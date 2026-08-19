Un proyecto en Los Ángeles busca construir rascacielos para personas mayores

El proyecto Viva Development en Los Ángeles propone cuatro rascacielos de vivienda asequible para adultos mayores en Warner Center (American Express/Foster + Partners)

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El área de Warner Center, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, quedó en el centro de un nuevo plan urbano que propone la construcción de cuatro rascacielos de vivienda asequible para adultos mayores. La iniciativa, llamada Viva Development, contempla más de 3.000 unidades residenciales en edificios de unas 40 plantas cada uno, de acuerdo con un reporte de CBS Los Angeles publicado el 18 de agosto.

La propuesta forma parte de una transformación de mayor escala en esa zona del oeste del valle, donde autoridades locales y equipos de diseño impulsan un esquema de densificación urbana con perfil residencial y de servicios. CBS Los Angeles detalló que el desarrollo para seniors lleva más de una década en preparación y aparece ahora como una de las apuestas más ambiciosas dentro del rediseño de Warner Center.

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Cómo será el complejo para seniors

El plan en el Valle de San Fernando prevé más de 3.000 viviendas en torres de unas 40 plantas para personas mayores

El proyecto apunta a ofrecer un formato de alojamiento pensado para personas mayores con ingresos limitados. Cada residente tendría una habitación privada y un baño propio, mientras que otros espacios, como la cocina y la sala de estar, serían compartidos. A eso se sumaría personal de asistencia para acompañar necesidades cotidianas, tal y como indicó CBS Los Angeles al describir el plan.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Bob Blumenfield, presentó la iniciativa como una respuesta al problema de acceso a la vivienda para ese segmento de la población. “En muchos sentidos, es el futuro de la vivienda para adultos mayores”, afirmó Blumenfield en declaraciones recogidas por CBS Los Angeles. En otra definición citada por el medio, el funcionario comparó el concepto del proyecto con “una versión extrema de Golden Girls”, en alusión al modelo de convivencia compartida entre personas mayores.

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La escala del emprendimiento aparece entre sus rasgos más distintivos. Soo Im, integrante del equipo de diseño, aseguró ante CBS Los Angeles que “por su dimensión, es por lejos lo más agresivo que hemos visto”. Esa evaluación subraya el volumen del complejo y el peso que tendría dentro del mapa habitacional del valle.

El objetivo oficial detrás del desarrollo

El desarrollo en Warner Center forma parte de una estrategia de densificación urbana con servicios, transporte y comercios cercanos (Crédito: Google Earth)

El proyecto no solo busca ampliar la oferta de viviendas. También se presenta como una intervención urbanística con impacto territorial. Blumenfield sostuvo que el complejo permitiría quitar presión sobre barrios tradicionales y concentrar nuevas construcciones en un sector preparado para absorber crecimiento. “La gente está muy entusiasmada con esto, y parte de esa reacción tiene que ver con que no se trata de crecimiento descontrolado, sino de crecimiento inteligente”, aseguró el concejal, de acuerdo con lo informado por CBS Los Angeles.

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Esa idea de “crecimiento inteligente” aparece vinculada a varios ejes. Uno de ellos es la elección del terreno: el sitio, según explicó Blumenfield al medio local, evitaría expandir obras en zonas de alto riesgo de incendio, un punto sensible en el sur de California. Otro eje es la intención de consolidar un entorno con servicios, circulación peatonal y cercanía entre vivienda, transporte y comercios.

“Eso es bueno para los adultos mayores, pero en realidad es bueno para todos”, afirmó el funcionario en la cobertura de CBS Los Angeles. La frase resume el argumento central de quienes respaldan el plan: construir en altura en áreas urbanizadas para responder a la demanda habitacional sin extender la mancha urbana hacia sectores más vulnerables.

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Requisitos para acceder a las viviendas

El acceso al complejo estará dirigido a personas con ingresos equivalentes a alrededor del 60% de la renta media regional, una referencia habitual en programas de vivienda asequible en Estados Unidos. Ese criterio busca delimitar el perfil socioeconómico de los futuros residentes y sostener el carácter accesible del emprendimiento.

La combinación entre unidades privadas, espacios comunes y apoyo cotidiano ubica al proyecto dentro de un formato híbrido, a mitad de camino entre la vivienda independiente y los esquemas con asistencia. Ese diseño intenta responder al envejecimiento de la población y a la dificultad de muchos adultos mayores para encontrar opciones urbanas a costos compatibles con ingresos fijos o jubilaciones.

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La conexión con otros planes en Warner Center

El equipo detrás de Viva Development trabaja también en otro proyecto cercano, conocido como Rams Village, a una cuadra del futuro complejo, siempre según CBS Los Angeles. Ese desarrollo incluiría sede operativa, instalaciones de entrenamiento y nuevas áreas residenciales dentro de un predio de unas 21 hectáreas.

Im afirmó que la cercanía entre ambas iniciativas podría generar “una sinergia muy fuerte por la posibilidad de caminar y por las distintas comodidades que habrá en la zona”, tal y como recogió el medio estadounidense. La expectativa de los promotores es que esa concentración de proyectos refuerce la actividad del distrito y acelere su conversión en un núcleo urbano de alta densidad.

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Por ahora, no hay una fecha confirmada de finalización para el complejo de vivienda para seniors. CBS Los Angeles señaló que el desarrollo sigue en marcha, aunque sin un cronograma público definido para su conclusión.