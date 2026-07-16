Una densa capa de humo cubre Nueva York: tiñó el cielo y ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan

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El Mundial 2026 fuera de la cancha: imágenes inéditas desde todo el mundo Las rondas de eliminación directa de la Copa Mundial 2026 ha dejado miles de reacciones alrededor del planeta tanto de alegría, tristeza y un sin fin de emociones. Acá una galería de las mejores.

Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026 Después de 28 años sin participar en un mundial, los nórdicos firman su mejor actuación en la historia con proyecciones de superar la etapa de los cuartos de final.

En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026 Finalizados los octavos de final, selecciones de primer nivel han sido eliminadas junto a sus estrellas en los octavos de final. Estos son algunos de los futbolistas de renombre que ya no forman parte del torneo.

Rostros de tristeza de la afición mexicana tras el final del sueño mundialista La selección de México culminó su participación mundialista tras perder 2-3 ante Inglaterra, en un estadio Azteca lleno y con un sueño pendiente de avanzar de los octavos de final.