Un marine estadounidense en Japón fue detenido bajo sospecha de asesinato y robo a una mujer

Se observan aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de los EE. UU. en la Estación Aérea Futenma del Cuerpo de Marines, en Ginowan, provincia japonesa de Okinawa (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

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Davin Ballard, un marine estadounidense de 20 años asignado a la base aérea de Futenma, en Okinawa, quedó bajo custodia de las autoridades japonesas como sospechoso de asesinato y robo tras la muerte de Anna Yagi, una mujer japonesa de 39 años, en un hotel de la ciudad de Naha.

La Policía de Okinawa informó que el cuerpo de la mujer fue hallado el sábado por la madrugada en una habitación del alojamiento. El militar fue detenido menos de 24 horas después, mientras caminaba por la ciudad, de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.

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La III Fuerza Expedicionaria de Marines confirmó que coopera con la investigación japonesa. “Estamos cooperando activamente con las autoridades japonesas en respuesta a las acusaciones de graves acciones criminales por parte de un marine asignado a la III Fuerza de Tareas de Marines Expedicionarios”, señaló la unidad en X.

El comando militar expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y sostuvo que toma las acusaciones “muy en serio”. También indicó que el marine continuará bajo custodia de las autoridades locales mientras avanza el expediente.

Ballard, que quedó detenido a última hora del sábado por agentes de Naha, negó las acusaciones. La investigación continúa para determinar las circunstancias de la muerte y reconstruir la secuencia de los hechos.

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El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takehiro Funakoshi (JEON HEON-KYUN/REUTERS)

La Embajada de Estados Unidos en Tokio informó que mantiene contacto con el Gobierno japonés y con las autoridades de Okinawa. “Estamos al tanto de que un miembro del servicio de EEUU está bajo custodia tras la muerte de un nacional japonés en Okinawa”, publicó la representación diplomática. “Dado que se está llevando a cabo una investigación para determinar los hechos del caso, Estados Unidos está comunicándose y cooperando con el Gobierno de Japón y las autoridades locales”, agregó la embajada.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takehiro Funakoshi, transmitió una “fuerte protesta” al embajador estadounidense en Tokio, George Glass.

“El viceministro Funakoshi ha expresado su profundo pesar por este incidente y presentó una fuerte protesta, al tiempo que instó firmemente a una plena cooperación con la investigación, a una disciplina más estricta entre el personal militar estadounidense y a la adopción de medidas para evitar repeticiones”, señaló la Cancillería japonesa.

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Glass garantizó la colaboración de Washington con las autoridades japonesas y anunció contactos con el gobernador de Okinawa, Genta Koja, para expresar sus condolencias.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Yagi entrando al hotel con Ballard, y a Ballard saliendo solo poco después, según declaró un segundo portavoz policial por teléfono el domingo a Stars and Stripes. Un empleado del hotel habría llamado al Departamento de Bomberos de Naha tras encontrar a la mujer inconsciente.

La ministra Sanae Takaichi expreso sus condolencias “a las personas fallecidas en el caso de robo con asesinato ocurrido en la ciudad de Naha, prefectura de Okinawa”, y ofreció su pésame a todos los miembros de sus familias.

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS/Edward Grattan/Archivo)

“Respecto a este caso, aunque la investigación por parte de la policía de la prefectura de Okinawa continúa, hoy he tomado conocimiento de que un miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha sido arrestado. La ocurrencia de un incidente tan extremadamente cruel y atroz es motivo de profundo pesar, y el Gobierno de Japón ha presentado una fuerte protesta al lado estadounidense, al mismo tiempo que ha exigido la máxima cooperación en la investigación, el estricto mantenimiento de la disciplina entre los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la prevención exhaustiva de la reincidencia de incidentes y accidentes”, explicó la jefa de Gobierno nipona vía X.

Y cerró en su mensaje: “El Gobierno, en cuanto al manejo de este caso, tomará todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta completa”.

(Con información de Europa Press)