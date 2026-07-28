Qué deben saber los pescadores y turistas sobre la mini temporada de langosta en Florida este año

La mini temporada de langosta espinosa en Florida se realizará el 29 y 30 de julio de 2026 con la participación de miles de buzos y navegantes (NBC South Florida)

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La temporada de pesca de langosta espinosa en Florida arranca este miércoles con la apertura de la mini temporada deportiva, un evento de dos días que convoca cada año a miles de buzos y navegantes en las costas del estado.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera de Estados Unidos intensificarán los patrullajes en los cuerpos de agua del estado entre el 29 y el 30 de julio de 2026, con controles de seguridad, inspecciones a embarcaciones y supervisión del cumplimiento de las normativas federales y estatales.

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La FWC y la Guardia Costera intensificarán los patrullajes durante la mini temporada de langosta en Florida con controles de seguridad e inspecciones a embarcaciones (NBC South Florida)

Asimismo, adquiere importancia porque la mini temporada de langosta es uno de los fines de semana de mayor actividad en las aguas de Florida. Durante esos dos días, los participantes con licencia vigente pueden capturar hasta 12 langostas por persona por día en la mayoría de las aguas del estado.

De igual modo, una excepción aplica para el Condado de Monroe y el Parque Nacional Biscayne, donde el límite se reduce a seis ejemplares por persona por día. Esta distinción fue reforzada por el vocero de la FWC, George Reynaud, quien detalló las restricciones ante los medios durante la jornada de capacitación previa a la temporada.

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La pesca recreativa de langosta espinosa permite capturar hasta 12 langostas por persona por día en la mayor parte de las aguas de Florida (NBC South Florida)

Dónde está permitido cazar y dónde no

Aunque la pesca de langosta espinosa es legal en la mayor parte de las aguas de Florida durante la mini temporada, existen zonas de veda absoluta donde la captura está prohibida.

Entre estas áreas se incluyen el Parque Nacional Everglades, el Parque Nacional Dry Tortugas, las áreas de no extracción del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, el Santuario de Langosta de la Bahía Biscayne/Card Sound y las cinco zonas de protección de arrecifes de coral dentro del Parque Nacional Biscayne. Tampoco está permitido en el Parque Estatal John Pennekamp.

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Los infractores que capturen langostas en estas áreas protegidas se exponen a citaciones y sanciones impuestas tanto por la FWC como por las autoridades federales. Los oficiales de ambas agencias patrullarán esas zonas durante toda la mini temporada.

El Condado de Monroe y el Parque Nacional Biscayne fijan un límite de seis langostas por persona por día durante la mini temporada de Florida (CBS Miami)

Medidas que determinan si un ejemplar es legal

Para que una langosta pueda ser retenida, su caparazón —el caparazón duro que va desde la cabeza hasta el abdomen— debe medir más de 7,6 centímetros (3 pulgadas), medición que debe realizarse en el agua. Todo buzo tiene la obligación de llevar consigo un dispositivo de medición, ya que los oficiales pueden solicitarlo en cualquier momento.

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Reynaud precisó que “si ven los huevos de color naranja brillante adheridos bajo la cola, que se asemejan a una esponja de color naranja intenso, está prohibido capturarla”. La captura de hembras con huevos está vedada en toda circunstancia.

Tampoco está permitido separar la cola del cuerpo mientras el ejemplar se encuentre en el agua, ni usar dispositivos que puedan pinchar, perforar o aplastar al crustáceo. El método de captura autorizado consiste en el uso de una red y un palo para provocar el movimiento del animal.

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En el Condado de Monroe, la pesca nocturna de langosta queda expresamente prohibida durante los días de la mini temporada.

La langosta solo puede retenerse si el caparazón mide más de 7,6 centímetros en el agua y el buzo lleva un dispositivo de medición (NBC South Florida)

Las precauciones en el agua que exige la Guardia Costera

La afluencia masiva de embarcaciones convierte este fin de semana en uno de los más peligrosos del calendario náutico de Florida. El especialista en navegación recreativa del Distrito Sureste de la Guardia Costera, Scott Szczepaniak, advirtió en un comunicado que "los navegantes deben estar preparados y hacer que esto sea lo más seguro posible".

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También señaló que “una de las formas más comunes en que hemos visto personas resultar heridas es como consecuencia de colisiones con otras embarcaciones, con estructuras como puentes o con el fondo".

El teniente de la Guardia Costera, Matthew Ross insistió en que los motores deben apagarse completamente cuando haya buzos o nadadores en el agua cerca de la embarcación.

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La normativa de Florida prohíbe capturar hembras con huevos, separar la cola bajo el agua y usar instrumentos que perforen o aplasten la langosta (CBS Miami)

Además, enumeró una serie de requisitos para todos los navegantes:

Verificar el funcionamiento de las luces de navegación antes de zarpar.

No sobrecargar la embarcación respecto a su capacidad nominal.

Mantener los dispositivos electrónicos y plotter con el brillo reducido para no afectar la visión nocturna.

Usar el chaleco salvavidas en todo momento.

La captura de langosta espinosa está prohibida en zonas como Everglades, Dry Tortugas, John Pennekamp y áreas protegidas del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida (NBC South Florida)

El teniente Michael Barrios, de la Unidad de Patrulla Marina del Departamento del Alguacil de Miami-Dade, recordó: “Siempre que un buzo esté en el agua, la bandera o el símbolo debe estar desplegado”. Las embarcaciones tienen la obligación de reducir la velocidad a marcha lenta dentro de un radio de unos 90 metros (300 pies) de una bandera de buzo en aguas abiertas.

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La Guardia Costera también recomendó que el ambiente marino acelera los efectos del alcohol, por lo que la navegación bajo la influencia del alcohol está prohibida. Quienes planeen participar en la mini temporada deben contar con una licencia de pesca en aguas saladas y un permiso de langosta vigentes antes de ingresar al agua.