Nueva York enfrenta una crisis silenciosa: el calor provoca casi 500 muertes al año y la desigualdad agrava el riesgo

La Ciudad de Nueva York abrió tres centros permanentes de enfriamiento en Brownsville, East Harlem y Tremont tras un informe sobre mortalidad relacionada con el calor (REUTERS/Eduardo Muñoz/Foto de archivo)

La Ciudad de Nueva York anunció la apertura de tres centros permanentes de enfriamiento en los barrios de Brownsville, East Harlem y Tremont, luego de que el Departamento de Salud municipal publicara su Informe sobre mortalidad relacionada con el calor en la Ciudad de Nueva York de 2026.

El documento estimó que casi 500 neoyorquinos mueren cada año por causas vinculadas al calor y ubicó a este fenómeno entre los peligros meteorológicos más letales para la ciudad.

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El comunicado oficial del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York atribuyó la mayor parte de esas muertes a cuadros “agravados por el calor”: situaciones en las que las altas temperaturas empeoran condiciones preexistentes, como enfermedades cardiacas.

La agencia informó que la estrategia de prevención incluye acercar espacios con aire acondicionado a los barrios con mayor riesgo de padecer enfermedades y fallecimientos asociados al calor.

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“El calor es un asesino silencioso pero letal”, afirmó el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York Alister Martin, citado en el comunicado.

El funcionario sostuvo que estas muertes son prevenibles y señaló que, en una ciudad que se calienta por efecto del cambio climático, resultan necesarias inversiones sostenidas para ampliar el acceso al aire acondicionado, a la energía asequible y a protecciones laborales para las personas que trabajan expuestas a temperaturas altas.

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El informe del Departamento de Salud municipal también indicó que el número de días con temperaturas superiores a 30°C (86 °F) se ha más que duplicado en las últimas cinco décadas.

Según el organismo, esa tendencia continuará y aumentará la presión sanitaria sobre vecindarios con mayor vulnerabilidad económica y ambiental, donde la exposición al calor y las barreras de acceso a recursos de enfriamiento son más frecuentes.

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La mayoría de las muertes ocurre sin alerta por calor extremo

El informe señaló que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor se agrava por enfermedades preexistentes, como las cardiacas (REUTERS/Andrew Kelly)

El informe fue que cerca del 80% de las muertes relacionadas con el calor ocurre en días calurosos que no suelen activar alertas por calor extremo, con temperaturas de entre 28 y 34°C (82 y 94 °F). El Departamento de Salud municipal señaló que esos episodios representan una amenaza mayor por su repetición durante el verano, incluso cuando no se emiten advertencias oficiales.

Entre 2014 y 2023, el reporte contabilizó casi 490 muertes anuales agravadas por el calor, equivalentes a alrededor del 3% de todos los fallecimientos registrados entre mayo y septiembre.

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El informe detalló que el riesgo aumenta a medida que sube la temperatura y que varios días consecutivos de calor moderado pueden resultar mortales para personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o metabólicas.

El documento distinguió esas muertes agravadas por el calor de los casos de estrés térmico directo. En una ola de calor extrema de junio de 2025, la ciudad registró 19 muertes por estrés térmico en cuatro días, con índices de calor por encima de 38°C (100 °F) y récords históricos en algunos puntos de la ciudad, de acuerdo con el informe.

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Tras ese episodio, el promedio anual de muertes por estrés térmico aumentó de cinco a siete por año en la última década, según el reporte. La agencia subrayó que, aun con ese incremento, la mayoría de los fallecimientos asociados al calor no responde a un golpe de calor directo, sino al deterioro de enfermedades preexistentes durante períodos de altas temperaturas.

Hogares sin aire acondicionado y desigualdad en el riesgo

La mayoría de las muertes relacionadas con el calor ocurre en el hogar, donde la falta de aire acondicionado y de energía asequible aumenta el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado oficial, la mayoría de las muertes relacionadas con el calor ocurre en el hogar, lo que convierte el acceso a sistemas de enfriamiento interiores seguros y asequibles en una de las medidas más eficaces para reducir la mortalidad.

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También señaló que la falta de equipos de enfriamiento y de energía económica para hacerlos funcionar se mantiene como uno de los principales factores de riesgo.

“El calor es el fenómeno meteorológico más letal al que nos enfrentamos en la Ciudad de Nueva York”, afirmó la comisionada de Gestión de Emergencias Christina Farrell, citada en el comunicado.

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La funcionaria sostuvo que el cambio climático vuelve más frecuentes e intensas las olas de calor peligrosas y recordó que, a mediados de mayo, la ciudad enfrentó la alerta por calor más temprana de la que se tiene constancia.

El informe del Departamento de Salud municipal concluyó que el impacto del calor no se distribuye de manera uniforme. Los neoyorquinos afroamericanos presentan tasas de mortalidad por estrés térmico tres veces superiores a las de los residentes blancos, mientras que entre los latinos esas tasas son aproximadamente dos veces más altas.

Los investigadores vincularon esas diferencias con desigualdades estructurales que condicionan el acceso a viviendas adecuadas, atención médica, energía asequible y sistemas de enfriamiento.

Tres sedes permanentes en Brownsville, East Harlem y Tremont

El informe indicó que los neoyorquinos afroamericanos y latinos registran tasas más altas de mortalidad por estrés térmico que los residentes blancos (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El Departamento de Salud municipal informó que los tres centros permanentes funcionarán en los Centros de Acción de Salud Comunitaria de Brownsville, East Harlem y Tremont.

La medida busca acercar espacios con aire acondicionado a comunidades donde las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son más frecuentes y reforzar la prevención en una temporada en la que, según el informe, los días calurosos serán cada vez más comunes.