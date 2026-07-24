Los 2.318 casos de sarampión en EE. UU. elevan el brote a su nivel más alto en 35 años tras rebasar el total registrado en 2025

Estados Unidos registra en 2026 el mayor brote de sarampión desde 1991, con 2.318 casos confirmados al 24 de julio según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos registra en 2026 el mayor brote de sarampión desde 1991, superando el total anual de 2025 y evidenciando una disminución en la cobertura de vacunación, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El fuerte incremento impacta principalmente a menores y comunidades con baja inmunización, marcando un punto de inflexión en la tendencia de salud pública en el país.

De acuerdo con el balance difundido por el CDC y recogido por The New York Times, la cifra de contagios confirmados alcanzó los 2.318 casos al 24 de julio. Este registro ya sobrepasó los 2.289 casos acumulados durante 2025, convirtiendo a 2026 en el año con mayor número de infecciones desde 1991. Las autoridades federales advierten que la mayoría de los pacientes no había recibido la vacuna o presentaba un estado de vacunación desconocido.

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Estados Unidos había eliminado la transmisión local del virus en el año 2000 gracias a campañas de inmunización masiva. Sin embargo, la cobertura vacunal disminuyó en los últimos años, lo que favoreció la reaparición de brotes, especialmente en Carolina del Sur, Utah y Texas, donde los departamentos de salud reportaron cientos de nuevos casos recientes. Según CNN, esta situación ha motivado a organismos internacionales a evaluar si el país mantiene su estatus de nación libre de sarampión.

¿Cuántos casos de sarampión se reportan en Estados Unidos en 2026?

Los datos oficiales del CDC indican que, hasta el 24 de julio de 2026, se han registrado 2.318 casos confirmados de sarampión en 44 estados y el Distrito de Columbia, el mayor total desde 1991. El rastreador de la Universidad Johns Hopkins, citado por HealthDay, señala que la cifra supera la de todo 2025 y representa una tendencia sostenida al alza en los últimos dos años.

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El informe detalla que más del 90% de los casos corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado vacunal es desconocido. El CDC subraya que los brotes se concentran en comunidades donde la cobertura inmunológica es menor al promedio nacional, lo que favorece la transmisión del virus.

Los casos de sarampión en Estados Unidos en 2026 ya superaron el total anual de 2025 y alcanzan a 44 estados y el Distrito de Columbia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión en 2026?

De acuerdo con el desglose del CDC, los estados con mayor número de contagios confirmados son:

Carolina del Sur : 670 casos

Utah : 518 casos

Texas: 182 casos

Estos tres estados concentran más de la mitad de los contagios reportados en el país durante 2026, según datos citados por HealthDay y confirmados por el CDC. El brote más grande ocurrió en Carolina del Sur, donde la transmisión inició en octubre de 2025 y persistió hasta abril de 2026.

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Además, el CDC informó que el virus alcanzó a grandes áreas metropolitanas como Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Detroit, Seattle, Denver, Filadelfia y Columbus. La agencia contabilizó 35 brotes activos en lo que va del año, muchos de ellos asociados a cadenas de transmisión iniciadas el año anterior.

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en Estados Unidos?

Las autoridades sanitarias atribuyen el incremento de casos a la disminución en la cobertura de vacunación. El CDC documentó que el porcentaje nacional de niños que recibieron la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, MMR) descendió a 92,5% en el ciclo escolar 2024-2025, por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar brotes.

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“La gran mayoría de los contagios corresponde a personas no vacunadas o con estatus vacunal desconocido”, detalla el CDC en su informe semanal. Esta tendencia se observa especialmente en comunidades donde la reticencia a la vacunación y la desinformación han reducido la inmunización colectiva.

El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa. Según el CDC, cada persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas no inmunizadas. Esta característica hace que la protección colectiva dependa de altos niveles de vacunación.

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El CDC informó que más del 90% de los contagios de sarampión corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el CDC sobre la gravedad del brote actual?

