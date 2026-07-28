El FBI ofrece USD 10.000 por un mexicano acusado de asesinato que escapó de una cárcel en Georgia

El FBI de Atlanta ofrece una recompensa de 10.000 dólares por información que permita encontrar a Pablo Zuriel Miranda tras su fuga de la prisión del condado de Atkinson (REUTERS)

Guardar

La madrugada del domingo se registró una fuga que ha movilizado a las autoridades federales y estatales en Georgia. Pablo Zuriel Miranda, un recluso acusado de graves delitos, logró escapar de la cárcel del condado de Atkinson, ubicada en Pearson, Georgia, desatando un operativo de búsqueda que involucra a distintas agencias policiales. La evasión, confirmada por las autoridades locales, ocurrió en circunstancias que aún están bajo investigación y ha generado preocupación entre la población del área, así como una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la fuga de Miranda no solo representa un desafío logístico para el sistema penitenciario del condado, sino que también pone en relieve la urgencia de localizarlo antes de que pueda abandonar la jurisdicción. La cárcel de Atkinson, normalmente encargada de la custodia de personas acusadas de delitos graves, enfrenta ahora cuestionamientos sobre sus protocolos de seguridad y la eficacia de sus procedimientos internos. La evasión de Miranda se produjo en las primeras horas del día, momento en el que la vigilancia suele estar reducida, lo que pudo haber facilitado su huida.

PUBLICIDAD

La preocupación de las autoridades se fundamenta en la naturaleza de los cargos que enfrenta Miranda. El fugitivo estaba detenido bajo acusación de asesinato y agresión con agravantes, delitos relacionados con un tiroteo ocurrido en el año 2024 en el propio condado de Atkinson. Según la investigación policial, Miranda habría tenido un papel central en ese episodio violento, lo que derivó en su arresto y posterior encarcelamiento. La gravedad de estas imputaciones no solo incrementa el riesgo que representa su fuga, sino que también explica la rápida escalada de la búsqueda a nivel federal.

Los cargos de asesinato y agresión con agravantes son considerados entre los más severos en la legislación penal estadounidense. En el caso particular de Miranda, las pruebas reunidas hasta el momento habrían sido suficientes para mantenerlo bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos judiciales. El tiroteo de 2024 fue un hecho que conmocionó a la comunidad local, atrayendo la atención tanto de los medios de comunicación como de las autoridades estatales. El proceso penal en su contra se encontraba en una etapa crítica, lo que agrega presión sobre las fuerzas de seguridad para lograr su pronta recaptura.

PUBLICIDAD

Acciones del FBI y emisión de orden federal de arresto

El FBI emitió una orden federal de arresto contra Pablo Zuriel Miranda para ampliar la búsqueda más allá de Georgia y coordinar acciones con otras jurisdicciones (EFE/ Octavio Guzmán)

Tras confirmarse la fuga, el FBI de Atlanta asumió un papel central en la coordinación de los esfuerzos para localizar y detener a Miranda. La agencia federal no solo ha unido recursos con los cuerpos policiales locales y estatales, sino que también ha emitido una orden federal de arresto en su contra, lo que amplía el alcance de la búsqueda y permite la colaboración con otras jurisdicciones. La decisión de escalar la investigación a nivel federal se sustenta en la información de inteligencia que sugiere que Miranda podría intentar evadir la justicia saliendo del estado de Georgia.

El FBI ha advertido que existe la posibilidad de que el fugitivo busque escapar hacia México, utilizando la ciudad de Atlanta como punto de partida. Esta hipótesis ha llevado a un aumento de la vigilancia en los accesos y salidas de la ciudad, así como a la colaboración con organismos de control migratorio y aduanero. La emisión de la orden federal implica que Miranda es ahora buscado en todo el territorio nacional y que cualquier persona que colabore en su fuga podría enfrentar consecuencias legales graves.

PUBLICIDAD

La movilización del FBI incluye la difusión de la imagen y los datos de Miranda en medios nacionales y locales, con el objetivo de alertar a la población y facilitar la identificación del prófugo. Las autoridades han recordado a la ciudadanía la importancia de no intentar detenerlo por cuenta propia, ya que se le considera peligroso debido a la naturaleza violenta de los delitos que se le imputan.

El FBI difundió la imagen y los datos de Pablo Zuriel Miranda en medios nacionales y locales y pidió a la población no intentar detenerlo (FBI)

Como parte de la estrategia para lograr la recaptura, el FBI de Atlanta ha anunciado una recompensa de 10.000 dólares a quien proporcione información que conduzca directamente al arresto de Pablo Zuriel Miranda. La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar el flujo de información relevante para la investigación. Este tipo de medidas son habituales en casos donde se considera que la intervención pública puede marcar la diferencia en el resultado de la búsqueda.

PUBLICIDAD

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Miranda, o que hayan presenciado movimientos sospechosos relacionados con él, pueden comunicarse con la oficina del FBI en Atlanta a través del número 770-216-300 o mediante la plataforma digital tips.fbi.gov. Las autoridades garantizan la confidencialidad de la información proporcionada y recuerdan que la seguridad de la comunidad depende en gran medida de la cooperación entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

La fuga de Pablo Zuriel Miranda y la posterior reacción de las autoridades evidencian la gravedad del caso y la determinación de los organismos federales por evitar que un acusado de delitos violentos permanezca en libertad. La expectativa ahora está puesta en la efectividad de los operativos de búsqueda y en la respuesta de la ciudadanía ante la convocatoria del FBI.

PUBLICIDAD