ejercicio formal de culto, según difundió The Washington Post.

La demanda sostiene que la ley de Texas vulnera la Primera Enmienda, la libertad religiosa y el derecho de los padres a definir la formación espiritual de sus hijos (AP Foto/John Bazemore)
La demanda sostiene que la ley de Texas vulnera la Primera Enmienda, la libertad religiosa y el derecho de los padres a definir la formación espiritual de sus hijos (AP Foto/John Bazemore)

Argumento de las familias contra la exhibición obligatoria

Los demandantes responden que el problema no es solo si hay o no una oración obligatoria, sino la decisión del Estado de colocar una escritura religiosa específica frente a alumnos que pasan gran parte del día en un entorno del que no pueden sustraerse.

En su presentación ante la Corte Suprema, afirmaron que esa exposición permanente afecta a una audiencia cautiva de niños y adolescentes durante casi toda su escolaridad.

Según UCLA, las familias que impulsan el caso pertenecen a tradiciones cristianas, judías, hindúes, bahaíes, unitaristas universalistas y también no religiosas. El reclamo subraya que la versión exigida por la ley deriva de una tradición protestante y que su presencia obligatoria en aulas públicas transmite una preferencia estatal por una determinada visión religiosa.

Heather Weaver, abogada de la ACLU, dijo en Associated Press que el tema tiene importancia nacional porque varios estados evaluaron o aprobaron iniciativas parecidas.

En la misma línea, UCLA recogió declaraciones de representantes de las organizaciones demandantes que advirtieron que la medida puede derivar en presión religiosa, estigmatización de estudiantes y conflictos con la educación moral o espiritual que cada familia elige dar en su casa.

Las familias denunciantes afirman que la exhibición permanente de un texto religioso expone a niños y adolescentes a una preferencia estatal por una visión protestante (AP foto/David Zalubowski)
Las familias denunciantes afirman que la exhibición permanente de un texto religioso expone a niños y adolescentes a una preferencia estatal por una visión protestante (AP foto/David Zalubowski)

El antecedente de 1980 y el cambio de criterio reciente

Uno de los puntos centrales del recurso es que la Corte Suprema ya resolvió un caso muy parecido hace más de cuatro décadas. En 1980, el tribunal declaró inconstitucional una ley de Kentucky que también exigía exhibir los Diez Mandamientos en aulas públicas, al considerar que carecía de un propósito secular y respondía a un objetivo abiertamente religioso.

Las familias sostienen que ese precedente debería seguir siendo determinante. Pero el 5º Circuito entendió que decisiones más recientes de la Corte Suprema modificaron el marco de análisis.

Entre ellas aparece el fallo de 2022 que respaldó a un entrenador de fútbol americano de una escuela pública que rezaba en el campo de juego después de los partidos, recordado por The Washington Post como parte del giro de la justicia federal hacia una lectura más amplia de los derechos religiosos en espacios públicos.

El caso remite al precedente de 1980 sobre Kentucky y puede impactar en Texas, Louisiana y Arkansas, donde avanzaron leyes similares sobre religión en escuelas públicas (REUTERS/Shannon Stapleton)
El caso remite al precedente de 1980 sobre Kentucky y puede impactar en Texas, Louisiana y Arkansas, donde avanzaron leyes similares sobre religión en escuelas públicas (REUTERS/Shannon Stapleton)

El expediente también se sigue con atención porque no afecta solo a Texas. Louisiana y Arkansas aprobaron leyes similares, mientras que en otros lugares crecieron iniciativas vinculadas con religión en escuelas públicas.

Si la Corte Suprema acepta revisar el caso en los próximos meses, deberá decidir si un estado puede exigir la exhibición continua de un texto religioso en aulas sostenidas por el sistema público sin violar la separación entre Iglesia y Estado.

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