La carne de res en Estados Unidos sube casi 12% en un año: por qué está tan cara y qué pasa con la importación desde México

La carne picada, los asados y los bifes registraron subas interanuales de 12,4%, 13,8% y 11,4% en medio de la crisis de la carne vacuna (REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

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Los consumidores de Estados Unidos siguen pagando carne vacuna más cara porque la escasez de ganado redujo la oferta a su nivel más bajo en más de 70 años, una presión que ya golpea tanto al bolsillo como a los resultados de Tyson Foods, que advirtió que la recomposición del mercado llevará todavía tiempo.

Según FOX Business, la división de carne vacuna de la compañía operó con una pérdida de USD 138 millones, en un contexto en el que el volumen de ventas cayó 15,9% y los precios subieron 12,1% por las restricciones de oferta.

El dato expone el doble efecto de la crisis: la suba de costos encarece el producto y, al mismo tiempo, desalienta el consumo.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de la carne vacuna aumentaron 11,8% en el último año y 1,2% solo en junio.

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Dentro de esa tendencia, la carne picada subió 12,4%, los asados 13,8% y los bifes 11,4% frente al mismo período del año anterior.

Tyson Foods informó una pérdida de USD 138 millones en su división de carne vacuna tras una caída de 15,9% en el volumen de ventas y una suba de 12,1% en los precios (REUTERS/Carlos Barria)

La causa central es la contracción del rodeo bovino en Estados Unidos, que se encuentra en su nivel más bajo en más de siete décadas.

El texto atribuye ese retroceso a la sequía, que redujo las áreas de pastoreo en regiones ganaderas clave y empujó a los productores a liquidar animales.

A eso se suman mayores costos operativos para alimento, mano de obra, combustible y equipamiento. También pesaron las restricciones sobre algunas importaciones de ganado en pie por preocupaciones sanitarias vinculadas a enfermedades que afectan al sector pecuario.

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Tyson Foods admite que su negocio vacuno quedó por debajo de lo esperado

En la conferencia de resultados de la empresa, el director ejecutivo de Tyson FoodsDonnie King reconoció el deterioro del negocio: “La carne vacuna no se ha comportado como esperábamos, y no estamos fingiendo lo contrario”.

King habló de los “bien documentados desafíos del actual ciclo ganadero”, en referencia a un proceso de oferta ajustada que presiona sobre toda la cadena.

La Oficina de Estadísticas Laborales indicó que los precios de la carne vacuna en Estados Unidos aumentaron 11,8% interanual y 1,2% en junio (REUTERS/Carlos Barria)

Ese ciclo explica por qué una menor disponibilidad de animales termina elevando los costos de entrada y el precio final de la carne.

El ejecutivo también se refirió a una medida del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que reanudará a fines de agosto la importación de ganado desde México por primera vez en más de un año. La empresa ve allí una posible mejora para la disponibilidad futura, aunque sin efectos inmediatos.

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Citado por FOX Business, King dijo que “el reciente anuncio de una reapertura gradual de la frontera mexicana para la importación de ganado muestra mejoras potenciales para la disponibilidad de ganado a largo plazo”.

Luego precisó: “Aunque la reapertura no tendrá un impacto material en lo que resta de este año fiscal, que termina en septiembre, sí ofrece la posibilidad de cierto nivel de mejora en 2027 y más allá”.

La reapertura de la frontera con México no alcanzará para cerrar el faltante

La suspensión de las importaciones desde México había sido aplicada por un brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que amenaza al ganado doméstico.

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La escasez de ganado en Estados Unidos redujo la oferta de carne vacuna a su nivel más bajo en más de 70 años y mantiene los precios en alza (REUTERS/Carlos Barria)

El Departamento de Agricultura registró 44 casos en Estados Unidos desde junio, concentrados en Texas y Nuevo México.

La reanudación será flexible y comenzará en el puerto de entrada de Douglas, en Arizona. El organismo identificó a los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua como los de menor riesgo frente a esa plaga.

Según el Departamento de Agricultura, ambos estados cuentan con programas de inspección “sólidos” y “bien establecidos”, además de estar geográficamente alejados del sur de México, donde se concentró la mayor parte de los casos. Esa evaluación permitió habilitar una reapertura parcial del flujo comercial.

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King advirtió que la medida no resolverá por sí sola el desequilibrio actual.

“Para ser claros, la reapertura de la frontera mexicana no resolverá toda la brecha de pérdidas en carne vacuna que estamos viendo actualmente. No estamos esperando pasivamente a que cambie el ciclo ganadero y seguimos enfocados en mejorar las variables que están bajo nuestro control”.