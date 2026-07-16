Estados Unidos

Donald Trump dará un discurso centrado en la integridad electoral

La portavoz Karoline Leavitt sostuvo que se expondrán elementos sobre el resguardo del sufragio

Guardar
Donald Trump pronunciará un discurso sobre la integridad electoral a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato. (Reuters)
Donald Trump pronunciará un discurso sobre la integridad electoral a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato. (Reuters)

Donald Trump pronunciará este jueves un discurso en horario estelar sobre la integridad electoral, en medio de tensiones internas en el Partido Republicano y a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato.

La portavoz Karoline Leavitt confirmó que la intervención comenzará a las 21:00 (1.00 GMT del viernes) y aseguró que el presidente presentará información “respaldada por hechos y pruebas” sobre la protección del sistema de votación. Anticipó, además, que el mandatario podría referirse a Irán y a la economía al inicio de su presentación.

PUBLICIDAD

Entre los contenidos bajo evaluación figuraba información de inteligencia sensible, recopilada durante el primer mandato de Trump (2017-2021), sobre la presunta capacidad o intención de China de interferir en las elecciones presidenciales de ese período.

Se barajan también señalamientos de que la CIA habría conocido las acciones chinas sin informar al entonces presidente, así como acusaciones, hasta entonces desconocidas, de manipulación de datos de votantes estadounidenses. Los directores de la CIA, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y el Departamento de Seguridad Nacional fueron invitados a estar presentes durante el discurso.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca, en Washington, donde se prepara la alocución presidencial sobre integridad electoral. (REUTERS/Ken Cedeno)
La Casa Blanca, en Washington, donde se prepara la alocución presidencial sobre integridad electoral. (REUTERS/Ken Cedeno)

Un grupo de trabajo de la Casa Blanca, encabezado por el periodista conservador John Solomon, solicitó a la comunidad de inteligencia los documentos pertinentes y dedicó las últimas semanas a revisarlos. El borrador final no estaba listo al mediodía del jueves y seguía sujeto a cambios por parte de Trump.

Todo esto ocurre mientras la administración lleva meses presionando al Congreso para aprobar la Ley SAVE America, que exigiría identificación con foto para votar, prueba de ciudadanía para registrarse y nuevas restricciones al sufragio por correo. La norma también obligaría a los estados a compartir datos de registro con el gobierno federal.

La iniciativa cuenta con escaso respaldo incluso dentro del Partido Republicano. Los demócratas y los defensores del derecho al voto argumentan que el fraude electoral es extremadamente raro y que la legislación suprimiría participación legítima.

Esa resistencia no se limita a la iniciativa legislativa. Varios altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron preocupación por el contenido final de la presentación, y algunos temían que la información de inteligencia pudiera resultar engañosa y perjudicar al partido de cara a noviembre.

La disputa por la seguridad electoral remite a la negativa de Trump a reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020 y a las advertencias demócratas sobre el uso político de la inteligencia. (Reuters)
La disputa por la seguridad electoral remite a la negativa de Trump a reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020 y a las advertencias demócratas sobre el uso político de la inteligencia. (Reuters)

El panorama electoral republicano es adverso: la aprobación presidencial se encuentra deteriorada y el electorado está irritado por la guerra con Irán y el alza en los precios de la energía. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, esquivó el miércoles una pregunta sobre si aconsejaría al republicano centrarse en el costo de vida antes que en polémicas electorales pasadas: “Estamos enfocados en las elecciones de 2026, al menos yo lo estoy”, declaró. Los demócratas, en tanto, solo necesitan arrebatar tres escaños para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

El trasfondo de toda la disputa es la negativa del mandatario a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020, pese a que numerosos tribunales y recuentos descartaron las afirmaciones de fraude a gran escala.

Los miembros demócratas del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes enviaron una carta al director interino de la ODNI, Bill Pulte, junto con los líderes del FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, para exigirles que impidan que el presidente “utilice la inteligencia como arma para respaldar afirmaciones falsas sobre la seguridad electoral”. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue más directo: “Saben que no pueden ganar las elecciones limpiamente”, afirmó.

Un eventual control de la Cámara por parte de los demócratas les permitiría impulsar un tercer juicio político contra Trump, quien ya fue sometido a ese proceso dos veces durante su primer mandato. Ninguna de las principales cadenas —NBC, CBS, ABC, CNN y Fox News— confirmó si abriría su programación para la transmisión en vivo, un espacio que históricamente se reserva para comunicaciones presidenciales de primer orden.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Donald Trumpfraude electoralCIAIránEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tasa de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos sube a 6,55%

El promedio alcanza su mayor nivel desde agosto de 2024 y presiona la compra de vivienda, mientras las ventas pendientes retroceden y anticipan un verano más lento

La tasa de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos sube a 6,55%

El humo de los incendios de Canadá cubre Estados Unidos: qué significa para la salud un aire “peligroso”

El repunte de partículas desde focos en Canadá elevó el índice AQI por encima de 150 en sectores del área triestatal durante el miércoles, y los pronósticos indicaron que el deterioro podría extenderse hasta el viernes

El humo de los incendios de Canadá cubre Estados Unidos: qué significa para la salud un aire “peligroso”

El operador del teleprompter de la Casa Blanca habría ganado más de USD 100.000 en apuestas sobre los discursos de Trump

La investigación sostiene que Gabriel Perez utilizó su acceso a intervenciones presidenciales para operar en el mercado de menciones de la plataforma Kalshi, donde los usuarios pronostican si una figura pública mencionará palabras, frases o temas concretos

El operador del teleprompter de la Casa Blanca habría ganado más de USD 100.000 en apuestas sobre los discursos de Trump

Estos son los 20 aeropuertos más transitados del mundo: ¿cuántos son de Estados Unidos?

La clasificación internacional muestra qué terminales concentran el mayor flujo de viajeros y cuáles ganaron posiciones durante 2025

Estos son los 20 aeropuertos más transitados del mundo: ¿cuántos son de Estados Unidos?

Alerta por estafas con FaceTime: así roban contraseñas bancarias en EE. UU. y cómo protegerte

Una modalidad de engaño se extiende al pasar de llamadas a videoconferencia, y empuja a las personas a transmitir el escritorio mientras acceden a su entidad financiera, dejando a la vista claves, datos y códigos temporales

Alerta por estafas con FaceTime: así roban contraseñas bancarias en EE. UU. y cómo protegerte

TECNO

Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp y borrar fotos o videos que ocupan memoria

Grok Build de Elon Musk: el código abierto para crear aplicaciones ya está disponible

Terremotos en Venezuela: la ingeniería y tecnología que define si un edificio sobrevive a un sismo

La tecnología que evita que la tinta de impresiones se corra aunque caiga agua

ENTRETENIMIENTO

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

La advertencia de Andy Serkis sobre The Hunt for Gollum: “No haré una versión políticamente correcta”

Youtuber elimina video tras recibir críticas por pedir comida más de 20 veces durante un vuelo

El brutal ataque de un tiburón que casi le cuesta el brazo: así fue la lucha por sobrevivir de Helen Fairlamb

Ian Somerhalder y el verdadero detonante tras su salida de Hollywood: “Decidí terrminar con eso”

MUNDO

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita

El OIEA condenó la muerte de un ingeniero de la central nuclear de Zaporizhia tras un ataque con dron: “Es inaceptable”

Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

Estados Unidos autorizó una venta de armas de 1.960 millones de dólares a Arabia Saudita mientras se rompe la tregua con los hutíes

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a Wall Street y a los mercados globales