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Una densa capa de humo cubre Nueva York: tiñó el cielo y ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan

El denso y penetrante humo de los incendios forestales oscureció el cielo de Estados Unidos el jueves, desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la costa este, reduciendo la visibilidad y provocando advertencias de que respirar el aire exterior podría ser peligroso

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Un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) circula por calles congestionadas con las sirenas a todo volumen mientras el humo de los incendios forestales canadienses cubre la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado
Un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) circula por calles congestionadas con las sirenas a todo volumen mientras el humo de los incendios forestales canadienses cubre la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado
Aviones de Delta permanecen en una pista en medio del humo de un incendio forestal en el aeropuerto LaGuardia, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
Aviones de Delta permanecen en una pista en medio del humo de un incendio forestal en el aeropuerto LaGuardia, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
El humo de un incendio forestal se cierne sobre una pista del aeropuerto LaGuardia, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
El humo de un incendio forestal se cierne sobre una pista del aeropuerto LaGuardia, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
El puente George Washington sobre el río Hudson, entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, visto a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
El puente George Washington sobre el río Hudson, entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, visto a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
People ride personal watercraft boats on the Hudson River towards Manhattan seen through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Mike Segar
People ride personal watercraft boats on the Hudson River towards Manhattan seen through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Mike Segar
Un peatón camina por una calle en medio del humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Un peatón camina por una calle en medio del humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Una densa capa de humo procedente de un incendio forestal cubre la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Una densa capa de humo procedente de un incendio forestal cubre la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
La Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales en Jersey City, Nueva Jersey, EEUU, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
La Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales en Jersey City, Nueva Jersey, EEUU, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
El Empire State Building se ve a través de una capa de humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
El Empire State Building se ve a través de una capa de humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
El horizonte de la ciudad de Nueva York y el One World Trade Center se ven desde el mirador Edge a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El horizonte de la ciudad de Nueva York y el One World Trade Center se ven desde el mirador Edge a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El horizonte de la ciudad de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El horizonte de la ciudad de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
La Estatua de la Libertad se ve a través de una capa de humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
La Estatua de la Libertad se ve a través de una capa de humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Varias personas visitan el mirador Edge mientras contemplan el horizonte de la ciudad de Nueva York y el One World Trade Center a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Varias personas visitan el mirador Edge mientras contemplan el horizonte de la ciudad de Nueva York y el One World Trade Center a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Transbordadores cruzan el puerto de Nueva York, vistos a través de una capa de humo de incendios forestales, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
Transbordadores cruzan el puerto de Nueva York, vistos a través de una capa de humo de incendios forestales, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar
El horizonte de la ciudad de Nueva York y el Empire State Building se aprecian a través de una capa de humo de incendios forestales, vistos desde Newport, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El horizonte de la ciudad de Nueva York y el Empire State Building se aprecian a través de una capa de humo de incendios forestales, vistos desde Newport, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Un helicóptero y un ferry atraviesan el East River mientras la ciudad de Nueva York se encuentra cubierta por el humo de los incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angelina Katsanis
Un helicóptero y un ferry atraviesan el East River mientras la ciudad de Nueva York se encuentra cubierta por el humo de los incendios forestales en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angelina Katsanis

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