Vendía cerebros y rostros por Facebook: condenaron a 8 años de prisión al gerente de la morgue de Harvard

Cedric Lodge ganó entre 40.000 y 95.000 dólares en el esquema que duró al menos cuatro años, estimaron los fiscales.

El ex gerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard (Harvard Medical School) fue condenado el martes a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica, poniendo fin a un escándalo de dos años y medio que sacudió a la universidad más prestigiosa del país.

Cedric Lodge, de 58 años, quien administró la morgue de Harvard durante más de dos décadas, fue sentenciado por un juez federal en Pensilvania tras declararse culpable en mayo de transportar bienes robados a través de las fronteras estatales.

Su esposa, Denise Lodge, de 65 años, fue condenada a un año de prisión por participar en la venta de los restos humanos robados.

El juez federal Matthew Brann calificó a Lodge como el “delincuente central y crítico en este caso” y la persona que, en virtud de su trabajo en Harvard, debió haber comprendido mejor la “elección desinteresada” de quienes donaron sus restos.

“El señor Lodge explotó para su propio beneficio los restos de personas que ya no podían hablar por sí mismas”, dijo Brann. “Su castigo debe corresponder a este horrible crimen”.

Los fiscales señalaron que Lodge, entre 2018 y al menos marzo de 2020, robó partes de cadáveres que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas después de que fueron utilizados con fines de investigación y enseñanza.

Lodge y su esposa trasladaban los restos humanos desde la escuela de medicina, cerca de Boston, hasta su domicilio en Goffstown, Nueva Hampshire, así como a otros lugares en Massachusetts y Pensilvania. Luego los enviaban a compradores en otros estados “sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante”, según los investigadores.

FILE PHOTO: A general view of the Harvard Medical School in the Longwood Medical Area in Boston, Massachusetts, U.S., May 15, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Los fiscales indicaron que Lodge vendía estas partes del cuerpo a personas que conoció en línea, incluyendo en grupos de Facebook. Los compradores eran coleccionistas o personas que luego vendían o intercambiaban los artículos nuevamente. Denise Lodge enviaba las partes del cuerpo y recibía los pagos a través de su cuenta de PayPal.

Al menos en una ocasión, Lodge invitó a un comprador a la morgue universitaria, vendiéndole dos rostros disecados por 600 dólares, según muestran los registros.

La pareja ganó entre 40.000 y 95.000 dólares en el esquema que duró al menos cuatro años, estimaron los fiscales.

Más de 400 familias cuyos seres queridos donaron sus cuerpos a Harvard podrían haber sido afectadas por los robos. Kathleen Barber, cuyo padre Richard Lord donó su cuerpo a la escuela de medicina, dijo al tribunal que Lodge había robado la paz de la familia. No saben qué partes de su padre pueden haber sido robadas o dónde pueden estar sus restos.

“No tenemos respuestas”, dijo. “Solo nos queda el sombrío submundo del crimen al que nos expuso”.

Con voz suave, Lodge dijo al juez que sabía que estaba mal tomar las partes del cuerpo y que sentía “profundo arrepentimiento” por el daño causado a los familiares. “Traicioné su confianza y en retrospectiva debería haber reconocido el impacto total de lo que estaba haciendo”, señaló.

Denise Lodge también se disculpó ante el tribunal. “Siento nada más que vergüenza y arrepentimiento”, dijo.

Los fiscales habían solicitado la sentencia máxima de 10 años de prisión para Lodge, argumentando que su conducta “conmociona la conciencia” y fue llevada a cabo “para el entretenimiento de la perturbadora comunidad de ‘curiosidades’”.

Harvard despidió a Lodge en mayo de 2023. La universidad calificó sus acciones como “abominables e inconsistentes con los estándares y valores que Harvard, nuestros donantes anatómicos y sus seres queridos esperan y merecen”.

Lodge y su esposa fueron entre nueve personas acusadas en el caso en todo el país. Todos se han declarado culpables; algunos aún esperan sentencia. Ambos deben presentarse en prisión el 16 de enero.