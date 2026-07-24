Estados Unidos

El huracán Fausto alcanza la categoría 2 en el Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana

Meteorólogos alertan por un mayor riesgo de vientos y lluvias en el archipiélago, aunque todavía no está definido el punto de impacto y recomiendan seguir los reportes oficiales

Guardar
Google icon
Imagen satelital en tonos grises de un ciclón tropical con un ojo central. El fondo oscuro incluye líneas de cuadrícula y etiquetas 20N y 15N
El huracán Fausto se fortaleció a categoría 2 en el océano Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana (NOAA vía AP)

El huracán Fausto se fortaleció a categoría 2 en el océano Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana, informó la agencia AP con datos de meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami advirtió el viernes que aumentó el riesgo de impactos por viento y lluvia en la zona, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud. En un comunicado, el organismo señaló: “Quienes tengan interés en las islas hawaianas deberían seguir de cerca el progreso de Fausto”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el parte, Fausto se encontraba a unos 2.250 kilómetros (1.398 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y a unos 2.400 kilómetros (1.491 millas) al este de Hilo, en Hawái. Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 169 km/h (105 mph).

El organismo advirtió que aumentó el riesgo de impactos en Hawái, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud de los efectos, por lo que recomendó seguir los informes oficiales y la trayectoria de Fausto.

PUBLICIDAD

Esa incertidumbre se mantuvo como uno de los elementos centrales del reporte, en la medida en que el sistema avanzaba por aguas abiertas.

Advertencia por oleaje, marejadas y corrientes de resaca

Gran vista aérea en blanco y negro de un sistema ciclónico con nubes en espiral y un ojo discernible
Fausto se ubicaba a unos 2.250 kilómetros de Baja California y a unos 2.400 kilómetros de Hilo, con vientos máximos sostenidos de 169 km/h (NOAA)

Además de la atención puesta en Hawái, el Centro Nacional de Huracanes de Miami indicó que el oleaje generado por Fausto podía provocar marejadas ciclónicas y corrientes de resaca peligrosas en algunas zonas del sur de California.

Según el informe, el principal riesgo asociado a ese oleaje es la aparición de condiciones adversas en sectores costeros, incluso a distancia del centro del huracán. El organismo mencionó que ese escenario podía derivar en un mar más agitado de lo habitual en áreas específicas, con posibles efectos para actividades recreativas.

El parte también señaló que las corrientes de resaca podían volverse peligrosas en algunos tramos del litoral, por lo que el llamado fue a mantenerse informados a través de los avisos que emiten las autoridades meteorológicas.

el centro anticipó un debilitamiento gradual del ciclón durante los próximos días. Ese pronóstico apuntó a una disminución progresiva de la intensidad, aunque sin precisar en qué momento se daría el cambio ni qué ritmo tendría esa tendencia.

Seguimiento en Hawái: riesgo en aumento, pero sin un punto de impacto definido

El Centro Nacional de Huracanes anticipó un debilitamiento gradual del ciclón Fausto durante los próximos días (Condado Maui vía AP)
El Centro Nacional de Huracanes anticipó un debilitamiento gradual del ciclón Fausto durante los próximos días (Condado Maui vía AP)

La advertencia del viernes señaló que aumentó el riesgo de impactos por viento y lluvia en las islas hawaianas, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud, por lo que recomendó seguir de cerca la trayectoria y la evolución de Fausto.

mientras continuaban las actualizaciones técnicas sobre su ubicación y sus vientos máximos sostenidos.

Otra depresión tropical podría convertirse en huracán en los próximos días

En el Pacífico, el organismo meteorológico también informó sobre una depresión tropical situada a unos 965 kilómetros (600 millas) al sur de Zihuatanejo, México. Según el reporte, el sistema podía convertirse en tormenta tropical el viernes.

El mismo informe anticipó que ese fenómeno podría fortalecerse hasta huracán durante los próximos días. de acuerdo con el parte citado, no representaba una amenaza para tierra firme.

La mención de esta depresión se sumó al panorama general de actividad en el Pacífico, mientras Fausto permanecía activo y bajo seguimiento por su potencial acercamiento a Hawái y por el oleaje previsto hacia el sur de California.

Bertha tocó tierra por segunda vez y luego se disipó

El reporte añadió que Fausto seguía activo mientras la tormenta tropical Bertha avanzaba por la costa del Golfo. Según AP, el fenómeno generó fuerte oleaje e inundaciones en el sur de Luisiana y Texas al tocar tierra por segunda vez el jueves.

Más tarde, el centro de huracanes informó que Bertha se disipó. Con ese dato, el foco volvió a concentrarse en el Pacífico y en la evolución de Fausto.

Temas Relacionados

HuracánHawáiCentro Nacional de HuracanesVientos fuertesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los homicidios en Estados Unidos cayeron 18% en 2026 y podrían alcanzar su nivel más bajo en un siglo

El informe analizó 13 categorías delictivas y encontró descensos en nueve de ellas, incluidos robos, asaltos agravados y robo de vehículos

Los homicidios en Estados Unidos cayeron 18% en 2026 y podrían alcanzar su nivel más bajo en un siglo

Dos hombres fueron apuñalados cerca de Central Park al grito de “Dios es grande”: la policía investiga un posible crimen de odio

Los ataques reavivaron el temor en la comunidad local y llevaron a la apertura de una investigación sobre posibles motivaciones vinculadas a identidad religiosa

Dos hombres fueron apuñalados cerca de Central Park al grito de “Dios es grande”: la policía investiga un posible crimen de odio

Varias personas resultaron heridas tras estrellarse un hidroavión con 11 ocupantes frente a la costa de Washington

El piloto declaró una emergencia antes de realizar un amerizaje forzoso, tras el cual la aeronave se incendió y quedó parcialmente sumergida cerca de Sucia Island

Varias personas resultaron heridas tras estrellarse un hidroavión con 11 ocupantes frente a la costa de Washington

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

En la normativa vial norteamericana, este símbolo tiene un propósito específico para evitar accidentes y daños en caminos con desniveles. Cómo reconocerlo y por qué es clave reducir la velocidad al encontrarlo

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

Todo lo que hay que saber sobre ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada

La enfermedad se contrae al ingerir alimentos que tienen el parásito Cyclospora cayetanensis. Hasta el momento se informaron contagios en 41 estados de Estados Unidos, mientras sigue la investigación

Todo lo que hay que saber sobre ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada

TECNO

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Acusan a ChatGPT de poner en riesgo la vida de un hombre por “consejos”de salud: el caso ya llegó a tribunales

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Cómo cambió la vida de Jason Kelce desde que Travis Kelce comenzó su relación con Taylor Swift

Siete años de guitarra a todo volumen: el insólito caso del hombre que terminó arrestado en Japón

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

MUNDO

Las negociaciones entre el Gobierno indio y el Cockroach Janta Party terminaron sin acuerdo

Las negociaciones entre el Gobierno indio y el Cockroach Janta Party terminaron sin acuerdo

Estados Unidos sancionó a una red vinculada a Babak Zanjani por ayudar al régimen de Irán a evadir restricciones

Las 10 fronteras más largas del planeta

La crisis en Ormuz y Bab el-Mandeb pone en jaque al comercio mundial y dispara la incertidumbre energética

Una aldea italiana comenzará a aplicar multas a los turistas que rompan las reglas