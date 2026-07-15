Estados Unidos

Lanzó fuegos artificiales desde la ventanilla de su auto y lo detuvieron después de una persecución de 16 kilómetros

La policía de Florida difundió imágenes tomadas desde un helicóptero policial en las que se ve a un pasajero arrojar pirotecnia a la autopista I-95 durante los festejos del 4 de julio

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Hombre es detenido por la policía luego de lanzar fuegos artificiales arriba de su auto

Un hombre fue arrestado en Florida tras ser captado por cámaras mientras lanzaba fuegos artificiales desde un automóvil en movimiento sobre la Interestatal 95 (I-95) durante las celebraciones del 4 de julio. El incidente, que generó preocupación por la seguridad vial y el uso irresponsable de pirotecnia, fue confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns, cuyas unidades aéreas y terrestres desempeñaron un papel central en la identificación y localización del vehículo implicado. El caso ha abierto un debate sobre los riesgos asociados a la manipulación imprudente de fuegos artificiales y la importancia de la vigilancia policial en fechas clave como el Día de la Independencia.

Según ABC News, la detención se produjo después de que circularan imágenes grabadas desde un helicóptero policial, donde se observa claramente cómo un pasajero del vehículo arroja fuegos artificiales en plena autopista. La difusión de este video por parte de las autoridades no solo evidenció la gravedad de la conducta, sino que también permitió identificar rápidamente al responsable. El contenido visual, compartido por la Oficina del Sheriff en sus canales oficiales, muestra la secuencia en la que el vehículo, que transitaba junto a una lancha remolcada, lanza los proyectiles pirotécnicos por la ventanilla del pasajero.

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Imagen aérea en escala de grises de una carretera, con un camión y dos automóviles, y texto con fecha, hora, coordenadas y logo
Un hombre fue arrestado en Florida después de lanzar fuegos artificiales desde un auto en movimiento sobre la I-95 durante el 4 de julio

Las imágenes captadas por la unidad aérea fueron fundamentales para el desarrollo del caso. Según el reporte oficial, el incidente comenzó cuando el helicóptero de la Oficina del Sheriff detectó el comportamiento peligroso sobre la I-95 y realizó un seguimiento continuo durante un trayecto de 16 kilómetros. La grabación muestra la trayectoria del automóvil, los momentos exactos en que se arrojan los fuegos artificiales y la reacción en tiempo real de los agentes que coordinaban desde el aire y desde tierra.

Este material audiovisual fue difundido el lunes siguiente al suceso y sirvió como prueba clave para la posterior detención. En las imágenes se aprecia cómo los fuegos artificiales caen tanto en la mediana de la autopista como en los carriles por donde circulan otros vehículos. La oficina del sheriff subrayó que este tipo de acciones representan un peligro no solo para quienes participan directamente, sino también para conductores y pasajeros ajenos al incidente.

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El incidente se desarrolló con rapidez. Una vez detectada la situación, las patrullas de la Oficina del Sheriff respondieron de inmediato, localizando el vehículo sospechoso poco después del lanzamiento de los fuegos artificiales. La grabación de la cámara corporal de los agentes documenta el momento en que detienen el automóvil y proceden a interrogar tanto al conductor como al pasajero. Durante el control, el conductor negó en reiteradas ocasiones cualquier implicación en los hechos, aunque las pruebas visuales obtenidas desde el helicóptero resultaron determinantes para la investigación.

Vista aérea infrarroja de la Interestatal 95 con vehículos y una explosión de fuegos artificiales en el centro; texto y retícula de mira superpuestos
El video grabado por un helicóptero policial permitió identificar al pasajero que arrojó pirotecnia por la ventanilla del automóvil

En el video de la intervención, uno de los agentes informa a los ocupantes del vehículo que habían sido seguidos y grabados durante los últimos 16 kilómetros. La evidencia registrada permitió a los policías proceder con la detención del pasajero, quien fue acusado formalmente de disparar un proyectil mortal desde un vehículo en movimiento, una infracción grave según la normativa local. Esta actuación coordinada entre la unidad aérea y las patrullas terrestres permitió cerrar el caso en cuestión de minutos, evitando posibles consecuencias mayores en una de las autopistas más transitadas de Florida.

La respuesta de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns no se limitó al operativo policial. Tras la detención, la entidad publicó un mensaje en sus redes sociales, específicamente en Facebook, recordando a la comunidad la importancia de manipular fuegos artificiales de manera responsable. “Entendemos que los fuegos artificiales son una forma divertida de celebrar, pero solo cuando se manipulan de forma segura y responsable”, señaló la oficina en su comunicado, destacando la necesidad de encenderlos únicamente sobre superficies duras y a una distancia prudente de personas y objetos.

En la publicación, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, enfatizando que el uso irresponsable de pirotecnia puede tener consecuencias legales y, sobre todo, poner en riesgo la vida y la integridad de terceros. El caso de la I-95 es un ejemplo reciente de cómo la tecnología, a través de unidades aéreas, puede ser clave para prevenir accidentes y sancionar conductas peligrosas en las carreteras.

El arresto del pasajero y la divulgación de las imágenes buscan generar conciencia sobre los riesgos de comportamientos imprudentes durante celebraciones masivas. Las autoridades insisten en que la vigilancia y la cooperación ciudadana siguen siendo herramientas esenciales para mantener la seguridad en vías públicas, especialmente en fechas donde el uso de fuegos artificiales es más frecuente.

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