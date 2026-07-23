Wall Street abrió en rojo tras la subida del petróleo y las cuentas de Alphabet y Tesla

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Wall Street abrió en descenso este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía un 0,7% tras el repunte del precio del petróleo de Texas, que alcanzó los 100 dólares por barril. Los inversores mostraban inquietud por el aumento previsto de gastos en inteligencia artificial (IA) de Alphabet y Tesla.

Al inicio de la jornada, el Dow Jones perdía 365 puntos, situándose en 51.853 unidades; el S&P 500 disminuía un 0,78%, hasta los 7.440 puntos; y el Nasdaq, de perfil tecnológico, caía un 1,52%, llegando a 25.300 puntos.

La Bolsa de Nueva York registró tensiones luego de que el petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzara los 100 dólares el barril, impulsado por la reivindicación de ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo por parte de milicias rebeldes hutíes de Yemen, apoyadas por Irán.

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El ataque tuvo lugar tras varios días de fricciones con Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení y mantiene una alianza con Washington, motivadas por el aterrizaje de un avión iraní en el aeropuerto de Saná.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Justin Lane

El estrecho de Bab al Mandeb, acceso al mar Rojo, ha cobrado relevancia como vía alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, tras el reinicio de la ofensiva de Estados Unidos. Un eventual conflicto en esta zona podría intensificar la presión en los mercados.

Las acciones de Alphabet y Tesla, dos referentes de Wall Street, descendían un 5,8% y un 10,8%, respectivamente, tras presentar resultados trimestrales que generaron inquietud entre los inversores.

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Alphabet, matriz de Google, registró un beneficio neto de 174.685 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que representa un incremento interanual del 178%, según cifras divulgadas este miércoles.

A pesar de ello, la empresa incrementó su previsión anual de gastos de capital, que incluyen infraestructuras para IA, a un rango de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares, posicionándose como una de las ‘Big Tech’ con mayores inversiones previstas en este rubro para 2026.

Tesla también incrementó sus gastos de capital en más de un 100%.

En otros mercados, el oro se depreciaba un 2,08%, ubicándose en 4.065 dólares la onza; la plata bajaba un 3,51%, hasta 58,18 dólares la onza; y el bono del Tesoro a 10 años subía 3,9 puntos básicos, alcanzando el 4,707%.

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