Trump encabezará una cumbre en Pensilvania sobre los avances de Estados Unidos en tecnología militar e inversiones en defensa

El presidente de EE. UU., Donald Trump, el 14 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará el miércoles una cumbre de defensa en el Colegio de Guerra del Ejército en Carlisle, Pensilvania, con el objetivo de destacar las inversiones clave en tecnología militar en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro, organizado por el senador republicano David McCormick, reúne a altos funcionarios como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el general Dan Caine —presidente del Estado Mayor Conjunto—, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el embajador ante la ONU, Mike Waltz. También participan destacados líderes empresariales, incluidos Jamie Dimon (JPMorgan), Jon Gray (Blackstone), Jim Taiclet (Lockheed Martin), Phebe Novakovic (General Dynamics), Kelly Ortberg (Boeing), Antonio Gracias (SpaceX) y Shyam Sankar (Palantir).

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La Casa Blanca subrayó que la cumbre busca reunir a figuras clave en defensa y grandes inversores para resaltar la seguridad nacional e identificar oportunidades de inversión. El evento se da en un estado estratégico para la política estadounidense: Trump ganó en Pensilvania en 2016 y 2024, y en las últimas semanas ha visitado la región en el marco de su agenda electoral.

La jornada inaugural de la cumbre incluyó anuncios de inversión, como el de ZeroEyes, empresa de análisis de amenazas con sede en Conshohocken, que destinará USD 10 millones a investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Gecko Robotics, desde Pittsburgh, informó que abrirá una nueva planta de 930 metros cuadrados destinada a fortalecer la integración de robótica en la industria de defensa.

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Un informe publicado en mayo advirtió que los contratistas estadounidenses necesitarían al menos tres años para reponer las reservas de misiles Tomahawk, Patriot y THAAD, utilizados en operaciones recientes contra Irán.

Soldados disparan el sistema de armas Patriot en la Instalación de Disparo de Misiles de la OTAN en Chania, Grecia (Sebastian Apel/Departamento de Defensa de Estados Unidos, vía AP, Archivo)

Trump propuso un presupuesto de defensa de USD 1,5 mil millones para 2027, pero el proyecto enfrenta trabas en el Congreso y la ampliación de la capacidad industrial aún requerirá tiempo. “El presidente Trump comprende de forma excepcional la importancia de un impacto pragmático en la actualidad. También comprende la importancia de lograr grandes cosas para el futuro”, afirmó Jake Loosararian, CEO de Gecko Robotics, quien remarcó la urgencia de acelerar las cadenas de suministro en el sector de defensa. Por este motivo, Loosararian añadió que las empresas de defensa estadounidenses “tienen que acelerar al máximo sus cadenas de suministro” para reducir el tiempo que tarda la nueva tecnología en estar lista para la producción a gran escala.

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Dentro del área militar, Estados Unidos formalizó con Marruecos un memorando para establecer el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, una instalación conjunta de instrucción militar que operará en Tan-Tan, al sur del país africano. El acuerdo fue suscrito el lunes en la sede del Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM), ubicada en Stuttgart, Alemania.

El futuro centro, previsto para entrar en funcionamiento en 2030, incluirá un área de entrenamiento multidominio para preparar fuerzas capaces de actuar en cualquier entorno, una academia de drones destinada a la formación de efectivos marroquíes y africanos en lucha antiterrorista, y un centro de innovación y experimentación que fomentará la colaboración académica mediante la incorporación de expertos y universidades.

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El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM de EE. UU., y el general de la Fuerza Aérea Dagvin Anderson, comandante del AFRICOM, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según AFRICOM, la iniciativa brindará a las industrias de ambos países “oportunidades de bajo coste” para pruebas y experimentación tecnológica, sirviendo como banco de pruebas para nuevas tecnologías inalámbricas y de sensores. El objetivo es que las inversiones estadounidenses en innovación se traduzcan en capacidades operativas que protejan a ambas naciones y fortalezcan el crecimiento industrial conjunto.

La edición 2027 de las maniobras ‘African Lion’, el mayor ejercicio militar de África, será utilizada como prueba previa a la apertura del centro.

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“La preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal altamente cualificado, garantiza un rápido avance desde el concepto hasta la realidad operativa y ofrece a las industrias de Marruecos y de Estados Unidos un socio fiable y capaz para la innovación conjunta y las oportunidades de exportación”, afirmó Mohamed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y comandante de la Zona Sur.

Por su parte, el general Dagvin Anderson, comandante de AFRICOM, destacó que la iniciativa “incrementará el nivel de preparación y reforzará las capacidades de ambas naciones”.

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(Con información de Associated Press)