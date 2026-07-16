Donald Trump dará un discurso centrado en la integridad electoral

Donald Trump pronunciará un discurso sobre la integridad electoral a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato. (Reuters)

Donald Trump pronunciará este jueves un discurso en horario estelar sobre la integridad electoral, en medio de tensiones internas en el Partido Republicano y a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato.

La portavoz Karoline Leavitt confirmó que la intervención comenzará a las 21:00 (1.00 GMT del viernes) y aseguró que el presidente presentará información “respaldada por hechos y pruebas” sobre la protección del sistema de votación. Anticipó, además, que el mandatario podría referirse a Irán y a la economía al inicio de su presentación.

PUBLICIDAD

Entre los contenidos bajo evaluación figuraba información de inteligencia sensible, recopilada durante el primer mandato de Trump (2017-2021), sobre la presunta capacidad o intención de China de interferir en las elecciones presidenciales de ese período.

Se barajan también señalamientos de que la CIA habría conocido las acciones chinas sin informar al entonces presidente, así como acusaciones, hasta entonces desconocidas, de manipulación de datos de votantes estadounidenses. Los directores de la CIA, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y el Departamento de Seguridad Nacional fueron invitados a estar presentes durante el discurso.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca, en Washington, donde se prepara la alocución presidencial sobre integridad electoral. (REUTERS/Ken Cedeno)

Un grupo de trabajo de la Casa Blanca, encabezado por el periodista conservador John Solomon, solicitó a la comunidad de inteligencia los documentos pertinentes y dedicó las últimas semanas a revisarlos. El borrador final no estaba listo al mediodía del jueves y seguía sujeto a cambios por parte de Trump.

Todo esto ocurre mientras la administración lleva meses presionando al Congreso para aprobar la Ley SAVE America, que exigiría identificación con foto para votar, prueba de ciudadanía para registrarse y nuevas restricciones al sufragio por correo. La norma también obligaría a los estados a compartir datos de registro con el gobierno federal.

PUBLICIDAD

La iniciativa cuenta con escaso respaldo incluso dentro del Partido Republicano. Los demócratas y los defensores del derecho al voto argumentan que el fraude electoral es extremadamente raro y que la legislación suprimiría participación legítima.

Esa resistencia no se limita a la iniciativa legislativa. Varios altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron preocupación por el contenido final de la presentación, y algunos temían que la información de inteligencia pudiera resultar engañosa y perjudicar al partido de cara a noviembre.

PUBLICIDAD

La disputa por la seguridad electoral remite a la negativa de Trump a reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020 y a las advertencias demócratas sobre el uso político de la inteligencia. (Reuters)

El panorama electoral republicano es adverso: la aprobación presidencial se encuentra deteriorada y el electorado está irritado por la guerra con Irán y el alza en los precios de la energía. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, esquivó el miércoles una pregunta sobre si aconsejaría al republicano centrarse en el costo de vida antes que en polémicas electorales pasadas: “Estamos enfocados en las elecciones de 2026, al menos yo lo estoy”, declaró. Los demócratas, en tanto, solo necesitan arrebatar tres escaños para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

El trasfondo de toda la disputa es la negativa del mandatario a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020, pese a que numerosos tribunales y recuentos descartaron las afirmaciones de fraude a gran escala.

PUBLICIDAD

Los miembros demócratas del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes enviaron una carta al director interino de la ODNI, Bill Pulte, junto con los líderes del FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, para exigirles que impidan que el presidente “utilice la inteligencia como arma para respaldar afirmaciones falsas sobre la seguridad electoral”. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue más directo: “Saben que no pueden ganar las elecciones limpiamente”, afirmó.

Un eventual control de la Cámara por parte de los demócratas les permitiría impulsar un tercer juicio político contra Trump, quien ya fue sometido a ese proceso dos veces durante su primer mandato. Ninguna de las principales cadenas —NBC, CBS, ABC, CNN y Fox News— confirmó si abriría su programación para la transmisión en vivo, un espacio que históricamente se reserva para comunicaciones presidenciales de primer orden.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y Reuters)