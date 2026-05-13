El condado Palm Beach lidera arrestos migratorios en Florida

Palm Beach lidera los arrestos migratorios en Florida bajo el programa 287(g), concentrando el 18,4 % de las detenciones estatales desde agosto (REUTERS)

El condado Palm Beach se ha posicionado inesperadamente en el centro de la controversia migratoria en Florida, tras encabezar la lista de arrestos de inmigrantes desde agosto pasado. Según la base de datos de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria, agentes estatales arrestaron a 1.229 inmigrantes en Palm Beach sobre un total de más de 6.600 capturas en todo el estado bajo el programa federal 287(g). Este fenómeno ha generado inquietud tanto entre defensores de inmigrantes como entre exlegisladores, especialmente porque condados como Miami-Dade y Broward, donde históricamente reside un mayor número de inmigrantes, no presentan cifras similares.

Magnitud y distribución de los arrestos migratorios en Palm Beach y Florida

El condado de Palm Beach supera en arrestos a regiones con mayor población inmigrante como Miami-Dade y Broward, sorprendiendo a analistas y defensores de derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras oficiales muestran que cerca de una de cada cinco detenciones de inmigrantes en el estado ocurrió en Palm Beach en tan solo nueve meses. Esta proporción resulta particularmente llamativa considerando el tamaño relativo de la población inmigrante en ese condado frente a Miami-Dade o Broward, que tradicionalmente han concentrado la atención debido a sus comunidades extranjeras más amplias. Entre agosto y mayo, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) registró 1.229 arrestos en Palm Beach, lo que representa aproximadamente el 18,4 % del total estatal en ese período.

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La inquietud crece entre quienes observan que estas cifras superan ampliamente las estimaciones previas para la región. El volumen de detenciones en Palm Beach ha sorprendido a muchos analistas y activistas, quienes esperaban que la mayor parte de los arrestos ocurrieran en los condados con la mayor densidad de inmigrantes.

En resumen, el condado Palm Beach lidera los arrestos migratorios en Florida, acumulando alrededor de una quinta parte de las detenciones estatales bajo el programa 287(g) desde agosto de 2025, pese a no ser el territorio con la mayor población inmigrante del estado.

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Implementación y contexto del programa federal 287(g) en el estado

El programa federal 287(g), origen de estos arrestos, fue firmado en febrero de 2025 por orden del gobernador Ron DeSantis. Este acuerdo permite que agentes estatales y locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), interrogando el estatus migratorio de personas durante paradas de tránsito y, si corresponde, deteniéndolas en el acto.

El modelo que rige actualmente en Florida es el de Fuerza Especial, una versión particular de 287(g) que faculta a las fuerzas estatales a intervenir de manera directa en operativos migratorios. Aunque el convenio se firmó en febrero, el registro público de arrestos solo abarca desde agosto, lo que sugiere que la cifra real de detenciones podría ser aún mayor.

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Cabe recordar que el modelo de Fuerza Especial fue descontinuado bajo el mandato del expresidente Barack Obama tras una investigación federal que documentó casos de perfilamiento racial en Arizona. Sin embargo, la administración de Donald Trump lo reactivó y Florida adoptó esta modalidad a partir de 2025, marcando un giro en la estrategia estatal hacia la migración.

Rol y despliegue de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en los operativos

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) es la principal fuerza estatal responsable de más de 6.600 arrestos en el marco del programa federal 287(g) (FOX 13 Tampa Bay)

La FHP se ha convertido en la principal fuerza estatal encargada de ejecutar los operativos migratorios bajo el 287(g). Hasta el 5 de mayo, la agencia acumulaba 6.666 detenciones en el marco de este programa, aunque el conteo solo incluye los arrestos desde agosto. El despliegue de la FHP es considerado el eje central de la actual ofensiva estatal contra la inmigración irregular.

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Los operativos de la FHP se caracterizan por la colaboración estrecha con ICE y la Patrulla Fronteriza, participando de manera conjunta en cada fase del procedimiento. Cada vez que una parada de tránsito despierta sospechas sobre el estatus legal de alguno de los ocupantes, los agentes de la FHP cuentan con el apoyo inmediato de sus pares federales para determinar el curso de acción.

Organización interna de la FHP y concentración de detenciones por la Tropa L

Uno de los factores que explican la concentración de arrestos en Palm Beach es la estructura interna de la FHP. La Tropa L, con sede en Lake Worth, supervisa seis condados del sur floridano, incluyendo Okeechobee, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach y Broward. Según explicó Alana Greer, directora del Community Justice Project, la organización territorial de la FHP podría haber influido directamente en la concentración de detenciones en Palm Beach.

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Lake Worth, cabecera de la Tropa L, es una ciudad de mayoría hispana con una población significativa de origen guatemalteco. La presencia de esta tropa en la región habría facilitado el despliegue operativo y, en consecuencia, el elevado número de arrestos en Palm Beach en comparación con otros condados.

Perfil demográfico de los arrestados y señalamientos de perfilamiento racial

El análisis de los datos revela un predominio de arrestos de personas de origen guatemalteco y mexicano, que representan cerca de dos terceras partes de las detenciones efectuadas por la FHP. Este patrón ha motivado cuestionamientos sobre la posible existencia de perfilamiento racial en la aplicación de la ley.

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Alana Greer destacó que la alta proporción de arrestos no se corresponde con el tamaño de las comunidades inmigrantes en Palm Beach, señalando que existen otras poblaciones extranjeras numerosas, como los inmigrantes blancos latino, que no registran cifras equivalentes de detenciones. Para Greer, la estadística sugiere la existencia de un patrón discriminatorio en la acción policial, repitiendo preocupaciones históricas que llevaron a la suspensión previa del programa bajo la administración Obama.

Papel del director Dave Kerner y coordinación con agencias federales

La dirección ejecutiva del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) recae en Dave Kerner, designado por DeSantis en 2023. Kerner tiene una trayectoria política previa como representante demócrata de un distrito de mayoría hispana y exalcalde de Palm Beach.

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En septiembre, Kerner detalló la coordinación entre la FHP, ICE y la Patrulla Fronteriza, mencionando que la agencia capacitó a cerca de 2.000 agentes en procedimientos migratorios. Según sus declaraciones, la cooperación es tan estrecha que, durante una parada de tránsito con sospechas sobre el estatus migratorio, los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza participan a bordo de los vehículos de la FHP.

Casos emblemáticos y respaldo presupuestario federal

Entre los casos de mayor repercusión destaca el arresto de Kenny Laynez-Ambrosio, ciudadano estadounidense de 18 años, detenido en North Palm Beach por la FHP, aunque la Fiscalía Estatal finalmente descartó cargos en su contra. Este incidente ha sido citado como ejemplo de los riesgos asociados a la aplicación masiva del 287(g).

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En marzo, documentos federales filtrados revelaron que el FLHSMV recibió la mayor asignación de fondos federales entre las 400 agencias policiales que colaboran con ICE, con 89 millones de dólares adicionales destinados a reforzar la cooperación migratoria en Florida.