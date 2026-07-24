El huracán Fausto alcanza la categoría 2 en el Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana

El huracán Fausto se fortaleció a categoría 2 en el océano Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana (NOAA vía AP)

El huracán Fausto se fortaleció a categoría 2 en el océano Pacífico y podría acercarse a las islas hawaianas la próxima semana, informó la agencia AP con datos de meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami advirtió el viernes que aumentó el riesgo de impactos por viento y lluvia en la zona, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud. En un comunicado, el organismo señaló: “Quienes tengan interés en las islas hawaianas deberían seguir de cerca el progreso de Fausto”.

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De acuerdo con el parte, Fausto se encontraba a unos 2.250 kilómetros (1.398 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y a unos 2.400 kilómetros (1.491 millas) al este de Hilo, en Hawái. Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 169 km/h (105 mph).

El organismo advirtió que aumentó el riesgo de impactos en Hawái, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud de los efectos, por lo que recomendó seguir los informes oficiales y la trayectoria de Fausto.

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Esa incertidumbre se mantuvo como uno de los elementos centrales del reporte, en la medida en que el sistema avanzaba por aguas abiertas.

Advertencia por oleaje, marejadas y corrientes de resaca

Fausto se ubicaba a unos 2.250 kilómetros de Baja California y a unos 2.400 kilómetros de Hilo, con vientos máximos sostenidos de 169 km/h (NOAA)

Además de la atención puesta en Hawái, el Centro Nacional de Huracanes de Miami indicó que el oleaje generado por Fausto podía provocar marejadas ciclónicas y corrientes de resaca peligrosas en algunas zonas del sur de California.

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Según el informe, el principal riesgo asociado a ese oleaje es la aparición de condiciones adversas en sectores costeros, incluso a distancia del centro del huracán. El organismo mencionó que ese escenario podía derivar en un mar más agitado de lo habitual en áreas específicas, con posibles efectos para actividades recreativas.

El parte también señaló que las corrientes de resaca podían volverse peligrosas en algunos tramos del litoral, por lo que el llamado fue a mantenerse informados a través de los avisos que emiten las autoridades meteorológicas.

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el centro anticipó un debilitamiento gradual del ciclón durante los próximos días. Ese pronóstico apuntó a una disminución progresiva de la intensidad, aunque sin precisar en qué momento se daría el cambio ni qué ritmo tendría esa tendencia.

Seguimiento en Hawái: riesgo en aumento, pero sin un punto de impacto definido

El Centro Nacional de Huracanes anticipó un debilitamiento gradual del ciclón Fausto durante los próximos días (Condado Maui vía AP)

La advertencia del viernes señaló que aumentó el riesgo de impactos por viento y lluvia en las islas hawaianas, aunque todavía era pronto para precisar el punto exacto o la magnitud, por lo que recomendó seguir de cerca la trayectoria y la evolución de Fausto.

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mientras continuaban las actualizaciones técnicas sobre su ubicación y sus vientos máximos sostenidos.

Otra depresión tropical podría convertirse en huracán en los próximos días

En el Pacífico, el organismo meteorológico también informó sobre una depresión tropical situada a unos 965 kilómetros (600 millas) al sur de Zihuatanejo, México. Según el reporte, el sistema podía convertirse en tormenta tropical el viernes.

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El mismo informe anticipó que ese fenómeno podría fortalecerse hasta huracán durante los próximos días. de acuerdo con el parte citado, no representaba una amenaza para tierra firme.

La mención de esta depresión se sumó al panorama general de actividad en el Pacífico, mientras Fausto permanecía activo y bajo seguimiento por su potencial acercamiento a Hawái y por el oleaje previsto hacia el sur de California.

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Bertha tocó tierra por segunda vez y luego se disipó

El reporte añadió que Fausto seguía activo mientras la tormenta tropical Bertha avanzaba por la costa del Golfo. Según AP, el fenómeno generó fuerte oleaje e inundaciones en el sur de Luisiana y Texas al tocar tierra por segunda vez el jueves.

Más tarde, el centro de huracanes informó que Bertha se disipó. Con ese dato, el foco volvió a concentrarse en el Pacífico y en la evolución de Fausto.

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