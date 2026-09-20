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Un israelí fue asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania: el agresor fue capturado por el Ejército

Varias personas se dirigían a un manantial de Neveh Tzuf cuando, según las autoridades locales, un hombre armado con un fusil M-16 abrió fuego contra el grupo

Un hombre murió tras un ataque terrorista cerca de un manantial en la previa del Yom Kippur

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Un hombre de unos 30 años murió tras un ataque terrorista cerca de Neveh Tzuf, en Cisjordania, al norte de Ramala, este domingo por la tarde. El Ejército de Israel informó después que detuvo al autor, quien había huido hacia un hospital de la zona.

Según los primeros reportes, el atacante disparó desde un vehículo contra israelíes que se sumergían en un manantial próximo antes de Yom Kippur. La víctima recibió varios impactos de bala, fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Rabin, en Petah Tikva, y murió a causa de las heridas.

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El ataque y la atención a la víctima

El servicio médico Magen David Adom indicó que sus equipos encontraron al hombre inconsciente dentro de un vehículo. Los socorristas lograron restablecerle el pulso mediante reanimación cardiopulmonar antes de su evacuación.

El ataque armado ocurrió cuando varios israelíes acudían a un manantial para una inmersión ritual previa a Yom Kippur. (Créditos: Magen David Adom/ARCHIVO)
El ataque armado ocurrió cuando varios israelíes acudían a un manantial para una inmersión ritual previa a Yom Kippur. (Créditos: Magen David Adom/ARCHIVO)

El paramédico David Trachtenberg relató: “Llegamos al lugar y vimos a un hombre de unos 30 años dentro de un vehículo, inconsciente, con múltiples heridas de bala”. Según reseñó el Jerusalem Post, el funcionario añadió que el equipo inició tratamiento médico y le administró productos sanguíneos durante el traslado.

El ataque ocurrió cuando varias personas acudían al manantial para realizar una inmersión ritual previa a Yom Kippur. Según el Consejo Regional Mateh Binyamin, el atacante llegó armado con un fusil M-16 y abrió fuego contra quienes estaban en el lugar.

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El presidente del Consejo Regional Mateh Binyamin, Israel Ganz, afirmó: “Los residentes llegaron al manantial para sumergirse antes de Yom Kippur cuando un terrorista llegó armado con un M-16 y abrió fuego contra ellos”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que el presunto atacante utilizó un vehículo Mitsubishi rojo con matrículas de la Autoridad Palestina y luego escapó a pie. Las fuerzas de seguridad instalaron retenes, cerraron la carretera 465 en ambos sentidos y bloquearon los accesos a la aldea cercana de Deir Nidham.

La víctima recibió varios disparos, fue evacuada en helicóptero al Centro Médico Rabin de Petah Tikva y murió por las heridas. (REUTERS/ARCHIVO)
La víctima recibió varios disparos, fue evacuada en helicóptero al Centro Médico Rabin de Petah Tikva y murió por las heridas. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ejército sostuvo que un rastreador de brigada que operaba en la zona llegó al lugar pocos minutos después del tiroteo y disparó contra el sospechoso, que resultó herido antes de huir.

La unidad encubierta antiterrorista Duvdevan detuvo al hombre tras recibir información de inteligencia del Shin Bet y de la Policía de Israel. Las autoridades precisaron que fue localizado en un hospital de la zona de Ramala.

El Ejército declaró: “Los comandos de Duvdevan detuvieron al terrorista después de que huyera a un hospital cerca del lugar del ataque”. El sospechoso será entregado al Shin Bet y a la Policía de Israel para ser interrogado.

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