El CDC confirmó que 2026 supera ampliamente la cifra total de casos de 2025 y que la tendencia no muestra señales de revertirse. “La cantidad de casos alcanzada tan temprano en el año refleja la magnitud de los brotes ocurridos en los primeros meses, especialmente en Carolina del Sur y Utah”, afirmó William Moss, epidemiólogo citado por HealthDay.

La epidemióloga estatal de Utah, Leisha Nolen, advirtió que el brote en la frontera con Arizona podría ser de tres a cuatro veces mayor de lo que indican los registros oficiales, un fenómeno atribuido a la subnotificación. “Lo que se logra contar y reportar casi siempre es una subestimación de lo que realmente ocurrió”, declaró Nolen, según recogió The Associated Press.

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En Texas, el jefe estatal de epidemiología, Varun Shetty, explicó que la falta de información y la reticencia de algunos pacientes a compartir datos personales complican el rastreo y la confirmación de casos. “Lo que se puede contar y reportar es casi siempre una subestimación de lo que efectivamente ocurrió”, indicó Shetty, en declaraciones recogidas por The Associated Press.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos del sarampión, y quiénes son los más afectados?

El sarampión es una infección viral que se manifiesta con fiebre alta, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Puede causar complicaciones graves, incluyendo neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte. Según el CDC, los niños menores de cinco años y los adolescentes de entre 5 y 19 años son los grupos más afectados en 2026.

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El informe oficial señala que el 20% de los casos corresponde a menores de cinco años, el 50% a personas de entre 5 y 19 años, y el 30% restante a adultos de 20 años o más. Cerca del 6% de los pacientes confirmados requirió hospitalización durante 2026, lo que equivale a 146 personas hasta la fecha del reporte.

El CDC contabilizó 35 brotes activos de sarampión en 2026, con presencia del virus en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el brote en la salud pública de Estados Unidos?

El impacto del brote afecta tanto a la salud pública como al sistema educativo y social. El CDC advirtió que la disminución de la vacunación se refleja en la aparición de clusters de casos y en la extensión de los brotes en zonas con baja inmunización. “La evidencia es clara: las personas no vacunadas o con estatus desconocido representan el 93% de los casos en 2026”, señala la agencia.

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No se han reportado fallecimientos por sarampión en 2026, mientras que en 2025 se registraron tres muertes asociadas a la enfermedad. El CDC recomienda completar los esquemas de vacunación y reforzar la vigilancia epidemiológica en comunidades vulnerables.

¿Qué medidas se están tomando ante el aumento de casos de sarampión?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y los departamentos de salud estatales intensificaron campañas de información y vacunación, con el objetivo de frenar la propagación del virus. El CDC recomienda a la población revisar y completar los esquemas de inmunización, especialmente en comunidades donde la cobertura es inferior al promedio nacional.

Además, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tienen previsto analizar en noviembre si Estados Unidos y México mantienen su estatus de países libres de sarampión, una calificación lograda en el año 2000. Esta revisión se debe al repunte de casos y la persistencia de brotes, como confirmó CNN en sus reportes.

El seguimiento de los casos y la respuesta institucional definirán el impacto a mediano plazo en la salud pública estadounidense. La vigilancia epidemiológica y la actualización de los registros de inmunización son medidas centrales para contener la propagación.

¿Qué puede esperarse en los próximos meses y cómo afecta a la población?

El brote de sarampión en 2026 mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y educativas, que han reforzado la comunicación sobre la importancia de la vacunación. El CDC insiste en que la protección colectiva depende de la inmunización de la mayor parte de la población, especialmente de los niños en edad escolar.

La revisión internacional del estatus sanitario de Estados Unidos podría motivar nuevas estrategias de vacunación y control. Mientras tanto, los expertos esperan que el número de casos continúe en aumento si no se revierte la tendencia de baja vacunación. La población debe estar atenta a los comunicados oficiales y asegurarse de que los menores cuenten con todas las dosis recomendadas.