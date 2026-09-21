Estados Unidos

Ataque organizado en prisión estatal: cinco reclusos mataron a otro interno de Los Ángeles con armas fabricadas en la cárcel

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad de Pelican Bay, una de las prisiones de mayor seguridad del estado. California lleva 17 homicidios carcelarios en lo que va de 2026

Fotografía de ficha policial de un hombre con barba corta y prenda azul frente a un fondo con líneas horizontales de medición
Rene B. Lopez ingresó a Pelican Bay con casi tres décadas por delante. No llegó a cumplirlas (CDCR)
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Rene B. Lopez tenía 31 años y una condena de 29 por cumplir cuando fue asesinado por cinco compañeros de prisión en un ataque planificado.

El crimen ocurrió el jueves 18 de septiembre en Pelican Bay, en el norte de California, y reaviva el debate sobre la violencia interna en las cárceles del estado en un año donde los homicidios carcelarios ya duplican el ritmo de reducción que las autoridades esperaban consolidar.

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El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informó que los guardias hallaron a Lopez herido en su unidad habitacional alrededor de las 6 de la tarde.

Fue trasladado a la clínica del penal, donde murió una hora después. Cumplía condena por agresión con arma de fuego en el condado de Los Ángeles.

Ataque organizado en prisión estatal: cinco reclusos mataron a un preso de Los Ángeles con armas fabricadas en la cárcel
Pelican Bay alberga a los internos considerados más peligrosos del sistema californiano. El jueves pasado, uno de ellos murió a manos de otros cinco (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)

Dos asesinos convictos ejecutaron el ataque con armas improvisadas

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que Joseph W. Morales y Richard Garcia agredieron a Lopez con elementos fabricados dentro del penal. Ambos tienen condenas previas por homicidio.

Garcia, de 52 años, cumple cadena perpetua desde 1997 por los delitos de asesinato y agresión en el condado de San Luis Obispo.

Morales, de 40, fue condenado en 2019 por matar a un hombre en Woodcrest, una comunidad no incorporada al sur de Riverside.

El historial de Morales dentro del sistema penitenciario es extenso. Mientras aguardaba juicio en una cárcel del condado de Riverside, atacó con un cuchillo a otro interno con tanta fuerza que la punta del arma quedó incrustada en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con un fallo del tribunal de apelaciones del estado. Ese hombre sobrevivió.

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Dos fotografías policiales de cara de Joseph W. Morales con camiseta azul y de Richard Garcia con tatuajes y camiseta roja
Morales y Garcia ya habían matado antes de llegar a Pelican Bay. El jueves repitieron (CDCR)

Tres reclusos más participaron del crimen, incluido uno que desechó las armas

El mismo registro dejó en evidencia que, tras el ataque, Morales y Garcia entregaron las armas a un tercer recluso: Estevan Saucedo, quien las arrojó a un cesto de basura.

Saucedo, de 30 años, purga cadena perpetua por el asesinato a tiros de un hombre en el barrio de Florence-Firestone, cerca de Huntington Park, en 2016, afirmó el CDCR.

Otros dos presos también fueron señalados como partícipes del crimen: Jose D. Rodriguez, de 28 años, y Freddie G. Sanchez, de 35. Las autoridades no precisaron cuál fue la función de cada uno en el hecho.

Tres fotografías de ficha policial de tres hombres sobre un fondo numerado con escala de altura
Saucedo se deshizo de las armas. Rodriguez y Sanchez completaron el círculo de un crimen que involucró a cinco personas (CDCR)

Rodriguez fue sentenciado el año pasado por un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 31 años de prisión por homicidio culposo e intento de asesinato.

Sanchez, en tanto, cumple cadena perpetua por agresión con arma de fuego, robo con allanamiento y disparos contra un vehículo ocupado.

El historial de Sanchez también incluye un ataque a otro recluso durante su encarcelamiento, lo que le sumó ocho años adicionales a su condena, según consta en registros del departamento.

Ataque organizado en prisión estatal: cinco reclusos mataron a un preso de Los Ángeles con armas fabricadas en la cárcel
La violencia en las cárceles de California no cede, aunque la tendencia marca una baja respecto al año pasado (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)

El homicidio es el decimoséptimo en las cárceles de California en lo que va del año

La muerte de Lopez es el homicidio número 17 registrado en el sistema carcelario del estado en lo que va de 2026, según el registro oficial del CDCR. La cifra contrasta con los 30 homicidios registrados en el mismo período del año anterior.

El pico de violencia del año pasado llevó a las autoridades a tomar medidas de fuerza en la mayoría de las instalaciones del estado: se recortaron privilegios, se restringió la circulación de los internos y se intensificaron los operativos de requisa de armas y contrabando, de acuerdo con lo que informó el organismo.

El penal alberga a algunos de los reclusos considerados más peligrosos de California.

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