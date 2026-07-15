Estados Unidos

Una escuela que usa inteligencia artificial para enseñar y cobra USD 65.000 al año redefine la educación de élite en Miami Beach

Una propuesta disruptiva desembarca en el sur de Florida, combina tecnología avanzada y exclusividad en un campus preparado para transformar la experiencia escolar de los estudiantes más privilegiados de la región

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Ilustración digital de un cerebro con circuitos y libros abiertos, el logo de Alpha School en el centro, y un fondo degradado de cielo y mar.
Un nuevo centro educativo redefine los estándares de exclusividad y tecnología en Miami Beach con su reciente apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Miami Beach, una propuesta disruptiva desafía los modelos educativos tradicionales. La apertura de Alpha School para el ciclo lectivo 2026-2027, con su modelo basado en inteligencia artificial y una matrícula anual de USD 65.000, marca la llegada de una de las escuelas privadas más exclusivas y tecnológicamente avanzadas del sur de Florida.

El proyecto, respaldado por multimillonarios y diseñado para familias de altos ingresos, se instala en un contexto de transformación urbana y educativa que tiene como escenario el antiguo campus de Papillon Montessori, adquirido por Alpha en una operación inmobiliaria millonaria.

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Edificio blanco de Alpha School con logo azul de pájaro geométrico y nombre. Ventanas verticales a los lados, cielo nublado con palmeras y una torre
La institución apuesta por el uso intensivo de inteligencia artificial y elimina la figura del maestro tradicional en sus aulas (@alphaschool_2hrlearning)

Un modelo sin docentes tradicionales y un campus de lujo

El edificio que alojó durante más de dos décadas a Papillon Montessori en 1021 Biarritz Drive, Normandy Isle, inicia una nueva etapa tras ser adquirido por Alpha School por USD 19 millones.

El recinto, de una acre y con capacidad para 250 alumnos, cuenta con piscina, jardín hidropónico, estanque de peces koi y aulas al aire libre.

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La operación, formalizada en junio, incluyó el traspaso de una propiedad que enfrentaba una demanda de ejecución hipotecaria.

Un edificio blanco con un letrero que dice Papillon Montessori, rodeado de árboles y arbustos. Varios coches están aparcados en primer plano bajo un cielo azul con nubes
El histórico campus de Normandy Isle deja atrás su pasado como escuela Montessori para albergar una propuesta educativa de alto costo (Google Maps)

De acuerdo con un reporte de Miami Herald, el modelo pedagógico de Alpha prescinde de docentes convencionales. En su lugar, los estudiantes trabajan dos horas diarias con tutores de inteligencia artificial y participan luego en talleres dirigidos por adultos denominados “guías”.

Estas actividades, que reemplazan a las materias tradicionales, se orientan a las llamadas “4Cs”: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Además, se integran contenidos de liderazgo, emprendimiento, alfabetización financiera, oratoria y trabajo en equipo.

El entorno arquitectónico, según detalló el medio, refuerza la apuesta por un aprendizaje experiencial y personalizado.

El complejo, que funcionó como Montessori desde 1999, refuerza la tendencia de inversiones en infraestructura educativa de alto nivel en la región.

Una sala de diseño moderno con mesas, sillas y alfombra azul. Luces esféricas, grandes ventanales y una pantalla con interfaz gráfica. Cajas blancas sobre mesas
El recinto cuenta con espacios al aire libre, jardines y tecnología de vanguardia para sus estudiantes (Alpha School)

El auge de escuelas privadas impulsadas por millonarios

La llegada de Alpha School a Miami Beach no es un hecho aislado. La demanda de educación privada de élite crece al compás del flujo de familias adineradas hacia el sur de Florida. Miami Herald explicó que la presencia de multimillonarios, muchos de ellos trasladando sus residencias y empresas a la ciudad, incrementó la presión sobre el mercado de escuelas premium.

Figuras como Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, subrayaron la necesidad de ampliar la oferta de instituciones de alto nivel para mantener el atractivo de la zona entre las familias de grandes recursos.

