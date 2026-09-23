Estados Unidos

Bebé de un mes murió calcinada en Kansas City: la madre enfrentaba prisión perpetua pero fue condenada a 13 años

El acuerdo con la fiscalía le permitió evitar el cargo más grave, pero la jueza descartó cualquier posibilidad de libertad condicional

Primer plano de una mujer con anteojos y camiseta rosa sujetando a un bebé con pijama de muñecos de nieve y el rostro difuminado.
Mariah Thomas, de 28 años, pasará más de una década en prisión por la muerte de su hija Za'riah, una bebé de un mes hallada con quemaduras dentro de su propio hogar en Kansas City (Imagen Ilustrativa Infobae/Facebook)
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La muerte de Za’riah Thomas conmocionó a Kansas City en febrero de 2024: la bebé, de apenas un mes de vida, fue hallada con quemaduras graves dentro de un horno encendido en la vivienda familiar.

Su madre aseguró que la había colocado ahí por error, al confundir el artefacto con la cuna. Más de dos años después, la justicia de Misuri cerró el caso con un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

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Mariah Thomas, de 28 años, se declaró culpable este martes del delito de poner en peligro el bienestar de un menor con resultado de muerte, un delito menos grave que el asesinato en primer grado.

Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró este último cargo, que podía haber derivado en una condena a prisión perpetua. Thomas fue sentenciada a 13 años en el Departamento de Correccionales, sin posibilidad de libertad condicional, de acuerdo con los registros del Tribunal del Condado de Jackson obtenidos por Fox News. Se le acreditará el tiempo de pena que ya cumplió.

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Escudo metálico con el texto en inglés Missouri Department of Corrections y relieves de osos sobre una pared
Thomas será trasladada al sistema penitenciario estatal una vez completados los trámites en la custodia del sheriff del Condado de Jackson (Komu News)

La niña tenía un mes de vida y fue declarada muerta en el lugar

El 9 de febrero de 2024, efectivos de la policía de Kansas City llegaron a una vivienda tras recibir un llamado por un bebé que no respondía. Al ingresar, encontraron a la niña con quemaduras en todo el cuerpo. Los bomberos constataron que había muerto en el lugar.

Los documentos de la acusación formal, a los que tuvo acceso Fox News, indican que Thomas se disponía a acostar a su hija para la siesta cuando ocurrió el hecho. Un familiar declaró ante los investigadores que Thomas le dijo: “Creí que la había puesto en su cuna y accidentalmente la puse en el horno”.

La pericia en la escena aportó detalles que sustentaron los cargos. La bebé llevaba un body sobre el pañal, y los investigadores comprobaron que la tela había quedado fundida.

En el living se hallaron restos de una manta de bebé con importantes marcas de quemaduras.

Una mujer con anteojos y vestimenta verde camina por un pasillo escoltada por un hombre con barba
Los efectivos policiales encontraron a la bebé con quemaduras en todo el cuerpo; los bomberos la declararon muerta en la misma vivienda donde vivía con su madre (@KCTV)

Thomas se negó a hablar con los investigadores, pero sí aportó pruebas biológicas

Tras ser informada de sus derechos, Thomas declinó dar declaraciones a los detectives. Sin embargo, accedió a entregar una muestra de sangre y a permitir que las autoridades accedieran a la información de su teléfono celular, tal como consta en los documentos.

La fiscalía presentó el caso de manera gradual. En un primer momento, Thomas fue imputada únicamente por poner en peligro el bienestar de un menor.

Más adelante, los fiscales incorporaron el cargo de asesinato en primer grado, que fue el que habilitaba una posible condena a prisión perpetua.

La policía acudió a un domicilio en el barrio de Manheim Park alrededor de la 1:30 p.m. del viernes tras recibir un reporte de un infante que no mostraba signos vitales. (KMBC)
Informada de sus derechos, Thomas optó por el silencio frente a los investigadores, aunque colaboró con la entrega de material biológico y el acceso a su dispositivo móvil (KMBC)

La jueza determinó que la acusada entendía las consecuencias de su declaración

La jueza Sarah A. Castle dictaminó que Thomas ingresó al acuerdo de manera libre y voluntaria, con plena comprensión del cargo y sus implicancias.

El fallo consigna además que la defensa de enfermedad mental no fue invocada en el proceso.

La entonces fiscal del Condado de Jackson, Jean Peters Baker, se pronunció al momento de anunciarse la imputación original. “Reconocemos el carácter espantoso de esta tragedia y el peso que sentimos por la pérdida de esta preciosa vida. Confiamos en que el sistema de justicia penal responda de manera adecuada ante estas terribles circunstancias”, afirmó Baker, en declaraciones recogidas por Fox News.

Retrato de la jueza Sarah A. Castle con toga negra frente a una estantería con tomos de leyes
La magistrada que llevó el caso determinó que Thomas comprendía plenamente las consecuencias de su declaración de culpabilidad y descartó cualquier defensa por enfermedad mental (16th Judicial Circuit of Missouri)

Thomas fue devuelta a la custodia del sheriff del Condado de Jackson a la espera de su traslado a la prisión estatal.

La jueza Castle también ordenó el pago de USD 68 al Fondo de Compensación para Víctimas de Delitos de Misuri y eximió a la condenada del pago de las costas judiciales restantes.

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