Estados Unidos

Vacían la Reflecting Pool del Lincoln Memorial y aún no encuentran pruebas de vandalismo tras las denuncias de Trump

Las fotos del fondo expuesto solo revelan marcas y residuos, sin señales visibles de los daños que el presidente denunció. Las autoridades aún no presentan evidencia que confirme su versión

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Lincoln Memorial Reflecting Pool
La Reflecting Pool del Lincoln Memorial quedó vacía y las imágenes del fondo seco no muestran los cortes de 274 metros que Donald Trump denunció en Truth Social (AFP/Photo by WIN MCNAMEE)

La Reflecting Pool del Lincoln Memorial quedó vacía el lunes 14 de julio de 2026, y las imágenes del fondo seco no muestran, hasta el momento, ninguna grieta de los 274 metros que Donald Trump describió. Lo que sí muestran es sedimento, algas, residuos y algunas marcas paralelas cuyo origen está en disputa.

Captura de pantalla de una publicación de Donald Trump en redes sociales con texto sobre daños por vandalismo en un estanque y su reparación
Una publicación en redes sociales de Donald Trump detalla la reparación del estanque reflectante en Estados Unidos, afectado por presunto vandalismo (Truth Social )

Trump publicó en Truth Social que la pileta fue vaciada para reparar “los daños causados por los vándalos hace dos semanas”. Dijo que “los cortes medían 300 yardas de largo” y que el piso fue cortado y levantado “con gran fuerza” por “delincuentes”.

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Ninguna imagen del fondo vacío confirmaría esa descripción.

Las cifras que crecieron

El tamaño de los supuestos cortes fue aumentando en cada declaración pública del presidente. El 20 de junio, Trump publicó en Truth Social que el corte medía 76 metros (250 pies). Dos días después lo elevó a 91 metros (300 pies) y, más tarde ese mismo día, en una entrevista con CBS News, lo amplió a 107 metros (350 pies).

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Las imágenes del fondo seco contradicen la versión de Donald Trump sobre una grieta de 274 metros y exhiben sedimento, algas, residuos y marcas cuyo origen sigue en disputa

El lunes volvió a publicar en Truth Social y la cifra llegó a su punto más alto: 274 metros (300 yardas), el equivalente a tres canchas de fútbol americano puestas en fila.

Forbes documentó esa progresión en un artículo publicado el 15 de julio por Sara Dorn, y señaló que la administración no ha presentado ninguna prueba que respalde las afirmaciones de vandalismo.

Lo que muestran las fotos

Un equipo de CNN visitó la pileta el lunes por la tarde y no encontró señales de cortes de gran tamaño en el revestimiento.

Escombros cubren la superficie del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, vaciado tras las renovaciones y las celebraciones del Día de la Independencia, en Washington, D.C., EE. UU., 15 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Escombros cubren la superficie del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, vaciado tras las renovaciones y las celebraciones del Día de la Independencia, en Washington, D.C., EE. UU., 15 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El fondo expuesto mostró sedimento seco, algas y residuos, el resultado visible de una renovación que acumula problemas desde su inicio.

CNN recorrió la Reflecting Pool y encontró sedimento, algas, residuos y marcas paralelas, pero no señales de grandes cortes en el revestimiento (REUTERS/Elizabeth Frantz)
CNN recorrió la Reflecting Pool y encontró sedimento, algas, residuos y marcas paralelas, pero no señales de grandes cortes en el revestimiento (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Hay marcas paralelas que se extienden de un lado al otro de la pileta. Según Forbes, varios usuarios de redes sociales señalaron que esas marcas podrían corresponder al paso de la caravana presidencial del 7 de mayo, cuando Trump recorrió la pileta en vehículo después de que el nuevo revestimiento ya estaba instalado, pero antes de que se volviera a llenar con agua.

Lincoln Memorial Reflecting Pool
Usuarios de redes sociales y Forbes vincularon las marcas paralelas de la Reflecting Pool con el paso de la caravana presidencial del 7 de mayo (AFP/Photo by WIN MCNAMEE)

El periodista Jim Acosta fue hasta la pileta y publicó un video en X que acumuló 1,3 millones de visualizaciones: “No hay señales de la enorme grieta sobre la que Donald Trump ha estado mintiendo. No hay indicios de vandalismo importante. Solo un mal trabajo de pintura”, escribió en su tuit.

Jim Acosta publicó en X un video de la Reflecting Pool y afirmó que no hay indicios de la enorme grieta ni de vandalismo importante (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Jim Acosta publicó en X un video de la Reflecting Pool y afirmó que no hay indicios de la enorme grieta ni de vandalismo importante (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Un proyecto de USD 15 millones con problemas desde el inicio

La renovación arrancó en abril de 2026. Trump estimó en ese momento un costo de USD 1,8 millones. El proyecto ya supera los USD 15 millones, según Forbes.

Lincoln Memorial Reflecting Pool
La renovación de la Reflecting Pool comenzó en abril de 2026, pasó de un cálculo de USD 1,8 millones a más de USD 15 millones y acumuló fallas desde la reapertura (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Desde la reapertura, la pileta acumuló floraciones masivas de algas, agua verdosa y secciones del revestimiento que se desprendían en pedazos. Trump llamó “azul bandera americana” al color del fondo y negó que sea pintura. Dijo que se trata de “un revestimiento impermeabilizante de alto grado”.

Trabajadores retiran equipos del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que se encuentra vacío, tras las renovaciones y las celebraciones del Día de la Independencia, en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Trabajadores retiran equipos del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que se encuentra vacío, tras las renovaciones y las celebraciones del Día de la Independencia, en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En mayo, antes de la reapertura, el propio presidente había descrito ese material como tan resistente que “si tuvieras un cuchillo, no podrías cortarlo”.

Los detenidos y la versión oficial

Al menos siete personas fueron arrestadas o imputadas por supuesto vandalismo en la pileta. Entre ellas figura el ex piragüista olímpico David Hearn, quien se declaró inocente la semana pasada. Los fiscales sostienen que Hearn fue visto “jalando con fuerza el revestimiento del fondo”.

Hearn declaró a NBC News que se detuvo en la pileta por curiosidad durante un paseo en bicicleta, tocó un trozo del revestimiento ya desprendido, pero negó haberlo removido o dañado.

El gobierno arrestó o imputó al menos a siete personas por supuesto vandalismo en la Reflecting Pool, mientras Doug Burgum aseguró que existen fotos pero no confirmó que muestren el daño (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El gobierno arrestó o imputó al menos a siete personas por supuesto vandalismo en la Reflecting Pool, mientras Doug Burgum aseguró que existen fotos pero no confirmó que muestren el daño (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo en CNN el 5 de julio que el gobierno “absolutamente” puede probar que el daño fue causado por vándalos y que existen fotografías. Aun así, evitó responder si esas fotos muestran a alguien dañando la pileta.

Burgum también precisó que el vaciado comenzó después del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio y que parte de los residuos de ese evento aún estaban en el agua cuando se inició el proceso.

CNN contactó al Departamento del Interior, al Servicio de Parques Nacionales y a la Policía de Parques de Estados Unidos para preguntar si encontraron pruebas de cortes en el revestimiento tras el vaciado. Ninguna de las tres dependencias respondió.

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