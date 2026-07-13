El adolescente de Georgia acusado del tiroteo mortal en una escuela secundaria aceptará los cargos ante el tribunal

Colt Gray, acusado del tiroteo en Apalachee High School en Georgia, aceptará los cargos en una audiencia de plea no negociado (REUTERS)

El caso de Colt Gray, el adolescente acusado del tiroteo mortal en Apalachee High School en Georgia, sigue generando conmoción en la comunidad y atención a nivel nacional.

Los hechos, ocurridos en septiembre de 2024, dejaron como saldo la muerte de dos estudiantes y dos docentes, además de varios heridos. Ahora, el joven de 16 años enfrentará una audiencia clave este mes, en la que podría cambiar su declaración y recibir sentencia.

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La investigación reveló detalles sobre la planificación del ataque, el entorno familiar del acusado y las decisiones judiciales adoptadas en los últimos meses, según informó la agencia Associated Press.

Los investigadores señalaron que Colt Gray ingresó a la escuela con un rifle semiautomático oculto en una mochila y abrió fuego en un aula y en los pasillos (Google Earth)

Detalles sobre la audiencia de Colt Gray

La audiencia de Colt Gray está programada para el 24 de julio, a las 9 de la mañana, en la sede judicial del condado de Barrow. Se trata de una audiencia de “plea” y sentencia no negociada.

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A diferencia de un acuerdo de culpabilidad tradicional, en este caso no existe un pacto previo entre la defensa y la fiscalía sobre la pena a imponer. Esto implica que la decisión final recaerá completamente en el juez, quien escuchará los argumentos de ambas partes antes de dictar sentencia.

Gray, que hasta ahora se había declarado no culpable, decidió modificar su declaración durante esta instancia y aceptar la culpabilidad, tal como lo sugieren los documentos judiciales. El juez había establecido un plazo para que el adolescente notificara su voluntad de cambiar la declaración antes del inicio del juicio.

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Esta decisión podría influir significativamente en la duración y el desarrollo del proceso, ya que un reconocimiento de culpabilidad permite avanzar directamente a la fase de sentencia.

En audiencias de “plea no negociado”, la ausencia de un acuerdo previo deja al juez la potestad de imponer cualquier condena dentro de los límites de la ley, una vez recibidas las recomendaciones de ambas partes y evaluados los hechos presentados.

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La audiencia de Colt Gray será el 24 de julio en el condado de Barrow y el juez definirá la pena sin un acuerdo previo entre defensa y fiscalía (REUTERS)

Cargos y hechos del tiroteo en Apalachee High School

El 4 de septiembre de 2024, Colt Gray, entonces de 14 años, perpetró un ataque armado en Apalachee High School, ubicada al noreste de Atlanta. El adolescente ingresó al establecimiento portando un rifle semiautomático, oculto en una mochila y envuelto en un cartel.

Durante el segundo período de clases, salió de un baño armado y abrió fuego en un aula y en los pasillos, según confirmaron los investigadores.

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El ataque dejó un saldo de cuatro víctimas mortales: los estudiantes Christian Angulo y Mason Schermerhorn, ambos de 14 años, y los docentes Cristina Irimie, de 53 años, y Richard Aspinwall, de 39 años. Además, un profesor y ocho estudiantes resultaron heridos, siete de ellos por impactos de bala.

Gray fue arrestado poco después y acusado como adulto de 55 cargos en total, entre ellos asesinato, crueldad hacia menores y 25 cargos de asalto agravado. La magnitud de los cargos refleja tanto la letalidad del ataque como la cantidad de personas afectadas en una escuela con cerca de 1.900 alumnos.

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En el análisis de los hechos, los investigadores señalaron que Gray llevó el arma al autobús escolar esa mañana y que su acción fue premeditada. El operativo policial y la respuesta de los servicios de emergencia lograron evitar una cifra aún mayor de víctimas.

