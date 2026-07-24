Estados Unidos

Alex Saab se declaró no culpable en un tribunal federal de Miami

La defensa presentó la declaración ante la jueza Lauren F. Louis y pidió un proceso con jurado, mientras la magistrada no fijó fecha de juicio ni abordó una eventual libertad bajo fianza

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Nicolás Maduro con Alex Saab a quien nombró Minis ... ias y quien está detrás de la empresa Mavetur VENEZUELA
Alex Saab, señalado como presunto testaferro del ex dictador Nicolás Maduro

Alex Saab, ex ministro de Industria de Venezuela y empresario colombiano señalado como presunto testaferro del ex dictador Nicolás Maduro, se declaró no culpable de lavado de dinero y otros delitos financieros este viernes ante un tribunal federal en Miami. El acusado no compareció en persona: sus abogados presentaron la declaración ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado, según informó uno de sus letrados a AFP.

Los cargos formales incluyen lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, y ocultamiento del origen de fondos. La jueza no fijó fecha para el juicio ni se debatió ninguna solicitud de libertad bajo fianza durante la breve audiencia celebrada en el centro de Miami.

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Saab está acusado de liderar una red que desvió fondos del programa de ayuda alimentaria CLAP, destinado a los sectores más vulnerables de Venezuela. “Alex Saab supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentación venezolano destinado a los pobres, así como de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró en mayo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva.

Esta audiencia del viernes es la segunda comparecencia de Saab ante la justicia estadounidense. La primera tuvo lugar el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela, producida tras la operación del 3 de enero en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas.

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Alex Saab - Cargos
Saab fue protegido por la dictadura de Nicolás Maduro en varias ocasiones - crédito Visuales IA

Nacido en Colombia hace 54 años, Saab fue una figura activa en la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Según las autoridades estadounidenses, fue precisamente su papel como testaferro y presunto lavador de dinero lo que le valió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

Sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2019, fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado al año siguiente. En 2023, el gobierno de Joe Biden lo liberó como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela. De regreso en Caracas, Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional en 2024.

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa
La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa

Tras la captura de Maduro en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos. El ex dictador, de 63 años, y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn y se declararon inocentes de cargos de narcotráfico y conspiración relacionada con armas de fuego. Este miércoles, un tribunal federal de Nueva York propuso que el juicio contra ambos comience en junio de 2027.

(Con información de AFP y EFE)

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