Griffin, quien mudó en 2022 la sede global de su fondo desde Chicago a Miami, destinó USD 50 millones a la expansión de la red de Success Academy en el sur del estado, con el objetivo de sumar alternativas de calidad.

Otro actor relevante es Andy Ansin, empresario y propietario de WSVN/Channel 7, quien manifestó a Miami Herald su interés en desarrollar una nueva escuela privada en el noreste de Miami-Dade.

Ansin, exalumno y exintegrante de la junta de Ransom Everglades School, explicó que la demanda es tan alta que muchas familias condicionan su mudanza a la disponibilidad de vacantes en escuelas exclusivas. “Realmente necesitamos una gran escuela privada en la parte noreste del condado, hay una demanda enorme”, afirmó.

El empresario impulsó importantes inversiones en educación privada, buscando ampliar la oferta para familias con alto poder adquisitivo (REUTERS/Mike Blake/Archivo)
El empresario impulsó importantes inversiones en educación privada, buscando ampliar la oferta para familias con alto poder adquisitivo (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Ansin también expresó interés en asociarse con operadores educativos que promuevan métodos contemporáneos, incluida la enseñanza basada en inteligencia artificial.

En el condado de Palm Beach, el empresario inmobiliario y dueño de los Miami Dolphins, Stephen M. Ross, respalda la apertura de un campus de Pine Crest School, que ya tiene sedes en Fort Lauderdale y Boca Ratón.

Estos movimientos consolidan una tendencia en la que la educación privada se convierte en un polo de inversión estratégico para los sectores más acomodados.

El dueño de los Miami Dolphins respalda la expansión de proyectos escolares exclusivos en el sur de Florida (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/File)
El dueño de los Miami Dolphins respalda la expansión de proyectos escolares exclusivos en el sur de Florida (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/File)

Inteligencia artificial y controversia en el aula

El impulsor principal de Alpha School es Joe Liemandt, fundador de Trilogy Software y ESW Capital, quien, con una fortuna estimada en USD 6.000 millones según Forbes, definió la misión de la institución como una reinvención de la educación a través de la inteligencia artificial.

En palabras de MacKenzie Price, cofundadora y madre residente en Austin, el núcleo del método radica en acelerar el aprendizaje académico obligatorio mediante el uso de tutores virtuales, a un ritmo que, según sostiene la escuela, multiplica por diez la velocidad de la instrucción tradicional.

Liemandt aspira a que el modelo de Alpha pueda escalarse globalmente. Aseguró que su objetivo es desarrollar una plataforma de aprendizaje basada en inteligencia artificial capaz de operar en tabletas de menos de USD 1.000 y llegar a 1.000 millones de niños en el mundo. El empresario afirmó haber comprometido USD 1.000 millones para alcanzar esa meta.

Primer plano de un hombre con gorra azul oscura con el logo ALPHA, gafas y un suéter marrón oscuro. Un micrófono negro en primer plano inferior izquierdo. Fondo negro
El fundador de empresas tecnológicas lidera la iniciativa que busca transformar la enseñanza a través de plataformas digitales avanzadas (The Knowledge Project Podcast)

La propuesta no estuvo exenta de objeciones. Especialistas en educación reconocen el potencial de la inteligencia artificial para personalizar los procesos de enseñanza, pero advierten que la socialización, la interacción presencial y el acompañamiento docente siguen siendo elementos difíciles de reemplazar.

Investigaciones recientes de The Wall Street Journal, WIRED y 404 Media pusieron en cuestión algunas afirmaciones de Alpha School sobre la eficacia de su modelo y llamaron la atención sobre la calidad de las lecciones, la supervisión de los estudiantes y la seguridad de los datos personales.

La institución respondió a las críticas negando irregularidades y defendiendo la solidez de su propuesta, aunque, según indicó Miami Herald, no respondió a las consultas enviadas para la elaboración de la nota.

La apertura del nuevo campus de Alpha School refleja no solo una operación inmobiliaria significativa, sino también la consolidación de un fenómeno en el que la educación privada y la inteligencia artificial se convierten en símbolos de prestigio y diferenciación social entre los sectores de mayores ingresos en el sur de Florida.

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