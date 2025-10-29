Economía

Ford anunció una inversión de USD 170 millones para fabricar la primera pick-up híbrida en Argentina

La Ford Ranger híbrida enchufable se producirá en la planta de General Pacheco desde 2027. Además de ser la primera camioneta electrificada nacional en el mercado, prometen que será también la más potente

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
Con un color identificatorio de
Con un color identificatorio de una nueva generación de vehículos, la primera Ford Ranger híbrida enchufable se mostró públicamente hoy en la planta de General Pacheco

Ford Argentina anunció este miércoles una nueva inversión en su planta industrial de General Pacheco, para ampliar la “Familia Ranger”. Se trata de un desembolso de USD 170 millones que estarán destinados a producir en Argentina la versión híbrida enchufable (PHEV) de su pick-up mediana Ford Ranger a partir del año 2027.

Con este anuncio la marca americana aumenta hasta USD 870 millones su inversión en la planta argentina que comenzó en 2020 con un primer desembolso de USD 580 millones para la renovación de la fábrica con miras a producir la nueva Ranger desde 2023, complementada por otra de USD 80 millones en 2024 para la planta de motores y la última, este mismo año, para aumentar la velocidad de planta, incorporar 300 nuevos operarios, y adaptar la línea para la nueva versión de cabina simple y chasis, que tuvo un monto de USD 40 millones adicionales.

El anuncio estuvo enmarcado en la visita del CEO Mundial de Ford Motor Company, Jim Farley, quién visitó la fábrica, la escuela técnica Henry Ford y participó de una reunión global con los principales ejecutivos de la casa matriz que también llegaron a Buenos Aires en una visita de gran importancia para la marca, ya que hacía más de 10 años que el principal ejecutivo de la compañía no venía a Argentina.

Jim Farley es el CEO
Jim Farley es el CEO mundial de Ford Motor Company estuvo este miércoles en la planta Pacheco. El ejecutivo nació en Argentina y vivió en Acasusso hasta los 9 años de edad

Entre las novedades que incorporará la Ford Ranger PHEV se destaca su planta de propulsión, que no será turbodiésel como tiene la actual gama de la camioneta argentina, sino que estará compuesta por un motor naftero del que aún no se dieron detalles, podría ser el mismo de la Ford Everest, pero que combinado con el motor eléctrico de la versión híbrida, le permitirá a la marca producir la pick-up de una tonelada más potente de las fabricadas en Argentina. Si bien no se dieron detalles, se especula que la potencia de la Ranger PHEV podría superar los 320 CV.

Adicionalmente, se informó que la batería de iones de litio que equipará a esta nueva pick-up tendrá suficiente capacidad como para ofrecer una autonomía completamente eléctrica de largo alcance y una autonomía combinada total muy superior a la de las camionetas actuales.

La Ford Ranger PHEV se fabrica actualmente en la planta de la marca en Sudáfrica, desde donde se exporta a Europa y Australia, y Argentina será el segundo país que producirá la versión híbrida de Ranger en el mundo. La especificación técnica de la versión argentina será diferente en cuanto a potencia, por lo que ese vehículo no se puede tomar como referencia.

La Ford Ranger PHEV se
La Ford Ranger PHEV se fabrica actualmente en Sudáfrica para el mercado europeo y australiano. Argentina será el segundo país en producirla

El mayor desafío para Ford es el de incorporar la tecnología híbrida a la planta de producción nacional. Aunque no se brindaron detalles de cuáles serán los elementos que se producirán localmente y los que llegarán importados, el mensaje que se dio en la presentación es que el vehículo tendrá una integración de partes locales y regionales muy alta, lo que permitiría a Ford convertirse en la primera marca en producir componentes electrificados en las instalaciones nacionales.

Al igual que ocurre actualmente con la Ranger turbodiésel, la versión PHEV tendrá entre un 60 y un 70% de su producción destinada a la exportación, dejando un considerable volumen de unidades para el mercado argentino.

En la presentación se informó que esta nueva pick-up se fabricará en la misma planta de producción actual, la que tendrá que recibir algunas adaptaciones para ensamblar las partes diferentes que tiene el vehículo, y que consisten en la batería misma y sus sistemas control electrónico de funcionamiento y refrigeración, un nuevo guardabarros trasero que incorpora la doble entrada de alimentación, la tapa del depósito de combustible y la del cargador para alimentar de energía la batería que estará alojada en el piso de la caja de carga, sin reducir su capacidad.

Temas Relacionados

ford argentinaFord Ranger PHEVJim FarleyFord Ranger híbridaindustria automotrizÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 14% en Wall Street y el riesgo país volvió a caer

Los activos bursátiles mantuvieron las ganancias por tercera rueda seguida. El S&P Merval escaló 40% en dólares desde las elecciones. El dólar bajó 2%, a $1.460, en el Banco Nación

Jornada financiera: las acciones argentinas

“Somos muy optimistas, lo podemos dar vuelta”: el Gobierno celebró la audiencia por el juicio de YPF en Nueva York

Fuentes oficiales le aseguraron a Infobae que el mercado tomó de la misma manera la reunión por la apelación y que por eso las acciones de Burford Capital cayeron hasta 15 por ciento. Qué dijeron los demandantes

“Somos muy optimistas, lo podemos

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Tras varios años de caída de precios y retracción de la demanda, el mercado inmobiliario muestra señales de reactivación. Dos informes reflejan un leve repunte en las operaciones y valores que se consolidan en dólares

Los departamentos en el AMBA

El dólar retrocedió 2% y cerró a $1.460 tras el mensaje del BCRA sobre compra de reservas

La divisa cayó 35 pesos y se vendió a $1.460 en el Banco Nación. En el mercado mayorista bajó a $1.436 y quedó a 59 pesos del techo de las bandas

El dólar retrocedió 2% y

El Gobierno liberó casi $5 billones en la licitación de deuda para reducir las tasas y reactivar el crédito

La Secretaría de Finanzas solo adjudicó $6,8 billones cuando tenía vencimientos por $11,4 billones. Qué impacto esperan los analistas sobre la actividad económica

El Gobierno liberó casi $5
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inundaciones en Corrientes: ya son

Inundaciones en Corrientes: ya son más de 100 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

Rosario: un edificio estaba en obra y una de las paredes se derrumbó sobre la vereda

Un ingeniero informático argentino fue asesinado a balazos en una plaza en la frontera con Bolivia

Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil

Nuevo hito en el Garrahan: se realizaron cuatro trasplantes de órganos en menos de dos días

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó que el gobernador de Río de Janeiro brinde explicaciones sobre la operación policial más letal de su historia

La dictadura de Nicaragua propuso exonerar del 100% de impuestos a empresas chinas que inviertan en zonas especiales

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

John Pizzarelli llega a Buenos Aires para dos recitales con swing, bossa nova y grandes clásicos

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

TELESHOW
Ámbar de Benedictis publicó los

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”