"Es un delito increíblemente espantoso y bárbaro": la Justicia de Los Ángeles resolvió que el cantante D4vd vaya a juicio

David Anthony Burke, el músico conocido como D4vd, escuchó sin expresión visible el fallo de la jueza Charlaine Olmedo que lo envía a juicio oral por asesinato en Los Ángeles (REUTERS)

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Una jueza ordenó que el cantante D4vd enfrente un juicio oral por el asesinato y la mutilación del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuya relación con el músico quedó documentada en miles de mensajes de texto.

La decisión, adoptada el lunes 27 de julio por la jueza del Condado de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, concluyó una audiencia preliminar de cinco días y puso fin a la etapa de determinación de causa probable. De esta manera, D4vd —cuyo nombre legal es David Anthony Burke— tiene 21 años y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, abuso sexual continuo a una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

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La jueza también encontró causa probable para tres circunstancias especiales: acecho, homicidio con fines económicos y eliminación de un testigo potencial, los cuales habilitan la posibilidad de una condena a muerte.

La Fiscalía del Condado aún delibera si solicitará dicha pena. Mietras que Burke permanece detenido sin fianza, y su lectura formal de cargos está programada para el 31 de agosto, con un juicio que podría comenzar 60 días después.

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La adolescente Celeste Rivas Hernández conoció a David Burke cuando tenía 11 años (Reuters)

Los hechos centrales del caso

Según la fiscalía, Burke conoció a Rivas Hernández cuando ella tenía 11 años, a través de redes sociales, y comenzó una relación sexual con la menor cuando ella tenía 13 y él 18. El 23 de abril de 2025, Burke envió un Uber a buscarla a su domicilio en Los Ángeles.

Poco después de las 22, mientras el vehículo se aproximaba a la vivienda de Burke en las colinas de Hollywood, la joven envió su último mensaje: “Ey, ya casi llego, abre la puerta si estás en casa”. Los fiscales sostienen que Burke la habría apuñalado al momento de ingresar al departamento.

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La noche anterior, la adolescente le envió una serie de mensajes en los que amenazaba con revelar la relación al padre de él, destruir su carrera y atentar contra su vida. “Voy a terminar con tu carrera y con tu vida”, escribió en uno de los textos.

La fiscalía argumentó que el móvil del homicidio fue precisamente el temor de Burke a que esas amenazas se hicieran efectivas: su álbum debut, Withered, fue lanzado dos días después de la muerte de la menor.

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Dos años después comenzó el abuso sexual que la fiscalía documenta con más de 8.000 mensajes de texto (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

La evidencia presentada en la audiencia preliminar

Durante los cinco días de audiencia, los fiscales exhibieron fotografías de autopsia, imágenes de abuso sexual y registros de compras en línea que, según la acusación, muestran cómo Burke desarticuló el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la agencia Associated Press, los registros indican que Burke adquirió sierras de cadena, piscinas inflables, bolsas de cadáver tipo “City Morgue” y otros insumos en Amazon y Home Depot en los días posteriores al 23 de abril.

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Los restos de Rivas Hernández fueron hallados el 8 de septiembre de 2025 en dos bolsas dentro del maletero delantero de su Tesla, tres días después de que el vehículo fuera remolcado desde las colinas de Hollywood donde permanecía aparentemente abandonado.

El detective Corey Farell, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), testificó que entre Burke y la menor se intercambiaron más de 8.000 mensajes de texto. Entre ellos, según informó el New York Times, figuraban conversaciones sobre anticonceptivos, un embarazo y un aborto ocurridos cuando Rivas Hernández tenía 13 años.

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Los fiscales introdujeron además fotografías de ambos juntos, incluyendo una en la que la joven llevaba tatuado el nombre “David” en uno de sus dedos —uno de los dos dedos que faltaban cuando fue hallado el cuerpo—.

D4vd, por su parte, tenía tatuado “Celeste” en otro dedo. La médica forense determinó que la causa de la muerte fue un homicidio provocado por dos heridas punzantes: una en el abdomen derecho que dañó el hígado y otra en la zona inferior del tórax izquierdo.

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Los restos de la adolescente fueron hallados meses después de la desaparición en el maletero de un Tesla, en las colinas de Hollywood (Crédito: KABC)

Argumentos de la defensa

Los abogados de Burke sostuvieron que la evidencia no prueba la existencia del dolo requerido para una condena por asesinato. “No hay pruebas de que el señor Burke albergara una intención deliberada de matar a la señorita Hernández”, declaró la defensora Marilyn Bednarski ante la jueza.

La defensa argumentó que el dictamen forense fue demasiado vago al no especificar con qué tipo de arma se infligieron las heridas, y señaló que las sierras de cadena encontradas en el garaje de Burke dieron negativo para presencia de sangre y no fueron analizadas posteriormente para ADN.

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La defensa también estableció que los padres de la menor conocían la relación y habían dado su consentimiento por escrito para que su hija viajara a Londres con Burke por una semana.

Según el detective Farell, Burke incluso asistió a servicios religiosos con la familia de la víctima. Además, los abogados destacaron que Rivas Hernández le pidió a Burke en siete oportunidades visitarlo en los días previos a su muerte, y que él accedió a enviarle el Uber solo tras la insistencia de la joven.

Celeste Rivas Hernández tenía 14 años cuando fue asesinada el 23 de abril de 2025 (Foto AP/Damian Dovarganes)

La decisión judicial y los próximos pasos

La jueza Olmedo descartó los argumentos de la defensa y determinó que la fiscalía satisfizo el umbral de causa probable en todos los cargos. “El pueblo cumplió con su carga en todos los puntos”, afirmó la magistrada.

El fiscal del distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró tras el fallo que la evidencia presentada en la audiencia preliminar representó apenas “una pequeña fracción” del total disponible y que la acusación aportará pruebas adicionales durante el juicio.

“Fue difícil incluso escuchar estas pruebas”, afirmó Hochman en referencia a las imágenes y los testimonios, en ocasiones muy explícitos, presentados en la vista preliminar. Además, agregó: “También hay que tener en cuenta que el delito del que estamos hablando es increíblemente horrible y bárbaro“.

El fiscal del distrito Nathan Hochman advirtió que la evidencia presentada en la audiencia preliminar representó apenas una parte del total que la acusación llevará al juicio oral (REUTERS/Daniel Cole)

El abogado de la familia de Rivas Hernández, Patrick Steinfeld, afirmó que los familiares estaban “aliviados” por la decisión, pero expresó que estaban “horrorizados de que los abogados defensores hayan presentado evidencia para culpar a una niña de 14 años”.

Los padres de la menor estuvieron presentes durante la mayor parte de la audiencia, aunque abandonaron la sala en algunos momentos de los testimonios más explícitos.

D4vd se convirtió en un fenómeno musical durante su adolescencia con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Su canción “Romantic Homicide”, lanzada en 2022, acumula más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. En 2024 actuó en el festival Coachella y compuso el himno oficial del videojuego Fortnite.