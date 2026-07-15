Estados Unidos

La música latina bate récords en Estados Unidos: 1 de cada 10 streams ya es en español

Un informe estimó que el 9,4% de las escuchas bajo demanda entre enero y junio de 2026 se realizó en ese idioma, mientras el uso del inglés bajó a 87,1% y tocó un mínimo

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Luminate informó que 1 de cada 10 reproducciones de audio en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026 fue en español. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo
Luminate informó que 1 de cada 10 reproducciones de audio en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026 fue en español. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo

Bad Bunny, Ella Langley y una IA sin nombre propio se disputan el mapa del streaming musical en Estados Unidos, según el informe de mitad de año de Luminate, la compañía que recopila y analiza datos de consumo musical, cinematográfico y televisivo a escala global. El reporte revela que la música latina y el country avanzan sobre el terreno que el R&B y el hip-hop dominaron durante la última década.

El dato que mejor resume el momento: 1 de cada 10 reproducciones de audio en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026 fue en español. Eso equivale al 9,4% del total de streams, una proporción que nunca había alcanzado ese nivel.

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El streaming musical global alcanzó 2,8 billones de reproducciones de audio bajo demanda en el primer semestre de 2026, según Luminate. REUTERS/Violeta Santos Moura
El streaming musical global alcanzó 2,8 billones de reproducciones de audio bajo demanda en el primer semestre de 2026, según Luminate. REUTERS/Violeta Santos Moura

Al mismo tiempo, el consumo en inglés cayó a su mínimo histórico de 87,1%, lo que refleja una audiencia cada vez más diversa en sus hábitos de escucha.

El récord global que nadie esperaba tan pronto

Las cifras de reproducción musical rompieron marcas en todo el mundo. Las reproducciones de audio bajo demanda a escala global llegaron a 2,8 billones en el primer semestre de 2026, frente a los 2,5 billones del mismo período del año anterior y los 2,29 billones de 2024.

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El R&B y el hip-hop siguieron como el género más escuchado en Estados Unidos, aunque su participación en el consumo equivalente de álbumes cayó del 41% al 30% desde 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
El R&B y el hip-hop siguieron como el género más escuchado en Estados Unidos, aunque su participación en el consumo equivalente de álbumes cayó del 41% al 30% desde 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura

En Estados Unidos, las reproducciones de canciones bajo demanda sumaron 732.700 millones, un salto desde los 696.600 millones de 2025 y los 665.800 millones de 2024, según el reporte citado por The Associated Press (AP).

El crecimiento es sostenido y sin señales de desaceleración, según el informe de mitad de año que la empresa de datos y análisis Luminate publicó este miércoles.

El R&amp;B y el hip-hop pierden terreno, pero no el trono

El R&B y el hip-hop siguen siendo el género más escuchado en Estados Unidos, con cerca de 1 de cada 4 reproducciones de audio bajo demanda. Aun así, su participación en el consumo equivalente de álbumes cayó del 41% en 2023 al 30% en el primer semestre de 2026, según el análisis del Billboard 200.

Jaime Marconette, vicepresidente de análisis musical y relaciones con la industria de Luminate, explicó a AP que “el volumen de audio propio del género bajó un 1,7% en lo que va de 2026 frente al año anterior”. Según Marconette, no se trata de un colapso sino de “un desplazamiento hacia un ecosistema multigénero más equilibrado donde la profunda influencia creativa del R&B/hip-hop también se percibe en otros estilos”.

Las reproducciones por género en Estados Unidos durante el primer semestre muestran la distancia que aún separa al líder del resto:

  • R&B/hip-hop: 180.300 millones
  • Rock: 137.200 millones
  • Pop: 87.800 millones
  • Country: 63.800 millones
  • Latin: 63.000 millones

La música latina amplía su base más allá del público hispano

El avance del latin no se limita al crecimiento de la comunidad hispanohablante. Luminate detectó que el 54% de los oyentes de música en Estados Unidos —más de 1 de cada 2— afirma escuchar música latina, una proporción que no tiene precedentes.

“La huella cultural de la música latina se expande con rapidez mucho más allá de su base tradicional hacia el mainstream americano más amplio”, señaló Marconette. A escala global, el género alcanzó 363.200 millones de reproducciones en el primer semestre, frente a los 335.300 millones del año anterior.

Bad Bunny, Morgan Wallen y Ella Langley lideraron los álbumes más escuchados del año en Estados Unidos, según el informe de Luminate. EFE/CHRIS TORRES
Bad Bunny, Morgan Wallen y Ella Langley lideraron los álbumes más escuchados del año en Estados Unidos, según el informe de Luminate. EFE/CHRIS TORRES

Los tres álbumes más escuchados del año en Estados Unidos reflejan ese nuevo mapa:

  • I’m the Problem Morgan Wallen: 2,035 millones de unidades equivalentes de álbum
  • DandelionElla Langley: 1,638 millones
  • Debí Tirar Más FotosBad Bunny: 1,543 millones
Ella Langley actúa durante la 61.ª edición de los Premios de la Academia de Música Country en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Ella Langley actúa durante la 61.ª edición de los Premios de la Academia de Música Country en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Marconette señala a Langley como el ejemplo más claro del nuevo público del country: una generación más joven y orientada al streaming.

La IA irrumpe en las listas, aunque sin consolidarse

Entre las tendencias del informe, Luminate registró el crecimiento de canciones generadas por inteligencia artificial. La más escuchada en Estados Unidos es “Livin’ on Borrowed Time” del acto de country Breaking Rust, con 19 millones de reproducciones en el primer semestre.

Breaking Rust ya había colocado una canción en el número uno del listado de ventas digitales de country del Billboard en noviembre de 2025. Esa pieza tomó fraseo vocal, forma melódica y ADN estilístico del artista nominado al Grammy Blanco Brown, sin su conocimiento.

Blanco Brown asiste a la 59ª edición de los Premios de la Academia de Música Country (ACM) en Frisco, Texas. REUTERS/Kevin Wurm
Blanco Brown asiste a la 59ª edición de los Premios de la Academia de Música Country (ACM) en Frisco, Texas. REUTERS/Kevin Wurm

Marconette advirtió a The Associated Press que “las herramientas generativas transforman activamente los flujos de trabajo creativos y de producción, pero las canciones individuales generadas por IA aún no han tenido un impacto profundo y duradero en el comportamiento de consumo”.

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