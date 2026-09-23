Uno de los mayores franquiciados de Wendy’s se declara en bancarrota

Meritage Hospitality Group solicitó la protección del Capítulo 11 de bancarrota tras registrar pérdidas en Estados Unidos (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

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Meritage Hospitality Group, uno de los mayores franquiciados de Wendy’s en Estados Unidos, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 después de una disputa con la compañía matriz de la cadena y de un deterioro de sus resultados financieros. La empresa, con sede en Michigan, opera 314 restaurantes en 15 estados y aseguró que mantendrá abiertos sus locales mientras avanza el proceso judicial.

La presentación voluntaria fue realizada el jueves ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Michigan, de acuerdo con documentos judiciales citados por Fox Business. La medida llegó un día después de que la unidad de franquicias de Wendy’s comunicara su intención de cancelar de inmediato los derechos de franquicia y ocupación de los locales de Meritage.

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La compañía rechazó esa pretensión y sostuvo ante el tribunal que sus derechos como franquiciada continúan vigentes. El inicio del proceso de bancarrota dejó en suspenso, por ahora, el intento de finalización de los contratos mientras se resuelve el caso.

La caída de las ganancias llevó a Meritage a reestructurar sus operaciones

Las ganancias a nivel de restaurante cayeron un 48 % durante 2025 y provocaron una pérdida neta de 31,5 millones de dólares (Facebook)

El director ejecutivo de Meritage Hospitality Group, Bob Schermer Jr., informó a inversores que las ganancias a nivel de restaurantes descendieron 48 % durante 2025. Los documentos presentados ante la Justicia muestran, además, una pérdida neta de USD 31,5 millones en ese período, frente a una ganancia neta de USD 8 millones registrada en 2024.

Los ingresos de la compañía bajaron 7,6 %, hasta USD 617,7 millones, tal y como consignó Fox Business a partir de los registros judiciales. La operadora atribuyó sus dificultades al encarecimiento de la carne vacuna, una menor afluencia de clientes y las promociones agresivas con descuentos, que habrían reducido los márgenes de rentabilidad.

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Ante ese escenario, Meritage inició a finales de 2025 el cierre de aproximadamente 60 restaurantes Wendy’s con bajo desempeño. También eliminó o modificó el servicio de desayunos en varios establecimientos. La firma calculó que ambas decisiones podrían generar una mejora anual combinada de cerca de USD 11,2 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Wendy’s reclama casi USD 147 millones a su franquiciado

La cadena Wendy's exige el pago de 146,9 millones de dólares por regalías vencidas y cargos de operaciones continuas (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Los registros de la causa indican que Meritage tenía activos por alrededor de USD 725,9 millones y pasivos totales por USD 651,2 millones hacia mediados de 2026. Dentro de ese conjunto de obligaciones, la unidad de franquicias de Wendy’s presentó reclamos por un total de USD 146,9 millones.

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Esa cifra incluye USD 27,4 millones en regalías y tarifas vencidas, además de USD 119,5 millones en cargos por operaciones continuas. La empresa también mantenía una deuda de aproximadamente USD 137 millones bajo su principal línea de crédito cuando solicitó la protección judicial, según los expedientes revisados por el medio estadounidense.

La disputa entre ambas compañías se concentra en la continuidad de los acuerdos de franquicia, que permiten a Meritage operar locales bajo la marca Wendy’s. Mientras la cadena intentó dar por terminados esos convenios, el franquiciado argumentó que el Capítulo 11 ofrece un marco para reorganizar sus finanzas y resolver las controversias contractuales.

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La empresa busca sostener los locales y los puestos de trabajo

El directorio de Meritage afirmó en un comunicado que la reestructuración supervisada por un tribunal era “el camino más eficaz y proactivo para fortalecer las finanzas de Meritage, afrontar directamente estas dificultades y proteger los intereses de largo plazo de sus grupos de interés, trabajadores, clientes y comunidades”.

La compañía adelantó que pretende conservar el funcionamiento normal de los comedores y restaurantes durante el proceso. También pidió autorización judicial para continuar con el pago de salarios de sus empleados sin interrupciones.

Meritage declaró que cuenta con cerca de 9.000 trabajadores, aunque los documentos de la bancarrota sitúan su plantilla en aproximadamente 8.850 empleados al momento de la presentación. El tribunal deberá evaluar las solicitudes iniciales de la empresa y el reclamo de Wendy’s mientras continúa la reorganización financiera.

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