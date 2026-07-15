Utah prohíbe la colección de novelas cortas de Stephen King en las escuelas públicas

Utah prohibió “Different Seasons” de Stephen King en todas las escuelas públicas y reavivó el debate sobre la censura literaria y los materiales escolares

La reciente decisión de Utah de prohibir la colección de novelas cortas “Different Seasons” de Stephen King en todas las escuelas públicas del estado ha reavivado el debate nacional sobre la censura literaria y los límites de los materiales escolares. El libro, publicado en 1982 y responsable de inspirar películas icónicas como “Cuenta conmigo” y “Cadena perpetua”, fue retirado tras ser considerado “material objetivamente sensible” según la normativa local. Esta medida, adoptada oficialmente el 6 de julio, se produjo después de que los distritos escolares de Davis, Jordan, Tooele y Washington retirasen el texto de sus bibliotecas, desencadenando la prohibición automática según el procedimiento estatal.

Utah mantiene un protocolo específico para retirar libros de todas sus escuelas públicas. La ley establece que un título se elimina automáticamente si al menos tres distritos escolares, o bien dos distritos y cinco escuelas autónomas, determinan que contiene “material objetivamente sensible”. El código estatal define este concepto como aquel contenido que constituye material pornográfico, indecente o dañino para menores, incluyendo descripciones explícitas de genitales en estado de excitación sexual o actos eróticos. En el caso de “Different Seasons”, el comité del Distrito Escolar de Davis citó tres páginas con tales descripciones como motivo para su exclusión. Una vez que se alcanza el mínimo de distritos o centros solicitantes, la junta estatal de educación añade el libro a la lista oficial de prohibidos, impidiendo su acceso a estudiantes de séptimo a duodécimo grado.

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Este mecanismo legal otorga a los distritos un papel decisivo en la conformación del catálogo de lecturas disponibles en las escuelas. Las autoridades estatales, por lo general, no detallan públicamente los fragmentos problemáticos de los libros incluidos en la lista, aunque los comités locales pueden emitir informes sobre sus decisiones. Utah mantiene en su sitio web una lista actualizada de títulos prohibidos, que crece con cada nuevo caso que cumple los criterios legales.

La ley de Utah ordena retirar un libro de las escuelas públicas si al menos tres distritos escolares lo consideran “material objetivamente sensible” (The Washington Post)

La colección “Different Seasons” reúne cuatro relatos que exploran aspectos oscuros de la naturaleza humana y el tránsito hacia la madurez. Entre ellos se encuentran “Rita Hayworth y la redención de Shawshank”, base para la película “Cadena perpetua”, donde el protagonista, Andy Dufresne, es condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió.

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Tim Robbins y Morgan Freeman protagonizan la aclamada adaptación de 1994, donde la amistad y la esperanza en un entorno hostil son ejes centrales. Otro de los relatos, “El cuerpo”, inspiró la película “Cuenta conmigo” (1986), dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Wil Wheaton y River Phoenix. Esta cinta narra el viaje de cuatro adolescentes que buscan el cadáver de un niño desaparecido, explorando la pérdida de la inocencia.

La colección incluye además “Alumno destacado”, que fue llevada al cine en 1998 y relata la obsesión de un estudiante por los crímenes de guerra de su vecino, y “El método de respiración”, ambientada en un club de caballeros donde un médico narra la historia de una mujer decidida a dar a luz en circunstancias extremas. La diversidad temática y el enfoque adulto de estos relatos han sido señalados por algunos como justificación para su exclusión en entornos escolares, aunque otros sostienen que ofrecen oportunidades valiosas para el análisis literario y ético.

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Stephen King se manifestó por lo sucedido en sus redes sociales (Stephen King en X)

Stephen King ha experimentado la censura en distintas etapas de su carrera. En 1992, tras la prohibición de dos de sus obras en una escuela de Florida, el autor publicó una columna de opinión en el Bangor Daily News. En ella, recomendó a los jóvenes evitar confrontaciones directas con quienes retiran libros, sugiriendo en su lugar buscar los títulos censurados en bibliotecas públicas o librerías. King ha tenido obras vetadas en repetidas ocasiones durante sus casi cinco décadas de trayectoria, y “Different Seasons” se suma a “Bag of Bones”, otro de sus títulos prohibidos en Utah desde febrero.

La prohibición de la colección de King en Utah ocurre en un contexto de creciente litigio sobre la constitucionalidad de las leyes que permiten retirar libros de las escuelas. En enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Utah presentó una demanda en nombre de los herederos de Kurt Vonnegut y varios autores superventas, argumentando que la normativa estatal viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda. La ACLU acusó al estado de “pisotear las protecciones garantizadas por la Primera Enmienda” y denunció que la ley sobre materiales sensibles es excesivamente restrictiva y discriminatoria.

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Actualmente, la lista de libros prohibidos en las escuelas públicas de Utah asciende a 36 títulos. Entre ellos destacan obras como “Las ventajas de ser un marginado” de Stephen Chbosky, “Trece razones por las que” de Jay Asher, “Buscando Alaska” de John Green, y varios títulos de Margaret Atwood y Sarah J. Maas. Esta lista es actualizada regularmente por la junta estatal de educación y refleja la aplicación sistemática del proceso legal establecido por el código de Utah para el control de materiales considerados inapropiados en el ámbito escolar.

Todos los libros censurados:

“Los que odian”, de Jesse Andrews

“La damisela”, de Elana K. Arnold

“De qué están hechas las chicas”, de Elana K. Arnold

“Caperucita Roja”, de Elana K. Arnold

“Trece razones por las que”, de Jay Asher

“Oryx & Crake”, de Margaret Atwood

“El cuento de la criada: La novela gráfica”, de Margaret Atwood

“Para siempre”, de Judy Blume

“Las ventajas de ser un marginado”, de Stephen Chbosky

“Una vida robada: Memorias”, de Jaycee Dugard

“El carnaval de Bray”, de Jessie Ann Foley

“La vida es divertida”, de E.R. Frank

“Buscando Alaska”, de John Green

“Agua para elefantes”, de Sara Gruen

“Tilt”, de Ellen Hopkins

“Fallout”, de Ellen Hopkins

“La gente mata gente”, de Ellen Hopkins

“Trucos”, de Ellen Hopkins

“Leche y miel”, de Rupi Kaur

“Bolsa de huesos”, de Stephen King

“Diferentes estaciones”, de Stephen King

“Una corte de rosas y espinas”, de Sarah J. Maas

“Una corte de niebla y furia”, de Sarah J. Maas

“Una corte de alas y ruina”, de Sarah J. Maas

“Una corte de hielo y luz estelar”, de Sarah J. Maas

“Una corte de llamas plateadas”, de Sarah J. Maas

“El imperio de las tormentas”, de Sarah J. Maas

“Wicked: La vida y la época de la malvada bruja del Oeste”, de Gregory Maguire

“Choque de Reyes”, de George R.R. Martin

“Ojos azules”, de Toni Morrison

“Como una historia de amor”, de Abdi Nazemian

“Sin aliento”, de Jennifer Niven

“La chica muerta viviente”, de Elizabeth Scott

“Lucky”, de Alice Sebold

“Diecinueve minutos”, de Jodi Picoult

“Mantas”, de Craig Thompson