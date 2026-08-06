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Casi 800.000 estudiantes de Georgia podrían verse afectados por cambios en las comidas escolares gratuitas

Una gran cantidad de alumnos podría perder el acceso garantizado a desayunos y almuerzos sin costo si las modificaciones administrativas vinculadas al SNAP alteran la participación de sus escuelas en el programa de elegibilidad comunitaria

Un grupo de niñas almorzando en el comedor escolar (Europa Press)
Casi 800.000 estudiantes de Georgia podrían perder el acceso a comidas escolares gratuitas por cambios federales vinculados al SNAP (Europa Press)
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La inminente aplicación de nuevas reglas federales preocupa a familias y educadores en Georgia, donde casi 800.000 estudiantes podrían ver afectadas sus comidas escolares gratuitas. El regreso a clases no solo viene marcado por los retos académicos, sino también por el temor de que muchos alumnos no cuenten con la alimentación necesaria para afrontar la jornada escolar. Para comunidades de bajos ingresos, esta situación amenaza con profundizar las desigualdades existentes y comprometer el bienestar de miles de niños y niñas.

En las aulas de Georgia, la realidad del hambre se hace presente a diario. Chenequa Mathis, maestra suplente en el condado de DeKalb y responsable de Global Thinkers en Decatur, comparte que la falta de alimentos es un problema recurrente entre los estudiantes.

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Según Mathis, aunque las estadísticas oficiales sitúan en un 40% el porcentaje de alumnos que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido, su experiencia le indica que la cifra real podría acercarse al 60% o incluso al 75%. “Si tienes hambre, no puedes concentrarte. Eso afecta tu desempeño en el aula”, relata Mathis, reflejando una preocupación compartida por muchos docentes.

En las escuelas que atienden principalmente a familias de bajos recursos, la comida escolar representa mucho más que un beneficio complementario: es un componente esencial del día escolar y, en muchos casos, la principal fuente de alimentación para los estudiantes.

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El PAE es hoy un programa con enormes instancias de control en la que participan rectores, Comités de Alimentación Escolar (CAE), manipuladoras de alimentos, estudiantes, docentes, padres de familia, gobernantes, y la comunidad en general. (Foto: Colprensa)
La ley federal One Big Beautiful Bill Act endurece la elegibilidad del SNAP y puede afectar de forma indirecta a las comidas escolares en Georgia (Foto: Colprensa)

La inquietud creciente se origina en los cambios introducidos por la ley federal conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, una normativa reciente que endurece los requisitos de elegibilidad y los procedimientos administrativos para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Aunque la ley no modifica los programas de alimentación escolar de manera directa, el informe del Center for American Progress advierte que sus efectos podrían sentirse de forma indirecta, especialmente en la elegibilidad de las escuelas para la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP).

Esta disposición permite que los centros educativos con un porcentaje suficiente de estudiantes inscritos automáticamente en SNAP, Medicaid o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) ofrezcan desayuno y almuerzo gratuitos a todos los alumnos, sin necesidad de solicitudes individuales por parte de las familias.

El funcionamiento del programa CEP es clave para comprender la magnitud del posible impacto. Si una escuela alcanza un umbral mínimo de alumnado inscrito automáticamente en los programas mencionados, puede sumarse al CEP y garantizar así comidas gratuitas para todos sus estudiantes. En Georgia, durante el ciclo escolar 2024-25, más de 1,2 millones de estudiantes asistieron a escuelas que participan en este programa.

De ellos, cerca de 800.000 reciben alimentación gratuita exclusivamente porque sus escuelas cumplen con los requisitos del CEP y no por una certificación individual de sus familias. Este esquema simplifica el acceso y reduce la carga burocrática, asegurando que incluso los niños cuyas familias podrían dudar en completar trámites no queden excluidos de la alimentación escolar.

Sin embargo, si una escuela pierde la elegibilidad para el CEP debido a una disminución en el número de estudiantes inscritos automáticamente en SNAP, Medicaid o TANF, las familias deberán volver a solicitar comidas gratuitas o a precio reducido de manera individual.

Quienes ya no cumplan los requisitos tendrían que afrontar un gasto anual estimado de 1.134 dólares por los almuerzos escolares de dos niños, según el informe citado. Esta suma representa una dificultad considerable para familias que ya enfrentan serios desafíos económicos. “La gasolina está carísima ahora mismo. Y encima tienen que empezar a presupuestar casi 1.200 dólares más”, advierte la doctora Imani Barnes, representante estatal y experta en salud pública, subrayando que el problema trasciende el ámbito económico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El costo de los almuerzos escolares para dos niños podría sumar 1.134 dólares al año para familias que pierdan el acceso a la ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del hambre en el rendimiento escolar es un punto central en la discusión. “Está demostrado que un estómago vacío no puede producir la cantidad de energía que un niño necesita para retener, o incluso absorber, la información que se le proporciona”, afirma Barnes.

Mathis coincide con esta perspectiva y añade que asistir a la escuela sin haber comido afecta el estado de ánimo, la capacidad de concentración y la disposición para el aprendizaje. Ambas voces resaltan que el acceso a una alimentación adecuada es una condición mínima para que el proceso educativo sea efectivo y equitativo.

Ante la incertidumbre que generan los cambios federales, el Departamento de Educación de Georgia indicó que todavía no ha recibido instrucciones claras sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas en relación con las comidas escolares.

Mientras aguardan precisiones, las autoridades estatales animan a todas las familias elegibles a solicitar comidas gratuitas o a precio reducido mediante el programa de nutrición escolar local. Los estudiantes que no queden certificados automáticamente aún pueden ser considerados según los ingresos de sus hogares.

El contexto económico agrava la situación de muchas familias en Georgia, ya presionadas por el encarecimiento de la vivienda, los alimentos y el transporte. Para los defensores de los derechos estudiantiles, el pago adicional por los almuerzos escolares podría convertirse en una carga difícil de soportar para presupuestos familiares ya ajustados.

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