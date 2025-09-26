Una marca de autos de alta gama retira del mercado casi 200.000 unidades por falla que podría provocar incendios

BMW retira 196.355 autos en EE.UU. por riesgo de incendio en el relé del motor. (REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo)

BMW inició el retiro de 196.355 autos en Estados Unidos debido al potencial de cortocircuito y riesgo de incendio por corrosión en el relé del arranque del motor, según comunicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el 26 de septiembre de 2025. La medida afecta a modelos de años recientes y también involucra a vehículos Toyota Supra, fabricados en alianza con la marca alemana.

La agencia federal explicó que el defecto podría ocasionar un sobrecalentamiento en el sistema, elevando las probabilidades de un siniestro. El retiro implica comunicados oficiales y revisión gratuita en concesionarios autorizados. De acuerdo con Reuters, la notificación comenzará a efectuarse de manera progresiva a partir del 14 de noviembre, con detalles específicos provistos a los propietarios potencialmente afectados.

La campaña ocurre en un contexto previo de retiros masivos similares vinculados a componentes eléctricos en automóviles de la firma. En 2024, BMW ordenó la revisión de más de 720.000 unidades por una falla en la bomba de agua eléctrica, que también presentaba riesgos de incendio, recordó CBS News.

¿Cuáles son los modelos de BMW y Toyota afectados por el retiro en 2025?

El llamado a revisión abarca una gama extensa de vehículos producidos entre 2019 y 2022 bajo las marcas BMW y Toyota. Según el informe publicado por la NHTSA y difundido por Reuters, estos son los modelos identificados:

BMW 330i (años 2019 a 2021)

BMW Z4 (2019 a 2022)

BMW 530i , BMW X3 , BMW X4 , Toyota Supra (2020 a 2022)

BMW 430i y 430i Convertible (2021 a 2022)

BMW 230i (2022)

La mayoría de los vehículos afectados pertenecen a la marca alemana, mientras una cantidad menor corresponde al modelo Supra, fabricado en colaboración con Toyota. De acuerdo con la comunicación oficial, la cifra de unidades dentro del territorio estadounidense alcanza los 196.355 vehículos.

Las autoridades indicaron que todos los vehículos bajo análisis presentaban la misma vulnerabilidad: el relé del motor de arranque puede corroerse, provocar sobrecalentamiento y derivar en un cortocircuito, lo que eleva el riesgo de incendio incluso con el auto estacionado.

La NHTSA recomienda estacionar los vehículos afectados al aire libre hasta su reparación. (REUTERS/Michael Dalder/File Photo)

¿Cómo saber si mi BMW o Toyota Supra está incluido en el recall de 2025 en EE.UU.?

La NHTSA informó que desde el 14 de noviembre comenzarán a despachar cartas a propietarios cuyos vehículos figuran entre los modelos identificados. A partir de esa fecha, cualquier persona podrá ingresar en el sitio oficial (NHTSA.gov/recalls) el número de identificación vehicular (VIN) o los datos de su auto (marca, año y modelo), con el fin de corroborar si está entre los afectados por la medida, según precisó CBS News.

Además, la automotriz ha puesto a disposición la línea de atención al cliente para usuarios de BMW en Estados Unidos: 1-800-525-7417. Quienes posean unidades Toyota Supra también recibirán información y acceso a servicios en los concesionarios oficiales.

¿Por qué se retiran más de 196.000 BMW y Toyota en Estados Unidos en 2025?

La autoridad vial estadounidense solicitó tomar medidas preventivas hasta la verificación y reparación definitiva: “Se recomienda estacionar los vehículos al aire libre y alejados de estructuras hasta que el inconveniente haya sido subsanado”, instruyó la NHTSA. El comunicado subraya que la posibilidad de incendio puede materializarse mientras el vehículo está apagado o sin que el motor esté en funcionamiento, a raíz de la afectación eléctrica en el relé.

La causa concreta es la detección de corrosión en el relé del motor de arranque, que puede provocar sobrecalentamiento y cortocircuito. Este problema implica un aumento del riesgo de incendio, según información oficial publicada por la NHTSA.

El procedimiento de reparación consistirá en la sustitución gratuita del relé del arranque por uno nuevo, libre de fallos relacionados con la corrosión. Los trabajos se llevarán a cabo exclusivamente en la red oficial de concesionarios de BMW y Toyota, sin cargo alguno para los propietarios.

La reparación gratuita incluye el reemplazo del relé defectuoso en concesionarios oficiales. (REUTERS/Jorge Silva/File Photo)

¿Qué otros retiros recientes ha realizado BMW en América del Norte?

En septiembre de 2024, la multinacional había informado el llamado a revisión de más de 720.700 unidades en Estados Unidos, Canadá y México, debido a defectos en la bomba de agua eléctrica, cuya instalación deficiente podía generar cortocircuitos y fue tipificada como “peligro de incendio” en la documentación de la NHTSA difundida ese año, recuperó CBS News. En ambos casos, el problema se focalizó en componentes electrónicos que intervienen de forma directa en la ignición y el enfriamiento del sistema motriz.

El nuevo retiro replica el procedimiento de comunicación y atención a clientes instrumentado en aquella ocasión, basado en notificaciones, verificación en línea y reemplazo de partes defectuosas en concesionarios oficiales.

¿Qué pasos deben seguir los propietarios de BMW y Toyota Supra ante el recall en 2025?

El llamado se realiza sobre más de 196.000 vehículos que circulan por las vías estadounidenses, tanto de uso particular como corporativo. Propietarios y poseedores de modelos BMW y Toyota Supra de los años señalados deberán aguardar la notificación individual y seguir las indicaciones de la autoridad vial para reducir los riesgos potenciales en tanto sus autos no hayan pasado por la reparación certificada.

“Los concesionarios reemplazarán el componente defectuoso, sin cargo para el usuario”, reiteró la NHTSA en el aviso oficial, citada por Reuters. El proceso busca mitigar el riesgo de daños materiales y personales, con cobertura total sobre el arreglo, incluidas partes y mano de obra.

Hasta la fecha, la autoridad regulatoria no ha reportado incidentes graves asociados directamente a este defecto, según la recopilación de datos informada al Congreso estadounidense por parte de la NHTSA.

El retiro programado establece como próximos pasos el envío de avisos individualizados a cada dueño registrado, la apertura de la consulta a través del sitio de la agencia y la puesta en marcha de los recambios en la red de concesionarios autorizados. La reparación gratuita representa la principal garantía requerida por los estándares federales de protección al consumidor y seguridad vial.