Este destino en Florida es ideal para amantes de la cultura y la playa

La ciudad de Jacksonville en Florida se consolida como destino favorito ofreciendo actividades al aire libre, cultura y entretenimiento para jubilados y nómadas digitales. (Getty Images)

Jacksonville, Florida, se ha consolidado como un destino que atiende a una amplia gama de gustos y necesidades, desde jubilados hasta nómadas digitales, gracias a su diversa oferta de actividades al aire libre y su ambiente relajado combinado con las ventajas de una gran ciudad. Situada en el extremo norte del estado, esta ciudad destaca no solo por sus 22 millas de playas sino también por poseer el sistema de parques urbanos más grande de Estados Unidos, según datos de Visit Jacksonville.

La oferta de alojamiento en la región incluye opciones como el Ponte Vedra Inn & Club y el One Ocean Resort & Spa, ambos recomendados por habitantes locales debido a sus servicios y ubicación. Ponte Vedra Inn & Club, con una historia que se remonta a 1928, ofrece acceso a golfs premiados y una posición privilegiada en la playa. Por otro lado, One Ocean Resort & Spa deleita a visitantes con vistas al mar desde todas sus habitaciones, según Travel and Leisure.

Visitar Jacksonville significa descubrir un destino en Florida donde la naturaleza, la cultura y la modernidad se unen para ofrecer experiencias memorables a visitantes de todas las edades. (Getty Images)

En cuanto a la oferta cultural y de entretenimiento, las actividades posibles van desde visitas al Zoológico y Jardines de Jacksonville hasta exploraciones en el mercado de artes junto al río. El zoológico ofrece una experiencia única en el noreste de Florida con su safari a pie y diversas exhibiciones. “El mercado de las artes, ubicado bajo el puente Fuller Warren, se convierte en un punto de encuentro lleno de arte local, productos frescos y música en vivo cada sábado, informa Visit Jacksonville.

La noche en Jacksonville ofrece diversas opciones, entre las que se destacan Hardwicks, un bar que promueve la inclusividad y se ubica en un edificio histórico del centro, y El Volstead, un salón que recrea la era de la Prohibición. Además, eventos anuales como el Festival de Jazz de Jacksonville y el Light Boat Parade atraen a visitantes al ofrecer espectáculos gratuitos y las tradiciones locales.

Jacksonville se destaca como un enclave único en Florida, combinando kilómetros de playas prístinas con el mayor sistema de parques urbanos de Estados Unidos. (Getty Images)

Por su parte, para llegar a Jacksonville, el Aeropuerto Internacional de Jacksonville surge como la principal puerta de entrada, con más de 200 vuelos diarios desde más de 30 destinos. Este aeropuerto se encuentra convenientemente a 15 millas del centro de la ciudad, lo que facilita el acceso a los visitantes. Para aquellos interesados en el viaje en tren, las rutas Amtrak Silver conectan con la ciudad. Además, se prevé que Norwegian Cruise Line establezca un puerto base en Jacksonville en noviembre de 2025, ampliando aún más las opciones de llegada, reporta Travel and Leisure.

Los barrios y áreas para explorar en Jacksonville van desde Riverside Avondale hasta las áreas de playas y la reserva ecológica e histórica de Timucuan. Cada uno de estos sitios ofrece una visión única de la diversidad cultural y natural de la región. Riverside Avondale destaca por su ambiente ecléctico y su oferta de arte y entretenimiento, mientras que las playas ofrecen actividades de surf y espacios para el descanso. La reserva de Timucuan, por su parte, invita a la exploración de un paisaje natural preservado que incluye sitios arqueológicos de importancia.

Viajar desde Miami hasta Jacksonville ofrece múltiples opciones incluyendo viajes por carretera, tren, avión y autobús, adaptándose a las preferencias y necesidades de cada viajero. (Google Maps)

Para moverse por Jacksonville y explorar sus distintos rincones, el alquiler de autos se presenta como la opción más viable, dada la amplitud de la ciudad y la diversidad de sitios de interés, aunque también están disponibles servicios de taxi y aplicaciones de transporte compartido para quienes prefieren evitar el manejo.

Para viajar desde Miami hasta Jacksonville, en Florida, existen varias opciones:

Por Carretera: La ruta más directa para conducir desde Miami a Jacksonville es tomar la I-95 North, que recorre toda la costa este de Florida. Este viaje abarca aproximadamente 345 millas y, dependiendo del tráfico, puede tomar alrededor de 5 horas. Por Tren: Amtrak ofrece servicio desde la estación de Miami hasta Jacksonville a través de su línea Silver Service/Palmetto. Este viaje proporciona una experiencia cómoda, con facilidades que incluyen asientos espaciosos, WiFi y comidas. El trayecto puede tomar entre 5 y 8 horas, dependiendo del horario y el servicio específico. Por Avión: Varias aerolíneas operan vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) al Aeropuerto Internacional de Jacksonville (JAX). Los vuelos directos suelen durar aproximadamente 1 hora y 15 minutos, lo que convierte al avión en la opción más rápida aunque potencialmente más costosa. Por Autobús: Compañías como Greyhound ofrecen servicios de autobús entre Miami y Jacksonville. Aunque esta puede ser una opción más económica, también es la más lenta, con viajes que pueden durar desde 8 horas en adelante, dependiendo del servicio y de las paradas en el camino.

Cada opción de viaje tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de costo, comodidad y tiempo de viaje, por lo que la elección dependerá de las preferencias personales y circunstancias de cada viajero.