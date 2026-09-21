"Puedes huir de la historia, pero no puedes esconderte": la advertencia de Lonnie Bunch tras siete años al frente del Smithsonian

Casi medio siglo después de su primer día en el Smithsonian, Bunch se va con una promesa cumplida: nunca le tuvo miedo a las historias difíciles (AP Photo/Allison Robbert, File)

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El Instituto Smithsonian es la red de museos más grande del mundo: 20 colecciones y un zoológico en Washington D.C., visitados cada año por millones de personas.

Quien la dirigió durante los últimos siete años, Lonnie G. Bunch III, anunció que dejará el cargo a fin de año.

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Lo hace como el primer afroamericano en ocupar ese puesto en los 180 años de historia de la institución, y en medio de una guerra abierta con la Casa Blanca por cómo los museos cuentan la historia de Estados Unidos, tal como reveló en una entrevista con CBS News.

Veinte museos, un zoológico nacional y 180 años de historia: el peso que Bunch cargó durante siete años (REUTERS/Kylie Cooper)

Bunch llegó al Smithsonian de la mano de un astronauta del Apolo 11

Bunch tiene 72 años y una relación con el Smithsonian que arranca casi medio siglo atrás. A los 25 años, fue contratado por el Museo Nacional del Aire y el Espacio por su entonces director, el astronauta Michael Collins, veterano de la misión Apollo 11.

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“Creo que vio pasión. Me importaba tanto la historia”, afirmó Bunch en declaraciones al medio estadounidense.

En 2019, trepó a la conducción de esa misma institución donde había empezado como joven historiador.

El lugar donde todo empezó: un joven historiador de 25 años y un astronauta del Apolo 11 que vio algo en él (REUTERS/Jonathan Ernst)

En su ceremonia de instalación, evocó la figura de Frederick Douglass —el abolicionista del siglo XIX que no tenía permitido hablar en ese recinto— y prometió que nunca le tendría miedo a las historias verdaderas, “por más duras o dolorosas que sean”.

El abolicionista que no tenía permitido hablar en ese recinto. Bunch lo recordó el día que tomó el cargo (Wikipedia)

El Museo de Historia y Cultura Afroamericana es su legado más duradero

Antes de convertirse en Secretario, Bunch fue el director fundador del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, inaugurado hace 10 años en Washington D.C. con una recepción prácticamente unánime.

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“No hay duda de que lo más importante que hice en mi carrera fue ser parte de la construcción de ese museo”, aseguró en la misma entrevista.

El museo, tal como lo describió Bunch, no es una historia sectorial: “Es la historia de un pueblo, pero también la historia de una nación”. Esa convicción —que los relatos difíciles no empequeñecen a un país, sino que lo completan— atraviesa toda su gestión.

Diez años abierto, recepción prácticamente unánime y una certeza de su fundador: no es la historia de un pueblo, es la historia de todos (AP Photo/Charles Rex Arbogast, File)

Trump acusó al Smithsonian de odiar a Estados Unidos

La tensión con el gobierno federal escaló de forma sostenida durante el último año y medio. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que calificó al Smithsonian de promotor de una “ideología divisiva centrada en la raza” y condicionó su financiamiento.

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Meses más tarde, el 19 de agosto de ese mismo año, Trump fue aún más lejos en sus redes sociales: afirmó que los museos de la institución estaban “fuera de control”, y los acusó de insistir en “lo horrible que es el país” y en “lo malo que fue la esclavitud”.

El golpe más duro llegó el 4 de julio de 2025, cuando la administración publicó un informe de 162 páginas contra el Museo Nacional de Historia Americana.

Un informe de 162 páginas y una propuesta insólita: poner un cartel en la entrada del museo advirtiendo que sus creadores no quieren que el visitante ame a su país (EFE/NEIL HALL)

El documento sostuvo que sería conveniente colocar en la entrada del museo un cartel que dijera: “Advertencia: los exhibits de este museo fueron preparados por personas que no quieren que usted ame a su país”. Bunch rechazó la acusación sin rodeos. “Las personas que trabajan en el Smithsonian aman a su país de maneras profundas”, declaró.

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Sobre la acusación de que los fundadores de la nación no tienen lugar en las exposiciones, Bunch admitió que esas historias podrían contarse “de forma más amplia”, pero negó que estén ausentes.

Y ante la pregunta directa sobre si su patriotismo fue cuestionado de manera personal, respondió: “Soy hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cada Día de los Caídos íbamos a los desfiles. Creo con mucha fuerza que puedes huir de la historia, pero no puedes esconderte”.

El secretario del Smithsonian salió al cruce de las críticas y defendió a su equipo con una sola certeza: el amor por el país no se mide con un cartel en la puerta (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

Su retiro no fue una huida, sino una decisión propia

Consultado por CBS News sobre si la presión de la Casa Blanca influyó en su decisión de retirarse, Bunch lo negó. “Los desafíos que enfrentamos son una de las razones por las que me quedé tanto tiempo”, aclaró.

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Incluso dijo haber sentido el impulso de quedarse “para siempre”, tanto para proteger a la institución como para hacer frente a las “tergiversaciones” del gobierno.

Bunch permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026. Sobre el perfil de su sucesor, dejó una sola condición pública: que tenga el coraje suficiente, cuando todo falle, “de echarme la culpa a mí”, dijo.

Confesó haber sentido el impulso de quedarse para siempre. Al final, eligió irse con la institución intacta (REUTERS/Annabelle Gordon)

Fuera de la ironía, indicó que debe ser alguien que conozca la historia de la institución, entienda el clima político y tenga valentía para actuar en consecuencia.

“El Smithsonian es la memoria colectiva de Estados Unidos”, dijo Bunch, “y uno no quiere ser una nación que olvida”.