El Dow Jones lidera las caídas en Wall Street tras el repunte del petróleo

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

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Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron a la baja el jueves, con el Dow Jones Industrial Average como el más afectado, mientras los mercados digieren una temporada de resultados empresariales desigual y la escalada del precio del petróleo vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 retrocedió 13,59 puntos (0,2%) hasta los 7.709,96 enteros, alejándose del máximo histórico que registró el martes. El Dow Jones perdió 464,02 puntos (0,9%) y quedó en 53.885,10, mientras el Nasdaq Composite cedió 15,09 puntos (0,1%) hasta los 26.348,35. Los tres índices, pese al tropiezo de los últimos dos días, mantienen trayectoria positiva en el cómputo semanal.

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El arranque de agosto fue de los más sólidos en lo que va del año: el optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán empujó al Dow Jones y al S&P 500 a máximos históricos en los primeros días de la semana. Ese mismo optimismo había arrastrado el precio del crudo a la baja más del 12% en las dos primeras sesiones, aliviando las presiones inflacionarias y las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

“Agosto es un mes típicamente volátil para las acciones”, advirtió Clark Bellin, presidente y director de inversiones de Bellwether Wealth, en una nota de análisis. Bellin reconoció que el inicio del mes fue “extremadamente sólido”, pero subrayó que queda mucho agosto por delante.

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El barril de Brent, referencia internacional, subió USD 3,04 este jueves hasta los USD 82,49, un alza del 3,8% que representa la mayor en más de una semana. El crudo estadounidense cerró en USD 77,29 por barril, con un incremento del 2,75%. La jornada anterior, el precio del Brent apenas había variado pese al acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz.

Agosto es un mes típicamente volátil para las acciones. EFE/SARAH YENESEL

La ausencia de avances concretos en las negociaciones para reabrir ese paso marítimo volvió a presionar los precios al alza este jueves. El máximo intradía del Brent se situó en USD 83,06 a las 18:45 hora española. Un quinto del petróleo y el gas natural que se comercia en el mundo transita por el estrecho de Ormuz y, desde el inicio del conflicto hace cinco meses, el precio del barril llegó a dispararse hasta los USD 113.

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La agencia semioficial iraní Fars informó de que una comisión parlamentaria en Teherán revisa un proyecto de ley preliminar que prohibiría el tránsito por el estrecho a buques de Estados Unidos, Israel y otros países considerados “hostiles”, lo que añade una nueva capa de incertidumbre a las negociaciones. El presidente Donald Trump había señalado previamente que un acuerdo estaba próximo, aunque el conflicto ha tenido múltiples avances y retrocesos a lo largo de los últimos cinco meses.

Aproximadamente el 85% de las compañías del S&P 500 ya publicaron sus cifras trimestrales, y el crecimiento agregado de beneficios apunta a ser el más fuerte desde 2021, lo que ha contribuido a contener los temores sobre una sobrevaloración del mercado. Entre los avances, Warner Bros. Discovery subió 1,7% tras publicar resultados por encima de las previsiones, y Molson Coors ganó 1,3% después de presentar cifras alentadoras.

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Corredores de bolsa en Wall Street, en una fotografía de archivo. EFE/ Justin Lane

En el lado opuesto, Honeywell Aerospace se desplomó un 23,2% al publicar resultados muy por debajo de lo esperado. AppLovin cayó un 19,7% tras reportar cifras mixtas en su negocio de publicidad digital. En el sector de almacenamiento de datos, Western Digital y el fabricante de chips Sandisk también retrocedieron tras sus respectivos informes trimestrales, aunque ambas acumulan ganancias superiores al 160% y al 400%, respectivamente, en lo que va del año.

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, subió un 6,1% tras el vencimiento del período de bloqueo que impedía la venta de acciones por parte de inversores tempranos y empleados. Más de 911 millones de títulos quedaron disponibles para su negociación, una cifra que más que duplica la cantidad ofrecida en la salida a bolsa celebrada en junio. La acción tocó un máximo de USD 225 tras su debut en el mercado, pero desde entonces ha caído por debajo del precio de oferta inicial de USD 135 y cotiza actualmente en torno a los USD 115.

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La tasa de inflación en Estados Unidos permanece por encima del 3%, y los precios más altos de la energía y el transporte presionan tanto a empresas como a hogares. La economía estadounidense creció a un ritmo del 1,5% en el segundo trimestre, por debajo de lo esperado, mientras un informe semanal publicado el jueves mostró un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo, aunque los despidos se mantienen dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Robert Bernstone, jefe de operaciones de SummitTX Capital en Nueva York, señaló que el mercado muestra una respuesta “más moderada de lo habitual” a las noticias macroeconómicas, en parte por tratarse del verano boreal y por cierta saturación informativa, especialmente en torno al conflicto con Irán. “Los tuits son una cosa, las noticias son otra, pero el diablo está en los detalles”, afirmó Bernstone.

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En junio, los empleadores incorporaron apenas 57.000 puestos de trabajo. El informe de empleo de julio se publicará el viernes. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4,67% desde el 4,63% registrado el miércoles, y los mercados europeos cerraron mayoritariamente al alza.

(Con información de EFE y AP)