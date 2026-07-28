El condado de Bergen sufrió daños y cortes tras una tormenta de rápido desplazamiento

La tormenta en el condado de Bergen, Nueva Jersey, dejó inundaciones, daños materiales y caos en la movilidad tras un cambio abrupto del clima

Guardar

Una tormenta de rápido desplazamiento sorprendió a los habitantes del condado de Bergen, Nueva Jersey, y de otras zonas del estado, dejando a su paso una estela de daños materiales y caos en la movilidad. El lunes por la noche, el clima cambió abruptamente, transformando una llovizna ligera en un aguacero torrencial que puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y la infraestructura local.

El condado de Bergen fue uno de los más afectados por el fenómeno meteorológico. Las precipitaciones intensas provocaron importantes inundaciones en diversas áreas, afectando tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y vías públicas. Según los reportes iniciales, las lluvias anegaron numerosos sectores, lo que obligó a los equipos de emergencia a multiplicar esfuerzos para atender los incidentes. El tendido eléctrico también sufrió daños considerables, con la caída de cables en distintas calles, lo que agravó la situación al dejar a varios vecindarios sin suministro eléctrico y crear condiciones peligrosas para los transeúntes y conductores. Estos problemas se extendieron más allá de Bergen, ya que varias comunidades de Nueva Jersey experimentaron consecuencias similares debido al embate del temporal.

PUBLICIDAD

La violencia de la tormenta se manifestó especialmente en la infraestructura vial. El tránsito vespertino, que habitualmente presenta altos volúmenes de vehículos, se vio repentinamente alterado cuando la lluvia intensa convirtió las carreteras en auténticos ríos. Conductores que apenas unos minutos antes circulaban bajo una llovizna, se encontraron de pronto inmersos en condiciones de visibilidad casi nula y con el peligro de perder el control de sus vehículos debido al agua acumulada. La Ruta 4, a la altura de Teaneck, se convirtió en uno de los puntos más críticos. El agua se precipitó con tal rapidez y fuerza que sorprendió a decenas de automovilistas, quienes no lograron abandonar la zona antes de que las corrientes de agua hicieran intransitable la vía.

Las lluvias torrenciales anegaron viviendas, comercios y vías públicas en Bergen y afectaron a otras comunidades de Nueva Jersey

En Hackensack, la situación fue aún más dramática en arterias como Temple Avenue. Allí, el nivel del agua subió tan rápidamente que varios vehículos quedaron atrapados, imposibilitando la circulación y poniendo en riesgo a sus ocupantes. Esta escena se repitió en distintos puntos de la región, donde los servicios de emergencia debieron intervenir para asistir a quienes quedaron varados por la crecida repentina de las aguas. Mientras tanto, la carretera 208, en dirección norte, sufrió inundaciones a la altura de Goffle Road en Hawthorne, lo que obligó a las autoridades a cerrar la autopista durante varias horas. Como resultado, el tráfico quedó congestionado en extensos tramos, y numerosos conductores pasaron horas a la espera de poder continuar su trayecto o recibir ayuda.

PUBLICIDAD

La rápida intervención de los equipos de rescate evitó que la situación derivara en mayores consecuencias. En River Edge, el equipo especializado en rescate en aguas rápidas fue movilizado de inmediato, enfrentando condiciones peligrosas para asistir a quienes habían quedado atrapados. En Kinderkamack Road, la crecida sorprendió a varios automovilistas que no lograron abandonar sus vehículos a tiempo. Según William Sanders, jefe de bomberos de River Edge, “Eso fue todo. Ocurrió muy rápido. Personalmente, no estaba preparado para esto”. Bajo su dirección, los rescatistas lograron poner a salvo a casi una docena de personas, mostrando la importancia de contar con personal entrenado y equipos adecuados para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos. La labor de los bomberos y rescatistas fue clave para evitar tragedias, ya que la velocidad con que el agua cubrió las vías dejó sin margen de maniobra a los afectados.

El impacto de la tormenta no se limitó al condado de Bergen. En Edison, una microrráfaga abrasadora acompañó a la tormenta, trayendo consigo vientos destructivos y granizo del tamaño de canicas sobre una carretera. La fuerza del viento fue tal que puso en riesgo la estabilidad de los árboles circundantes, varios de los cuales estuvieron a punto de caer. Esta combinación de lluvia, viento y granizo complicó aún más la circulación y generó alarma entre los residentes y automovilistas que se encontraban en la zona en ese momento.

PUBLICIDAD

El equipo de rescate en aguas rápidas de River Edge asistió a automovilistas atrapados en Kinderkamack Road y puso a salvo a casi una docena de personas

Por su parte, en Wyckoff, los vientos alcanzaron intensidades similares, provocando la caída de cables eléctricos en Cedar Hill Avenue, cerca de la carretera 208. La caída de los cables energizados originó un incendio, que fue atendido por los servicios de emergencia para evitar la propagación y daños mayores. Estos incidentes pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante episodios meteorológicos extremos y la necesidad de mantener protocolos de actuación rápida y coordinada.

Las autoridades advirtieron que los problemas derivados de esta tormenta podrían ser solo el inicio de una semana compleja para la región. Los pronósticos meteorológicos anticipan más lluvias intensas para el martes, lo que mantiene en alerta a la población y a los servicios de emergencia. Se espera que el clima adverso continúe afectando la movilidad y pueda generar nuevas inundaciones, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse informados, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las instrucciones de las autoridades locales.

PUBLICIDAD