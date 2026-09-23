Harvey Weinstein, el hombre que desató el #MeToo, ante su sentencia final en Nueva York: tres juicios, una condena anulada y dos jurados sin veredicto

Harvey Weinstein, de 74 años, aguarda el fallo que determinará cuánto tiempo más permanecerá detrás de las rejas por la agresión sexual cometida en 2006 (Spencer Platt/Pool via REUTERS)

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Más de seis años después de su primera condena, Harvey Weinstein enfrenta hoy una nueva sentencia en Nueva York por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en su apartamento de SoHo en 2006.

Los fiscales del Distrito de Manhattan piden 20 años de prisión para el productor de 74 años, pena que equivaldría, en la práctica, a una condena de por vida, informó AP News.

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La audiencia de este miércoles ante el juez de la Suprema Corte de Manhattan, Curtis Farber, cierra el capítulo neoyorquino de una causa que atravesó tres juicios, dos absoluciones parciales y una anulación de condena. Por ese cargo de agresión sexual, Weinstein podría recibir hasta 25 años.

Farber presidió el segundo y tercer juicio contra Weinstein, y este miércoles pronuncia la sentencia que el caso no había podido cerrar (REUTERS/Jane Rosenberg)

El jurado lo volvió a condenar por la misma víctima en 2025

Weinstein fue condenado por primera vez en 2020 por agredir a Haley y violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, y recibió una pena de 23 años.

El tribunal de apelaciones de más alto rango del estado anuló ese veredicto en 2024 al determinar que el productor no había tenido un juicio justo: el testimonio de mujeres cuyas denuncias no formaban parte del caso lo había perjudicado.

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En el segundo juicio, celebrado el año pasado, el jurado volvió a condenarlo por agresión sexual contra Haley, pero lo absolvió de otro cargo relacionado con una tercera mujer y no llegó a un acuerdo sobre la acusación de violación contra Mann.

El juez Farber ordenó un tercer juicio sobre ese cargo pendiente antes de pronunciar sentencia.

Miriam Haley (izquierda) declaró en dos juicios; Jessica Mann (derecha), en tres. Solo una de las dos verá a Weinstein condenado por los hechos que denunció (EFE/REUTERS)

Un tercer jurado quedó trabado y la fiscalía retiró el cargo de violación

En mayo pasado, un tercer jurado también quedó trabado en el cargo de violación. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, decidió entonces retirar la acusación contra Weinstein y descartó un cuarto juicio, en parte porque Mann manifestó que no podía soportar volver a testificar.

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Esa decisión despejó el camino para la audiencia de este miércoles. Haley, representada por la abogada Gloria Allred, tiene previsto hacer una declaración de impacto ante el tribunal; Weinstein también se dirigirá al juez, según confirmó su portavoz, Juda Engelmayer.

Tras la condena del año pasado, Haley había expresado su alivio fuera del tribunal. “Es un gran alivio para todos. Estoy contenta de haberme presentado a pesar de algunas tácticas de intimidación por parte de la defensa”, dijo entonces la víctima, según recogió The New York Times.

El fiscal de Manhattan decidió no ir a un cuarto juicio y cerrar el caso con la condena vigente (REUTERS/Adam Gray)

Las acusaciones en su contra detonaron el movimiento #MeToo en 2017

Las primeras denuncias contra Weinstein fueron publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, y encendieron el movimiento #MeToo, que sacudió a la industria del entretenimiento y se extendió a otros sectores de la sociedad.

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La presión pública y la revelación de que la Fiscalía había declinado previamente actuar ante una denuncia de agresión contra el productor llevaron al entonces fiscal Cyrus R. Vance Jr. a presentar cargos formales en 2018.

Weinstein, cofundador de Miramax y productor de filmes ganadores del Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare in Love, negó de manera consistente haber agredido a alguna de las mujeres que lo acusaron. Sus abogados sostuvieron que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Lo que comenzó como una investigación periodística sobre un productor de Hollywood terminó por redefinir los límites del poder y el abuso en múltiples industrias alrededor del mundo (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

En California también fue condenado y enfrenta una nueva audiencia de pena

La causa neoyorquina no es la única que pende sobre el productor. En California fue condenado por cargos similares y sentenciado a 16 años de prisión, aunque un tribunal de apelaciones determinó en junio pasado que deberá ser resentenciado en ese estado.

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Según medios locales, podría ser extraditado a California para cumplir primero esa condena antes de que se ejecute la pena neoyorquina.

A eso se suma una nueva demanda civil presentada la semana pasada en un tribunal estatal de Manhattan.

La masajista Kellye Croft acusó al productor de haberla agredido sexualmente, en el marco de una serie de cargos que también involucran al magnate de medios y propietario de los Knicks de Nueva York, James L. Dolan.

El dueño de los Knicks de Nueva York y del Madison Square Garden enfrenta acusaciones de haber coordinado un encuentro entre la demandante y Weinstein (REUTERS/Dylan Martinez)

Croft había interpuesto una demanda similar en 2024 ante un tribunal federal de Los Ángeles, que fue desestimada.

El portavoz rechazó esas alegaciones en nombre del productor; una vocera de Dolan calificó la nueva demanda de infundada, según AP News.