El tiroteo en Apalachee High School ocurrió el 4 de septiembre de 2024 y dejó dos estudiantes y dos docentes muertos (Archivo)

Proceso judicial: cambio de sede, detalles sobre el juicio y situación legal

El proceso judicial contra Colt Gray estuvo marcado por decisiones atípicas en casos de esta naturaleza. La defensa solicitó el cambio de sede del juicio, argumentando la necesidad de garantizar la imparcialidad del jurado, solicitud que fue aceptada por el juez Nicholas Primm. El juicio se trasladó así al condado de Columbia, unos 160 kilómetros al este de Barrow, donde ocurrió el ataque.

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El juicio de Gray tenía fecha prevista para mediados de octubre, pero los recientes movimientos judiciales alrededor de su declaración de culpabilidad modificaron el calendario.

Desde su detención, Gray permaneció bajo custodia en un centro juvenil, enfrentando la posibilidad de una condena a varias décadas de prisión, dependiendo de la sentencia que determine el juez tras la audiencia de “plea no negociado”.

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La defensa y la fiscalía tendrán oportunidad de presentar sus argumentos y recomendaciones de sentencia antes de que se dicte el fallo definitivo, lo que podría ocurrir en el transcurso de la semana posterior a la audiencia del 24 de julio.

Colt Gray fue acusado como adulto de 55 cargos, entre ellos asesinato, crueldad hacia menores y 25 cargos de asalto agravado (REUTERS)

Responsabilidad y condena del padre, Colin Gray

Un aspecto relevante del caso es la implicación judicial del padre del acusado, Colin Gray. La fiscalía lo responsabilizó directamente por haber facilitado el arma a su hijo. En marzo, un jurado lo declaró culpable de 27 cargos graves, incluidos asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad hacia menores.

Los fiscales argumentaron que Colin Gray permitió el acceso de Colt al rifle utilizado en el ataque, además de haberle proporcionado municiones y otros accesorios para armas a pesar de los antecedentes de conducta violenta del adolescente.

El padre declaró que su intención era fortalecer el vínculo con su hijo a través de actividades de caza y tiro en el polígono, pero el tribunal consideró que su negligencia tuvo consecuencias fatales. Colin Gray es el primer adulto en Georgia en ser condenado por su vinculación con un tiroteo escolar cometido por su hijo, y su sentencia está prevista para este mes también.

La fiscalía sostuvo que Colin Gray facilitó el arma a su hijo y un jurado lo declaró culpable de 27 cargos graves por su vínculo con el tiroteo escolar (REUTERS)

Planificación y antecedentes de Colt Gray antes del ataque

Las investigaciones revelaron que Colt Gray planeó el ataque con antelación. Un agente de la Oficina de Investigación de Georgia testificó que el joven dejó un cuaderno en el aula con instrucciones detalladas y un diagrama para organizar el asalto.

En sus anotaciones, calculó que podría matar hasta 26 personas y herir a otras 13. El adolescente había sido entrevistado junto a su padre por la policía en mayo de 2023, tras una amenaza en línea vinculada a él, aunque negó cualquier implicación en ese momento.

A nivel escolar, Gray había saltado el octavo grado e ingresado a Apalachee High School ya comenzado el ciclo lectivo, pero acumuló ausencias reiteradas. Sus familiares buscaron asistencia psicológica para él antes del tiroteo, aunque nunca llegó a ser atendido por un profesional.

La investigación sobre Colt Gray concluyó que el ataque fue premeditado y detectó un cuaderno con instrucciones, un diagrama del asalto y referencias a Nikolas Cruz (Erin Clark via AP)

Según la madre de Gray, Marcee Gray, separada de Colin Gray, advirtió en varias ocasiones sobre la necesidad de asegurar las armas y limitar el acceso de su hijo, petición que fue ignorada.

Otro elemento inquietante fue el hallazgo de un altar en el dormitorio de Gray dedicado a Nikolas Cruz, autor de la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida.