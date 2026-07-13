Un segundo estadounidense infectado con ébola en el Congo fue evacuado a Alemania bajo vigilancia de la OMS

La evacuación de un segundo ciudadano estadounidense con ébola desde la República Democrática del Congo a Alemania volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias internacionales

La evacuación de un segundo ciudadano estadounidense con ébola desde la República Democrática del Congo a Alemania volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

El paciente, empleado de Samaritan’s Purse, trabajaba en labores logísticas en la ciudad de Bunia cuando dio positivo por la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente del ébola.

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Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el traslado se realizó bajo estricta vigilancia médica, tras un seguimiento clínico en la provincia de Ituri.

El caso fue confirmado por la organización humanitaria, que coordinó de inmediato con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el Departamento de Estado y las autoridades congoleñas.

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La entidad detalló que el paciente llevaba 15 años en su equipo de respuesta a desastres, pero que en el último mes no había participado en la atención directa a pacientes en los centros de ébola.

El paciente de Samaritan’s Purse dio positivo por la cepa Bundibugyo de ébola tras trabajar en tareas logísticas en Bunia, en la provincia de Ituri (REUTERS/Arlette Bashizi/File Photo)

Pese a eso, la exposición al virus ocurrió en un contexto de expansión acelerada y condiciones sanitarias adversas.

El brote, declarado oficialmente en mayo, acumuló más de 1.900 contagios y más de 700 muertes, según el Ministerio de Salud congoleño, con la mayoría de los casos concentrados en la provincia de Ituri, una región marcada por conflictos armados, desplazamientos masivos y un sistema sanitario debilitado.

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El brote en Congo y los desafíos sanitarios

La situación en la República Democrática del Congo es crítica. El virus Bundibugyo complicó la respuesta, ya que se trata de una variante para la que no existen tratamientos ni vacunas aprobadas.

Esta realidad llevó a científicos y médicos a iniciar ensayos clínicos en medio de la emergencia, en busca de alternativas que ayuden a reducir la fatalidad de la enfermedad.

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La OMS y los CDC advirtieron que la falta de protección adecuada para el personal sanitario y los ataques contra instalaciones médicas incrementaron el riesgo de contagio, tanto para trabajadores locales como extranjeros.

La OMS informó que el traslado del paciente con ébola se realizó bajo estricta vigilancia médica después de un seguimiento clínico en Ituri (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La respuesta internacional enfrentó obstáculos adicionales por la desconfianza de parte de las comunidades, la logística limitada y la violencia persistente, que dificultaron el rastreo y la contención de nuevos casos.

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El movimiento de grandes grupos de personas desplazadas por los enfrentamientos armados favoreció la propagación del virus hacia zonas de difícil acceso.

Impacto sobre el personal internacional y antecedentes

La evacuación de este trabajador estadounidense no fue un hecho aislado. Durante la primera semana del brote, otro ciudadano de Estados Unidos, el médico Peter Stafford, resultó infectado mientras brindaba atención en el terreno.

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El grupo cristiano internacional Serge informó que Stafford y su familia fueron trasladados a Alemania, donde permanecieron bajo vigilancia en instalaciones separadas hasta su recuperación. Ese antecedente activó protocolos de evacuación y aislamiento para personal extranjero expuesto al ébola.

La administración estadounidense consideró la situación en el Congo como una amenaza regional y solicitó al Congreso fondos adicionales para enfrentar la emergencia no solo en el país afectado, sino también en Uganda y otras zonas en riesgo.

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El brote de ébola en la República Democrática del Congo, declarado en mayo, acumuló más de 1.900 contagios y más de 700 muertes, con foco en Ituri (REUTERS/Stringer//File Photo)

Los CDC enfocaron su intervención en identificar contactos estrechos de los infectados y cortar posibles cadenas de transmisión.

Contexto de una emergencia sanitaria compleja

El brote actual fue el de desarrollo más rápido registrado en la región. La combinación de una circulación inicial no detectada, la violencia armada y la falta de recursos médicos permitió que el virus se expandiera antes de que se implementaran controles efectivos.

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Esta situación obligó a la OMS y a los organismos humanitarios a intensificar sus esfuerzos en prevención, aislamiento y atención de pacientes.

El caso más reciente subrayó la vulnerabilidad de los trabajadores humanitarios frente a enfermedades infecciosas en contextos de conflicto.

Aunque el paciente de Samaritan’s Purse no tuvo contacto directo con enfermos en los centros de tratamiento, la exposición al virus evidenció riesgos constantes para quienes participan en operativos de ayuda humanitaria en zonas de brote.

La OMS y los CDC advirtieron que los ataques contra instalaciones médicas, la falta de protección y los desplazamientos masivos favorecieron la propagación del ébola (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La evacuación a Alemania, bajo la coordinación de la OMS, permitió brindar atención médica especializada y reducir el riesgo de transmisión local.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias internacionales mantuvieron el monitoreo de los contactos del paciente y reforzaron las medidas de seguridad para el resto del personal desplegado en la región.

La evacuación de este segundo ciudadano estadounidense ratificó la gravedad del brote de ébola en la República Democrática del Congo y la necesidad de sostener una respuesta internacional coordinada.

La vigilancia, el rastreo de contactos y la colaboración entre agencias humanitarias y autoridades sanitarias siguieron siendo claves para limitar la propagación del virus y proteger tanto a la población local como a quienes se encontraban en misión humanitaria.